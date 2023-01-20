«Фрида» Трусовой или олимпийская драма Валиевой? Выбираем лучшую программу

«Фрида» Трусовой, «Мастер и Маргарита» Щербаковой, а может, драма про Олимпиаду Валиевой?

Церемония вручения премии ISU Skating Awards стремительно приближается. Уже 5 февраля в швейцарском Цюрихе объявят победителей в шести номинациях. К сожалению, Россия в них практически не представлена: в заявке значатся лишь фигуристка Анна Щербакова и дизайнер Светлана Колобова.

Эту несправедливость невозможно оставить без внимания. Хотя сейчас наши спортсмены не участвуют в международных стартах, они отлично проявили себя в прошлом олимпийском сезоне, который также идёт в зачёт премии. Так что пока ISU игнорирует наших фигуристов, «Чемпионат» решил провести своё голосование, в котором в качестве номинантов присутствуют и наши спортсмены, и зарубежные. А лучших в нём будете выбирать вы, наши читатели.

Уже определился победитель в номинации на лучший костюм, пора выбрать лучшую соревновательную программу. Внизу 20 номинантов, голосуйте!

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

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