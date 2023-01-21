Команда Загитовой против команды Валиевой! Следим за обновлённым Кубком Первого канала

21 января стартует Кубок Первого канала по фигурному катанию в обновлённом формате: прыжкового турнира не будет, как и соревнований танцоров, которые выступят с показательными номерами.

Между собой сразятся команды Алины Загитовой, которая снова станет капитаном, и Камилы Валиевой — это её первый опыт в таком амплуа. Команда Алины будет называться «Красная машина», ведь дважды победное название не меняют. А вот вместо «Времени первых» теперь «Нас не догонят». Может, такой нейминг принесёт удачу?

Короткие программы стартуют в 17:00 по московскому времени.

Кубок Первого канала по фигурному катанию — в Okko ! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, а также программы спортивных пар.