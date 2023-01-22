Ученицы Тутберидзе — залог миллионов Загитовой. У команды Валиевой не было ни шанса!

Акатьева и Петросян практически в одиночку вынесли синих, но приз зрительских симпатий получила Туктамышева. Все ревели после её проката.

Вот и подошёл к концу Кубок Первого канала — 2023! Сумасшедшее противостояние команд Камилы Валиевой и Алины Загитовой завершилось победой «Красной Машины». Спортсмены этой сборной сражались до конца, не желая отдавать сопернику ни балла, и были вознаграждены.

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11 миллионов рублей получат фигуристы, а благодарить за это стоит звёздных учениц Этери Тутберидзе, которые напоследок устроили настоящее шоу с градом ультра-си. Софья Акатьева и Аделия Петросян в очередной раз доказали, кто является лучшим тренером одиночниц в России.

Бойкова и Козловский показали чемпионский характер

Второй соревновательный день на Кубке Первого канала стартовал с выступлений спортивных пар. Три дуэта Тамары Москвиной (Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов) и подопечные Этери Тутберидзе Евгения Тарасова/Владимир Морозов добывали баллы для своих команд.

Коллектив Камилы Валиевой «Нас не догонят» был в роли догоняющего, однако отважные чемпионы России Бойкова и Козловский изо всех сил старались сократить отставание. В этом сезоне фигуристы поставили на кон всё — рискуют Саша и Дима практически на каждом старте. На прыжковом первенстве страны спортсмены попробовали четверную подкрутку и четверной выброс, а сейчас зашли на новый сложный элемент — секвенцию из тройного сальхова и двух двойных акселей — и в этот раз успешно! Если бы не падение после выброса, ученики Тамары Москвиной были бы недосягаемы.

По баллам к ребятам приблизились и Тарасова/Морозов, и Мишина/Галлямов, но обе пары тоже допустили ошибки. Настя с Сашей заставили болельщиков понервничать, когда фигурист упал с прыжка в каскаде на разминке, вот только в прокате с выбросом уже не справилась партнёрша. Тем не менее чемпионы мира и Европы получили хорошие оценки и укрепили преимущество «Красной Машины»: 1043,56 против 1023,28.

Гуменник и Семененко схлестнулись в решающей схватке

Усилилась интрига на турнире после прокатов одиночников. Наши мальчики выступали неровно, но оттого становилось лишь интереснее. Глеб Лутфуллин, представляющий команду Алины Загитовой, был единственным фигуристом, который исполнил четыре четверных прыжка, но это забрало слишком много сил у 18-летнего ученика Алексея Мишина — спортсмен потерял уровни на дорожке шагов и вращениях, из-за чего пострадала его итоговая оценка.

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Андрей Мозалёв пытался уравновесить шансы сборных на победу и выдал три квада вместе с двумя тройными акселями, но обидное падение с тройного лутца помешало ему достигнуть конечной цели. Помочь товарищу вызвался Дмитрий Алиев, который также желал реабилитироваться за предыдущий провал. В первый день соревнований у фигуриста не получился ни один прыжок, но в произвольной программе он постарался собраться — три чистых четверных, но одно падение с элемента в три оборота.

Не лучшее выступление Александра Самарина стало возможностью для синих отыграться, но, увы, чемпионского проката от Евгения Семененко болельщики не увидели. Воспитанник Алексея Мишина упал с четверного риттбергера, сделал две «бабочки» на тулупе и сальхове и допустил степ-аут на трикселе в каскаде.

А следом за Женей на лёд вышел Пётр Гуменник, и в этом была своя ирония. Фигуристов ещё долго будут спрашивать про эпичную развязку на чемпионате России, когда они оба получили одинаковые баллы за две программы, но золото отошло именно Семененко. По словам Пети, тот эпизод лишь однажды привиделся ему в кошмаре, спортсмен уже забыл о неудаче и был настроен двигаться дальше. И ему это удалось! В решающей схватке между Семененко и Гуменником удача была на стороне последнего. Подопечный Вероники Дайнеко зашёл на сложнейший четверной лутц, но скрутил лишь два оборота, зато другие прыжки были безупречны, включая шикарный четверной риттбергер и квад-сальхов в каскаде.

Петя принёс своей команде свыше 180 баллов, поэтому отрыв «Красной Машины» от «Нас не догонят» лишь возрос: 1720,79 против 1692,35.

Акатьева и Петросян «вынесли» команду Валиевой

Всё должно было решиться в соревнованиях одиночниц. Девушки обещали устроить град ультра-си и сдержали слово. Первый квад фанаты ожидали увидеть от Софьи Самоделкиной, но ученица Светланы Соколовской недокрутила пару оборотов, зато порадовала почти чистым квад-сальховом Алина Горбачёва. Фигуристка допустила помарку на выезде, но сделала каскад с ультра-си, с сольного четверного она упала. И всё равно её результат был превосходный!

Морально трудно было Ксении Гущиной. Спортсменка заменила Анастасию Зинину, снявшуюся с Кубка Первого канала после тяжёлой травмы. Ксюша старалась, но допустила ряд ошибок. А вот Вероника Яметова не позволила себе ни малейшей неточности. В короткой программе фигуристка была великолепна, но её результат не учли, чтобы помочь отстающей синей команде, потерявшей участницу. Эта ситуация повлекла за собой гнев Алины Загитовой, которая пыталась отстоять свою спортсменку. Наверняка Веронике было не очень приятно, что её старания не были оценены, поэтому на произвольный прокат она вышла заряженной на результат, и всё получилось.

Вторую разминку открывала Софья Муравьёва. Ученица Евгения Плющенко легко приземлила каскад из тройных акселя и тулупа, но на сольном трикселе допустила помарку. Однако это ничуть не испортило впечатления от её замечательного проката. Выдающееся катание показала и Аделия Петросян. Юная звёздочка Этери Тутберидзе сделала и тройной аксель, и четверной тулуп в секвенции с двойным акселем, сольный квад-тулуп не получился, но фигуристка компенсировала всё сложнейшими комбинациями во второй половине программы.

Прорывным было выступление Елизаветы Туктамышевой. Императрица лишь раз оступилась на тройном флипе, но зато выполнила два шикарных акселя в 3,5 оборота. Фигуристка выглядела невероятно одухотворённой и заставила зал плакать от счастья. Максим Траньков не сдержал эмоций и отнёс Лизу в «кисс энд край» на руках. Эта 26-летняя спортсменка заслуживает только такого отношения!

Елизавета Туктамышева Фото: РИА Новости

Туктамышева получила внушительные баллы, но в конце всех ждал прокат новоявленной чемпионки России Софьи Акатьевой. Воспитанница «Хрустального» нашла в себе силы, чтобы не растеряться и сделать всё на высшем уровне. Тройной аксель, четверной тулуп, секвенция из квад-тулупа и двойного акселя — это что-то невероятное! Остальные элементы у Сони не вызвали сложностей — наоборот, спортсменка воспряла духом и станцевала свой победный танец, который не только принёс победу «Красной Машине», но и показал, кто из фигуристок России является лучшей на данный момент.

Со счётом 2344,24:2275,47 команда Алины Загитовой выиграла Кубок Первого канала — 2023 и получила чек на сумму 11 миллионов рублей. Коллектив Камилы Валиевой «Нас не догонят» стал вторым и заработал 9 миллионов.