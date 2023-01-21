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Кубок Первого Канала. Командный турнир. День 1
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
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Фигурное катание, Кубок Первого канала 21 января, команда Загитовой против команды Валиевой — трансляция, лайв, онлайн

Команда Загитовой против команды Валиевой! Следим за обновлённым Кубком Первого канала
Екатерина Авдонина
Камила Валиева и Алина Загитова
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Команды «Нас не догонят» и «Красная машина» покажут короткие программы.

21 января стартует Кубок Первого канала по фигурному катанию в обновлённом формате: прыжкового турнира не будет, как и соревнований танцоров, которые выступят с показательными номерами.

Между собой сразятся команды Алины Загитовой, которая снова станет капитаном, и Камилы Валиевой — это её первый опыт в таком амплуа. Команда Алины будет называться «Красная машина», ведь дважды победное название не меняют. А вот вместо «Времени первых» теперь «Нас не догонят». Может, такой нейминг принесёт удачу?

Короткие программы стартуют в 17:00 по московскому времени.

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Состав команды Алины Загитовой Состав команды Камилы Валиевой
Live Екатерина Авдонина

Состав команды Алины Загитовой

Противостоять им будет Алина Загитова с знаменитой «Красной машиной». В этот раз её состав выглядит так:

Софья Акатьева
Аделия Петросян
Вероника Яметова
Алина Горбачёва
Пётр Гуменник
Александр Самарин
Артём Ковалёв
Глеб Лутфуллин
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Евгения Тарасова/Владимир Морозов

12:39 Екатерина Авдонина

Состав команды Камилы Валиевой

Валиева стала капитаном команды «Нас не догонят». Она и её товарищи поборются за главный приз. Помогать Камиле в этом непростом деле будут:

Елизавета Туктамышева
Софья Муравьёва
Анастасия Зинина
Софья Самоделкина
Евгений Семененко
Дмитрий Алиев
Андрей Мозалёв
Макар Игнатов
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
Ясмина Кадырова/Валерий Колесов

12:37 Екатерина Авдонина

Приветствуем всех любителей фигурного катания! Настал день, которого вы так ждали: старт Кубка Первого канала не за горами, а значит, нас ждёт много классных выступлений спортсменов. Захватывающее противостояние команд Камилы Валиевой и Алины Загитовой уже совсем скоро!

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