У женщин — турнир без интриги, а вот у мужчин должно быть интересно.

Будет ли у Тутберидзе чемпион Европы? Главное о Евро-2023, который пройдёт без россиян

На этой неделе финский Эспоо принимает чемпионат Европы по фигурному катанию — 2023. Триумфатором турнира может стать сборная Италии, но только при удачном стечении обстоятельств. Группа Тутберидзе везёт на турнир своего нового ученика, а Луне Хендрикс, кажется, может помешать выиграть только какое-то чудо.

За кем и за чем следить на главном европейском турнире в отсутствие россиян? Разбираемся с «Чемпионатом».

Интрига на турнире есть только у парней?

Среди претендентов на титул чемпиона Европы у мужчин — два француза, два итальянца, представитель Латвии Денис Васильев и даже Морис Квителашвили (да-да, не стоит списывать его со счетов).

Что покажет Грассль, предсказать невозможно. По сезону у него второй среди европейцев результат (264,35), на прошлом Евро он стал вторым, однако последние выступления были неутешительными. Впервые за пять лет Даниэлю не то что не удалось выиграть национальный чемпионат, фигурист даже не попал в топ-3!

После этого Грассль пошёл на радикальные меры и начал сотрудничество с командой Этери Тутберидзе. По информации от «РИА Новости», итальянец готовился к чемпионату Европы в Москве, окончательное решение о длительном сотрудничестве не принято, но может последовать позже. Грассля уже заметили в компании Даниила Глейхенгауза в аэропорту по дороге на ЧЕ.

Что касается Маттео Риццо, его результат по сезону скромнее (253,34), однако на чемпионате Италии фигурист выступил лучше. При чистом прокате он может побороться за пьедестал. От Франции на титул претендуют Адам Сяо Хим Фа (лучший результат сезона среди европейцев — 268,98) и Кевин Аймоз (258,02) — но, опять же, требуется чистый прокат, чтобы претендовать на титул, а стабильности этим спортсменам не хватает.

Бронзовый призер прошлогоднего ЧЕ Денис Васильев тоже может навязать борьбу за медали. Его нынешний лучший результат по сезону – 254,56, но Денис вполне способен улучшить эти цифры. Лучшие баллы в карьере Васильев показывал именно на чемпионате Европы, выдавая блестящие прокаты. Может что-то получиться и у Мориса Квителашвили — он выигрывал бронзу в Граце три года назад, в этом сезоне были провалы, но к ЧЕ Морис мог набрать хорошие кондиции.

Альтернативы Хендрикс у женщин, кажется, нет

Заранее короновать никогда нельзя, да и прокаты у фигуристок случаются разные, но среди участниц в женском одиночном всё же выделяется одна фаворитка. У Луны Хендрикс из Бельгии единственной среди всех участниц получилось в этом сезоне перешагнуть планку в 200 баллов. Лучший результат Луны в этом сезоне — 219,34 (этап Гран-при во Франции), хотя были и неудачные выступления — в финале Гран-при бельгийка набрала всего 196,35 балла.

Анастасия Губанова Фото: Jurij Kodrun/Getty Images

В прошлом сезоне Луна стала первой за тройкой учениц Тутберидзе из России. В этот раз у неё есть шикарный шанс стать в принципе первой. За места на пьедестале основная борьба развернётся между Анастасией Губановой (Грузия) и Екатериной Кураковой (Польша). Обе спортсменки — бывшие россиянки, по сезону они смогли преодолеть отметку в 190 баллов за два проката. Близко к этим цифрам подобралась Нина Петрохина из Эстонии (181,34). При нестабильном выступлении Луны Губанова и Куракова могут побороться и за золото, но тогда им нужно будет выдавать прокаты жизни.

Парное катание вымирает, а танцы пока держатся

После снятия с ЧЕ обеих грузинских спортивных пар — у Сафиной/Берулавы проблемы со здоровьем, Метёлкина/Паркман распались — золото турнира может уплыть в Италию. Лучшие результаты по сезону в Европе показывали Сара Конти/Николо Мачии и Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини.

Гиларди/Амброзини имеют лучшие баллы по сезону (189,74 против 187,02), однако Конти/Мачии смогли обойти их в финале Гран-при и сенсационно попасть на пьедестал. Борьбу также навяжут фигуристы из Германии — Алиса Ефимова/Рубен Бломмарт (187,17) и Анника Хокке/Роберт Кункель (184,47).

В танцах на льду интриги больше — борьба за золото развернется между итальянцами Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри и британским дуэтом Лайла Фир/Льюис Гибсон. Пока по сезону лучше выступает итальянская пара — и лучшие баллы среди европейцев (213,74), и медаль финала Гран-при в копилке имеется.

Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри Фото: Marco Mantovani/Getty Images

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию в Эспоо

(время московское)



25 января, среда



Пары, короткая программа — 14:15.

Церемония открытия — 17:45.

Мужчины, короткая программа — 18:35.



26 января, четверг



Женщины, короткая программа — 14:15.

Пары, произвольная программа — 20:25.



27 января, пятница



Танцы на льду, ритм-танец — 14:15.

Мужчины, произвольная программа — 19:00.



28 января, суббота



Женщины, произвольная программа — 14:00.

Танцы на льду, произвольный танец — 19:30.



29 января, воскресенье



Показательные выступления — 16:30.

Участники чемпионата Европы по фигурному катанию – 2023

Мужчины: Даниэль Грассль, Маттео Риццо, Габриэле Франджипани (Италия), Кевин Аймоз, Адам Сяо Хим Фа (Франция), Морис Квителашвили, Ника Егадзе (Грузия), Денис Васильев (Латвия), Лукас Бритчги (Швейцария), Владимир Самойлов (Польша), Михаил Селевко (Эстония) и др.

Женщины: Луна Хендрикс, Нина Пинцарроне (Бельгия), Анастасия Губанова (Грузия), Нина Петрохина, Эва-Лотта Киибус (Эстония), Екатерина Куракова (Польша), Ольга Микутина (Австрия), Ольга Микутина (Австрия), Николь Шотт (Германия) и др.

Парное катание: Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини, Сара Конти/Николо Мачии (Италия), Анника Хокке/Роберт Кункель, Алиса Ефимова/Рубен Бломмарт (Германия), Камилль Ковалев/Павел Ковалев (Франция) и др.

Танцы на льду: Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия), Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания), Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо, Лоисья Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция), Натали Ташлерова/Филипп Ташлер (Чехия), Элиссон Рид/Саулюс Амбрулевичус (Литва) и др.

Новость по теме Опубликован список участников чемпионата Европы — 2023. Соревнования пройдут без россиян

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