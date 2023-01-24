Авербух и Глейхенгауз против именитых иностранцев! Выбираем лучшего хореографа в фигурке

В 2020 году Даниилу Глейхенгаузу не удалось получить заветную статуэтку премии ISU Skating Awards в номинации «Лучший хореограф». А в этом году постановщика группы Тутберидзе даже не включили в список участников. Более того, среди претендентов на престижную награду вообще нет ни одного российского специалиста. 5 февраля на торжественной церемонии в Цюрихе победу точно отдадут кому-то из иностранцев.

Самое время исправить это недоразумение. В олимпийском и текущем сезонах, которые учитываются в премии, наши хореографы потрудились на славу. ISU напрасно проигнорировал их работы. Так что «Чемпионат» решил провести своё голосование, в котором в качестве номинантов присутствуют и наши специалисты, и зарубежные. А лучших в нём будете выбирать вы, наши читатели.

Не будем медлить и приступим к выбору лучшего хореографа. Внизу 20 номинантов, голосуйте!

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Рейтинг: лучший хореограф в фигурном катании Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат» 1 место Илья Авербух (Россия) Илья Авербух давно славится классными постановками, которые получаются у него «под ключ» для каждого клиента. Возможность поработать с Авербухом — настоящий подарок для любого фигуриста. Он знает, как сделать спортсмена героем целого представления и вызвать у зрителей восхищение. Из творений хореографа за последние два сезона отдельно стоит выделить короткую «Щелкунчик» Михаила Коляды и произвольную «Одиночество» Елизаветы Туктамышевой. Обе программы невероятно красивы и богаты на интересные находки, спортсмены демонстрируют в них свои сильные стороны и органично вписывают все элементы в музыку. Конечно, нельзя не отметить и новую произвольную под кей-поп Евгения Семененко. Эта программа — невероятный перформанс художественной мысли! Остаётся только удивляться, как Илья при его занятости в ледовых шоу и «Ледниковом периоде» не утрачивает творческий запал и продолжает находить вдохновение, чтобы создавать истинные шедевры. Фото: РИА Новости 2 место Даниил Глейхенгауз (Россия) Даниил Глейхенгауз — неизменный постановщик в группе Тутберидзе. Накануне и в течение олимпийского сезона он трудился в поте лица, разрабатывая и меняя программы многочисленных воспитанниц. Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова продемонстрировали его работы на Олимпиаде в Пекине, где заметно выделялись на фоне зарубежных соперниц. Кроме того, Даниил успел доказать, что способен работать не только с одиночным видом, но и с парным. Его произвольная «Маяк» для Тарасовой и Морозова получила великолепные отзывы и тоже вошла в олимпийскую историю. Несмотря на молодость, Глейхенгауз не теряется в списке именитых мировых хореографов и громко заявляет о себе. Жаль, что в текущем сезоне его новые постановки лишились демонстрации на зарубежных аренах. Фото: РИА Новости 3 место Александр Жулин (Россия) Александр Жулин — и тренер, и хореограф с солидным послужным списком. Его танцевальная пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов прекрасно справилась на Олимпиаде в Пекине с произвольной программой под Рахманинова и выиграла серебро. Жулин сделал всё, чтобы ребята не уступали по впечатлению гениальным французам Пападакис и Сизерону. Также специалист поставил олимпийские программы для наших ведущих спортивных пар. Восхитительную короткую для Евгении Тарасовой и Владимира Морозова под композицию Клода Дебюсси «Лунный свет» и страстную произвольную «Малагенья» для Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. В этом сезоне Жулин поработал с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, и теперь они регулярно радуют болельщиков нежным вальсом в короткой программе. Фото: из личного архива Дианы Дэвис 4 место Бенуа Ришо (Франция) Таинственный французский хореограф очень популярен во всём мире. Его идеи порой вызывают недоумение, но тем интереснее следить за его творчеством. Долгое время с ним на постоянной основе сотрудничала японка Каори Сакамото. Произвольная из-под пера Ришо принесла ей желанные бронзу на Олимпиаде в Пекине и золото чемпионата мира. Сейчас на международных стартах с необычной постановкой от Бенуа выступает американка Брэди Теннелл. В программе содержится фрагмент с речью знаменитой экологической активистки Греты Тунберг. Однако самым крутым произведением Ришо, пожалуй, является симбиоз короткой и произвольной для французского одиночника Адама Сяо Хим Фа. Премьера этих программ в новом сезоне буквально ошеломила. Дело в том, что сюжет короткой продолжается в произвольной. По задумке, фигурист совершает ошибку, а затем отправляется в прошлое, чтобы искупить грехи. Из российских спортсменов последними клиентами Ришо стали танцоры Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Новая произвольная, которую они в упрощённом виде показали на шоу в Америке, вызвала положительный отклик. Фото: из личного архива 5 место Никита Михайлов (Россия) Никита Михайлов — ещё один молодой, но весьма успешный российский хореограф. Он любит эксперименты и пользуется спросом у наших фигуристов. Так, в олимпийском сезоне он сделал обе программы для Марка Кондратюка и Евгения Семененко. Особенно удачными оказались произвольные: «Иисус Христос — суперзвезда» у Марка и «Мастер и Маргарита» у Жени. В Поднебесной выступления парней произвели хорошее впечатление, пусть и не всё было гладко в личном турнире. Елизавета Туктамышева тоже зажигала в прошлом сезоне с творением Михайлова: её танцевальную произвольную болельщики никогда не забудут. А Михаил Коляда до чемпионата России в Санкт-Петербурге исполнял поставленную Михайловым произвольную «Список Шиндлера». В новом сезоне громко прозвучала постановка хореографа для Кондратюка: ритмичная короткая под музыку «What is Jazz». Фото: из личного архива 6 место Ше-Линн Бурн (США) Список звёздных фигуристов, с которыми работала Ше-Линн Бурн, крайне обширен. Чего только стоит её тандем с олимпийским чемпионом Нэйтаном Ченом, которому она ставила короткие программы и даже одалживала кофточку из своего гардероба в качестве костюма. О постановке от Бурн мечтают многие спортсмены, но полноценно воплотить её идеи способны далеко не все. Зато, когда это получается, на льду творится магия: оторвать взгляд от эффектного действа просто невозможно! Евгения Медведева и её «Мемуары Гейши» не дадут соврать.

