«Красная Машина» обречена на победу? Команда Загитовой рвёт первый день КПК

Команда Камилы Валиевой потеряла одного участника, но ещё может отыграться в день произвольных.

Что такое Кубок Первого канала? Это столкновение двух стихий, внедрение командной тактики для индивидуального спорта и совершенно новый уровень поддержки – огромные баннеры, тематические кричалки, шары. Если подводишь – то не только себя, но целую команду – ответственность в разы выше.

Каким получился первый день Кубка Первого канала – в материале «Чемпионата».

На команды фигуристов поделили целыми списками, так что жеребьёвка оказалась быстрой. Во главу угла поставлен спортивный принцип – кто лучше выступил на чемпионате России, тот и попал на КПК. В этот раз организаторы решили вернуться к старой схеме определения победителей – снова роль играли конкретные баллы за прокаты.

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Соревновательный день открылся шикарным баттлом: в прошлые года команды готовили отдельные открывающие номера, а в этот раз смастерили один общий – и получилось невероятно зажигательно! Жаль, что не додумались до этого раньше – действительно крутое нововведение.

Танцевальные дуэты хоть и не соревновались, но всё равно поделились на две команды. Нет соревнований – нет и соревновательных программ. Исключением стали Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол: ребята показали полюбившийся всем произвольный танец «Александр Македонский», причём при приглушённом свете.

А вот соревновательная часть началась со спортивных пар. Евгения Тарасова/Владимир Морозов выдали рабочий прокат «Аве Марии» — единственная грубая ошибка случилась на параллельном прыжке. Блестящий прокат выдали ученики Тамары Москвиной Ясмина Кадырова/Валерий Колесов — катайся они вместе не первый сезон, смогли бы получить оценки ещё выше.

В дуэли «мишки» vs «кисики» пока лидерство за первыми — несмотря на ошибки на разминке, Анастасия Мишина/Александр Галлямов прекрасно справились со своим вальсом. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский тоже шли на идеальный прокат, но случилась ошибка на выбросе. Это позволило «Красной Машине» вырваться вперёд.

«It’s raining man», – эта песня сопровождала практически все прокаты мужчин сегодня. Но были и те ребята, которые впечатлили чистотой. Звездой дня у мужчин стал Андрей Мозалёв – первая сотня в карьере, практически идеальный прокат короткой с двумя четверными. Одним прокатом ученик Кирилла Давыденко вытащил свою команду на первое место с десятибалльным преимуществом. Драматургия на загляденье!

Трансляция Кубка Первого канала по фигурному катанию доступна в Okko.

Второе место у парней занял Глеб Лутфуллин – в этот раз короткая практически без помарок, а ведь в течение сезона его часто преследовали ошибки именно в этой части состязания. После проката Глеб шутил в миксте, что идеальным соревнованием для него была бы комбинация прыжкового турнира и произвольной программы, но и в короткой ученик Мишина не подвёл.

Самый неудачный день вышел у Дмитрия Алиева: падения на всех прыжковых элементах, потеря уровней на непрыжковых… Будто на катке в этот день оказался совсем не чемпион Европы. Но команда гнала Диму вперёд даже после ошибок в прокате – и на этой энергии Алиеву удалось завершить прокат. В конце Дима извинился перед командой и получил в ответ крепкие объятья.

Завершали у парней лидеры прошедшего чемпионата России – Пётр Гуменник и Евгений Семененко. И у обоих ребят прокаты вышли далекими от идеала. Петя упал с четверного риттбергера, а Женя сделал бабочку на сальхове – в итоге не удалось пробить отметку и в 90 баллов. После второго вида преимущество «Красной Машины» сократилось, но лидер в итоге так и не сменился.

Закрывали вечер девушки. В первой разминке «красную» команду представляли Алина Горбачёва и Вероника Яметова. Обе девчонки выдали хорошие, сильные прокаты. А как зрители встречали фирменное скольжение Вероники в шпагате на дорожке! За этот сезон она стала настоящей звездой женского одиночного.

За команду «синих» сражались Софья Самоделкина и Анастасия Зинина. И если Соня сражалась с прыжками и победила, то вот Насте этого сделать не удалось. Прокат Зининой был совершенно обычным – хороший двойной аксель, тройной флип, а затем страшное падение с лутца, после которого она уже не смогла встать самостоятельно. На лёд выбежал тренер Алексей Василевский вместе с медперсоналом, и сразу с катка фигуристку отправили в больницу на обследование.

Трансляция Кубка Первого канала по фигурному катанию доступна в Okko.

Заключительная разминка прошла под знаком трикселя: каждая из спортсменок зашла на этот прыжок. Сначала безупречный прокат с этим элементом ультра-си показала Аделия Петросян из «Красной Машины». В составе «Нас не догонят» отвечала Софья Муравьёва – и выдала едва ли не лучшую короткую в карьере. Идеально получилось всё, и высокие баллы оказались абсолютно заслуженными.

У Софьи Акатьевой триксель не пошёл, и фигуристка сильно расстроилась из-за этого. Соня впервые выходила на лёд в статусе чемпионки России – возможно, это тоже могло повлиять на прокат. Но то ли ещё будет, ведь всегда можно реабилитироваться в произвольной программе.

Елизавета Туктамышева вышла на лёд кайфовать, и ведь почти получилось! Тройной аксель на месте, пусть и в тройку, настроение хорошее, а как поддерживали Лизу её сокомандники – наверное, так громко не кричали никому.

К концу соревновательного дня организаторы нашли выход из положения – из результата «красной команды» вычли худший женский прокат, пострадали баллы Вероники Яметовой. После первого дня счёт 738,31 – 745,68, «Красная Машина» впереди.

Камила Валиева, к сожалению, не может заменить Настю Зинину – она сама недавно переболела и впервые вышла на лёд только вчера, так что задача собрать произвольную программу пока не по силам. Но, вероятно, в команде «синих» всё-таки случится замена – дважды вычитать самые низкие баллы у девушек будет как-то совсем неловко.