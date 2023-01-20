«Фрида» Трусовой или олимпийская драма Валиевой? Выбираем лучшую программу

Церемония вручения премии ISU Skating Awards стремительно приближается. Уже 5 февраля в швейцарском Цюрихе объявят победителей в шести номинациях. К сожалению, Россия в них практически не представлена: в заявке значатся лишь фигуристка Анна Щербакова и дизайнер Светлана Колобова.
Эту несправедливость невозможно оставить без внимания. Хотя сейчас наши спортсмены не участвуют в международных стартах, они отлично проявили себя в прошлом олимпийском сезоне, который также идёт в зачёт премии. Так что пока ISU игнорирует наших фигуристов, «Чемпионат» решил провести своё голосование, в котором в качестве номинантов присутствуют и наши спортсмены, и зарубежные. А лучших в нём будете выбирать вы, наши читатели.
Уже определился победитель в номинации на лучший костюм, пора выбрать лучшую соревновательную программу. Внизу 20 номинантов, голосуйте!
- Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Анна Щербакова (Россия), произвольная программа, сезон-2021/2022
В «Мастере и Маргарите» Анна Щербакова показала целый ледовый спектакль. Воздушные па идеально сочетались с музыкой и удачно предваряли прыжки. Никаких пустот, несмотря на сложный контент, и идеальная Маргарита. Аня оказалась истинно булгаковской героиней, перенесённой на лёд.
Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия), произвольная программа, сезон-2022/2023
Настя и Саша вместе с тренером Тамарой Москвиной решили похулиганить в этом сезоне, что и сделали в зажигательной произвольной программе. Галлямов в образе Элвиса Пресли и Мишина в роли его музы с первой минуты уходят в рок-н-ролльный отрыв и стирают грань между соревнованием и личным концертом.
Александра Степанова/Иван Букин (Россия), произвольный танец, сезон-2021/2022
Пожалуй, нет более идеальных Ромео и Джульетты, чем наш потрясающий танцевальный дуэт Степанова — Букин. Именно эта великая лавстори легла в основу их произвольного танца в олимпийском сезоне. Бесконечно романтичная, чувственная, глубокая программа поразила не только накалом эмоций, но и классными элементами. Ребята проявили на максимум своё мастерство и довели до блеска взаимодействие в паре.
Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия), произвольная программа, сезон-2021/2022
Произвольная «Маяк» на данный момент — высшая точка Жени и Вовы в спортивной карьере. И дело вовсе не в том, что она принесла им серебро Олимпиады. В этой программе каждое движение безошибочно вписано в музыку и служит идеальным продолжением другого. А лиричная тематика с лёгкими нотками грусти проникает в самое сердце болельщиков.
Юдзуру Ханю (Япония), короткая программа, сезон-2021/2022
Короткая программа двукратного олимпийского чемпиона под фортепианную композицию «Introduction and Rondo Capriccioso» поставила яркую точку в его спортивной карьере. Легендарный фигурист растворился в гениальной постановке, где показал неземной уровень мастерства, совершенство линий и безупречное владение телом.
Камила Валиева (Россия), произвольная программа, сезон-2022/2023
Душераздирающая постановка про Олимпийские игры не оставила никого равнодушным. Катаясь под музыку из фильма «Шоу Трумана», Камила рассказывает личную драму, ставшую в Пекине достоянием всего мира. Фигуристка демонстрирует душевную боль через замысловатые движения и проживает на льду события прошлого.
Программа очень динамичная и меняется по ходу сезона. Сначала из неё исчезла нарезка из новостей, а на чемпионате России изменилась концовка: Камила больше не прячется за капюшоном и уверенным взглядом прожигает трибуны.
Вакаба Хигути (Япония), произвольная программа, сезон-2021/2022
Произвольная под музыкальную тему из «Короля Льва» Вакабы Хигути очаровала болельщиков во всём мире. Сочная на различные фишки программа отлично продемонстрировала сильные стороны фигуристки и захватила дух великолепной хореографической дорожкой.
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия), короткая программа, сезон-2021/2022
Саша и Дима буквально ворвались в олимпийскую гонку, когда впервые откатали публично «Лебединое озеро». Величественная композиция Петра Чайковского вывела фигуристов на новый уровень и вдохновила на крайне кропотливую работу, чтобы отточить балетные жесты. Результат превзошёл все ожидания: пара разыграла на льду эффектное представление, не утратив духа классического произведения.