Неудивительно, что в 2020 году именно Ше-Линн выиграла премию ISU Skating Awards в номинации «Лучший хореограф». Может быть, и в этот раз она получит заветную статуэтку? В олимпийском сезоне благодаря ей мы увидели произвольную «Король Лев» у Вакабы Хигути. Эта программа достойна включения в «золотой» фонд фигурного катания. Фото: из личного архива 7 место Николай Морозов (Россия) Николай Морозов больше всего известен сотрудничеством с танцевальными дуэтами, но работает он и с одиночниками. Пётр Гуменник в этом сезоне как раз катается с программами Морозова и едва не добрался до титула чемпиона России. Короткая «Ход королевы» очень идёт спортсмену. Из танцоров больше всего запомнились постановки Николая для Елизаветы Пасечник/Максима Некрасова и Ирины Хаврониной/Дарио Чиризано. Обеим парам специалист разработал и ритмический, и произвольные танцы. К сожалению, Ирина и Дарио после чемпионата России распались, но их изумительные прокаты на этапах Гран-при мы никогда не забудем. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС 8 место Мари-Франс Дюбрей (Канада) Мари-Франс Дюбрей в основном работает с танцорами. Её канадская школа с Патрисом Лозоном считается одной из лучших в мире, а подопечные занимают на турнирах самые высокие места. Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон уверенно выиграли Олимпийские игры в Пекине, а Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью завоевали бронзу. Естественно, важную роль сыграли отличные постановки. Нэйтан Чен регулярно доверял Дюбрей постановку произвольных программ, в том числе и триумфального «Рокетмена», с которым победил на Олимпиаде. А Каори Сакамото в этом сезоне стала первой одиночницей, которой Мари поставила программу. Неожиданно женственная произвольная открыла фигуристку с совершенно другой стороны. Фото: из личного архива 9 место Дэвид Уилсон (Канада) Кажется, ещё недавно канадский хореограф работал с Евгенией Медведевой в «Крикет Клаб», но время беспощадно летит и сменяет поколения фигуристов. Из зарубежных спортсменов Уилсон особенно известен по работе с японкой Рикой Кихирой. Хорошие результаты принесла ему постановка для кореянки Ким Йе Лим, которая взяла серебро и золото этапов Гран-при в текущем сезоне. Но самым впечатляющим ледовым произведением Уилсона на данный момент остаётся произвольная «Список Шиндлера» для американского одиночника Джейсона Брауна. Именно с этой программой спортсмен пытался штурмовать Олимп, но отсутствие четверных прыжков в арсенале не удалось компенсировать, несмотря на потрясающую программу. Фото: Matthew Stockman/Getty Images 10 место Лори Николь (Канада) Лори Николь последние годы оставалась в тени, хотя в прошлом сотрудничала со многими именитыми спортсменами. Однако американская звёздочка олимпийского сезона Алиса Лью вновь напомнила о прекрасном специалисте. Плодотворно поработала хореограф и с китайскими парниками Вэньцзин Суй/Хань Цун, которые стали в итоге олимпийскими чемпионами. Для сезона-2022/2023 Николь поставила произвольную японцу Юме Кагияме. Однако из-за травмы премьера программы на музыку «Rain in your Black Eyes» долго не могла состояться. На чемпионате Японии в декабре Кагияма наконец-то выступил. И хотя полностью восстановиться он не успел, нельзя не отметить оригинальность его произвольной. Фото: из личного архива 11 место Адам Соля (Венгрия) Эффектная короткая программа Елизаветы Туктамышевой «Freedom», с которой она каталась на Кубке Первого канала — творение венгерского постановщика Адама Соля. Императрица настолько роскошно и органично смотрелась на льду, что за одну эту работу хочется наградить специалиста. Соратнице Лизы по продвижение зрело-женского катания — бельгийке Луне Хендрикс — Соля помог в этом сезоне произвести на судей и зрителей максимальное впечатление в короткой программе. Кокетливая танцевальная постановка позволила Луне раскрепоститься и отойти от лирических мотивов. Не забываем и о короткой программе Евгения Семененко под «Адажио Альбинони». Адам Соля сделал всё, чтобы постановка получилась яркой и запомнилась надолго.

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