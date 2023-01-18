Американская фигуристка насмехается над Валиевой. А сама тоже попадалась на допинге!

Джессика Калаланг получила второй шанс, сбросив вину на некачественную косметику. Но вот Камила, по её мнению, прощения не заслуживает.

За рубежом ожидаемо не стали радоваться оправдательному вердикту ДК РУСАДА по делу Камилы Валиевой. Американцы всё ещё надеются получить золото олимпийского командника, и даже те, кто не входит в главную сборную, пытаются убедить всех вокруг в том, что 16-летняя ученица Этери Тутберидзе — мошенница.

Джессика Калаланг не стала сдерживаться в высказываниях и жёстко раскритиковала Валиеву. Всё бы ничего, если бы сама американка не была в такой же ситуации пару лет назад. Фигуристка попалась на допинге, но смогла доказать свою невиновность и получила от чиновников второй шанс.

При этом Камила, по мнению спортсменки, его не заслуживает. Из-за того, что у неё российский паспорт?

Американская фигуристка раскритиковала решение по делу Валиевой

Весь мир продолжает следить за делом Камилы Валиевой, которая прошлой зимой провалила тест на допинг. В пробе фигуристки с отборочного чемпионата России было обнаружено запрещённое вещество триметазидин, что повлекло за собой серьёзные последствия. Ученица Этери Тутберидзе чудом не была отстранена от соревнований на Олимпиаде и теперь остаётся под следствием. Её золотая медаль, которую она выиграла совместно с национальной командой России, находится под угрозой. Однако судьбоносное решение не за горами!

Недавно Валиеву оправдал дисциплинарный комитет РУСАДА, отметив, что в организме спортсменки и правда был указанный препарат, но попал он туда случайно — Камила неумышленно нарушила правила. В силу этого наказание фигуристки было нестрогим — дисквалификация на один день и аннулирование результатов национального чемпионата. Каждое из этих действий недвусмысленно намекает на то, что чиновники считают остальные победы Валиевой абсолютно легальными — то есть олимпийской награды она не должна лишиться.

Российские фигуристы после победы на Олимпиаде Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Правда, это позиция лишь российских специалистов: окончательный вердикт за иностранными организациями (ВАДА и CAS), а, как показала практика, за рубежом мало кто проявляет лояльность к Камиле. Решение ДК РУСАДА вызвало огромный резонанс в профессиональной среде — особенно недовольны были американские спортсмены, у которых на кону тоже стоит золото Игр. Даже фигуристы, не являющиеся членами сборной, критикуют Валиеву. Особенно жёстко по Камиле прошлась Джессика Калаланг.

«Хм… Это кажется абсолютно справедливым и непредвзятым. Допинг есть допинг, он должен автоматически приравниваться к наказанию. ВАДА должно подать апелляцию. Конец», — саркастично высказалась американка в своих социальных сетях.

Калаланг употребляла допинг и очистила имя, но упрекнула Валиеву

Всё бы ничего, но выпад Калаланг против Валиевой выглядит довольно иронично, если учесть, что сама Джессика также попалась на допинге. Фигуристка была уличена в применении стимулятора 4-CPA, за что ей грозило до четырёх лет дисквалификации, но она смогла убедить всех в своей невиновности, и уже через восемь месяцев все обвинения против неё были сняты.

В течение этого времени Американское антидопинговое агентство (USADA) в сотрудничестве со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) расследовало дело Джессики и пришло к выводу, что препарат оказался в организме спортсменки случайно. Экспертиза доказала его наличие в косметических средствах, которыми пользовалась фигуристка. В итоге Калаланг была полностью оправдана и восстановлена в правах на участие в международных соревнованиях.

Джессика Калаланг с партнёром Фото: International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

«Не хочу, чтоб это случилось ещё с кем-либо. Это был очень неприятный момент. Я знала, что не сделала ничего плохого, продолжала бороться и не сдавалась. Мы не собирались доставать белый флаг. Но временами я чувствовала себя абсолютно беспомощной», — рассказывала о случившемся спортсменка Inside The Games.

И можно было бы посочувствовать Калаланг, которая попала в крайне затруднительное положение, но на фоне её высказываний по поводу Валиевой в её честности приходится сомневаться. По сути, Джессика и Камила прошли и тот же путь — обе были прощены антидопинговыми службами и допущены до выступлений на международной арене, однако американка не только не поддержала россиянку, но и упрекнула в отклонении от справедливого наказания.

«Запачканные спортсмены не должны высказываться по этому поводу»

Очевидно, что поведение Калаланг вызывает много вопросов — особенно у российских специалистов, которые раскритиковали Джессику за её резкие слова.

«Каждый человек имеет право говорить всё, что он хочет. Но я думаю, что со стороны американки, голландки, швейцарки, англичанки — со стороны спортсменки, употреблявшей допинг, это выглядит как-то странно. Лучше бы ей воздержаться от таких высказываний, чтобы ещё раз не напоминать всему миру, что у неё был обнаружен допинг», — заметила Татьяна Тарасова.

Солидарен с ней и Ренат Лайшев:

«Так говорить о своей коллеге — это чистое бескультурье и низость. Понятное дело, что есть конкуренция между россиянами и американцами, но должно быть достоинство и профессиональная этика по отношению друг к другу. А то, что происходит сейчас, просто безобразие, других слов нет», — сказал он.

Камила Валиева Фото: Артём Сахаров, «Чемпионат»

Острой реакция была у Дмитрия Васильева:

«Это некорректно. Это как в басне Крылова: «Не лучше ль на себя, кума, оборотиться». Это в стиле западных спортсменов и политиков. Они на себя в зеркало не смотрят. Да, сам факт у Валиевой случился. Пусть разбираются специалисты. Но уж запачканные спортсмены вообще не должны высказываться по этому поводу».

Возможно, Калаланг и правда стоило сохранить молчание, потому что её выпад против Валиевой выглядит нелепо. Обе сдали положительные допинг-пробы, но простить, по мнению американки, должны были только её одну. Снова дело в «правильном» паспорте?

Использованы цитаты по материалам «РИА Новости Спорт».