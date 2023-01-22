Команда Валиевой в погоне за фигуристами Загитовой. На КПК скоро всё решится! LIVE

Кубок Первого канала завершится 22 января, в воскресенье: фигуристы из команд Алины Загитовой и Камилы Валиевой выступят с произвольными программами.

После первого соревновательного дня лидирует «Красная Машина» Алины: 745,68 балла против 738,31 у «Нас не догонят» Камилы. Не обошлось без драм — Анастасия Зинина из команды Валиевой упала, получила травму и не смогла завершить прокат. Чтобы уравновесить шансы участников, у одиночниц конкурирующей команды вычли худший результат — пострадала Вероника Яметова. Загитова не согласилась с таким решением организаторов.

Но ничего уже не попишешь — и новый день расставит участников по местам, выявив лучшую команду. Зинину заменит Ксения Гущина.