Елизавета Туктамышева (Россия), произвольная программа, сезон-2022/2023
Императрица в очередной раз приятно удивила болельщиков и судей. Новая произвольная «Одиночество» под музыку Игоря Крутого максимально раскрыла в Лизе актрису. Она примерила образ незрячей девушки, которая страдает от одиночества, вложив неё всю свою душу. Лирическая постановка прекрасно подошла фигуристке, и очень жаль, что её в этом сезоне не увидят на главных стартах.
Александра Трусова (Россия), короткая программа, сезон-2021/2022
Короткая «Фрида» Александры Трусовой стала настоящим открытием в олимпийском сезоне. Фигуристка прозвучала в ней по-новому и доказала, что возможно совместить женственное катание и насыщенную хореографию с высокой технической сложностью. Интересную дорожку шагов и связки между элементами в этой программе хочется пересматривать не меньше, чем крутые прыжки и фирменный гидроблейд Русской ракеты.
Михаил Коляда (Россия), короткая программа, сезон-2021/2022
Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и как Михаил Коляда катает «Щелкунчика». Эта балетная программа однозначно достойна звания мирового шедевра. Грациозный, хореографически вычищенный Миша безупречно воплотил постановку и напомнил, почему фигурное катание — не только спорт, но и искусство.
Вэньцзинь Суй/Хань Цун (Китай), короткая программа, сезон-2021/2022
Китайские парники порадовали олимпийской короткой программой, хотя не все по достоинству оценили её в начале сезона. Но стоило отточить всё до блеска, как Суй/Хань засияли в ней с новой силой и напомнили, почему считаются гениальной парой.
Марк Кондратюк (Россия), произвольная программа, сезон-2021/2022
Произвольная под музыку из мюзикла «Иисус Христос — суперзвезда» мгновенно превратила в суперзвезду и Марка Кондратюка. Мощная, взрывная, пронизанная всей палитрой эмоций, она впечаталась в историю фигурного катания. Марк превратил своё выступление в яркое шоу, использовав ледовую арену как огромную сцену.
Каори Сакамото (Япония), короткая программа, сезон-2021/2022
Из японской фигуристки получился истинный воин в её короткой программе «Гладиатор». Она полностью погрузилась в образ борца, вдохнув в него женскую силу и кошачью грацию, а также впечатлила разнообразием связок и отменной дорожкой шагов.
Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания), произвольный танец, сезон-2021/2022
Произвольный танец Смарт/Диас в олимпийском сезоне брал зрителей в плен с первых же ноток и головокружительных поддержек. Буря чувств, страсть, перетекающая в нежность, переплетение пронзительных мелодий и, конечно, имитация дуэли на шпагах — крутых находок очень много.
Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США), произвольный танец, сезон-2021/2022
Танцевальный дуэт Чок/Бейтс избрал для олимпийского сезона очень необычную постановку с космическим сюжетом. Спортсмены рассказали за четыре минуты историю знакомства инопланетянки и астронавта, которые от недоверия друг к другу пришли к любви и пониманию. Танец сильно выделяется на фоне более обыденных у других пар и вызывает желание пересматривать его снова и снова.
Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада), ритмический танец, сезон-2022/2023
Бодрая латина канадцев в ритм-танце под «Do what I do» разбавляется нежной румбой и яркой завершается. Оригинальные находки в хореографии заставляют с интересом следить за выступлением фигуристов, а их эмоциональный запал топит лёд на арене.
Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция), произвольный танец, сезон-2021/2022
Пападакис/Сизерон собрали в постановке «Элегия» результат бесконечных трудов многолетней спортивной жизни. Сложные замысловатые па программы сливаются с музыкой в единый живой механизм, воплощённый фигуристами. Поддержка «свечка» стала новинкой в техническом арсенале дуэта, а безумно красивый финал — прямым выстрелом в сердце зрителей.
Адам Сяо Хим Фа (Франция), произвольная программа, сезон-2022/2023
Новая произвольная французского одиночника приковала к себе нешуточное внимание. Детальная проработка движений, необычный замысел, мощная дорожка не оставляют ни единого шанса заскучать во время просмотра. А опасное колесо без рук в исполнении Адама — дополнительный бонус под занавес программы.
Кейтлин Хавайек/Жан-Люк Бейкер (США), произвольный танец, сезон-2022/2023
Изумительная постановка в исполнении американского дуэта способна заставить полюбить танцевальный вид самого яростного его противника. Хавайек/Бейкер выписывают с помощью рук, ног и тела невероятно гармоничные образы и удивляют полётом хореографической мысли.
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