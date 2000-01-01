Наши в Финляндии! Как бывшие российские фигуристы покоряют чемпионат Европы

Бывшие российские фигуристы на чемпионате Европы
В Эспоо на лёд выйдут ученики наших тренеров. Удастся ли воспитаннику Этери Тутберидзе увезти домой заветную золотую медаль?
Морис Квителашвили
Самый известный воспитанник Этери Тутберидзе. В прошлом году Квителашвили остановился в шаге от пьедестала на чемпионате мира, так что шансы на медаль в Европе у него огромные.
Екатерина Куракова
Фигуристка уже много лет выступает за Польшу, хотя встала на коньки в нашей стране. На последнем европейском первенстве она была пятой — что будет теперь?
Анастасия Губанова
Пару лет назад под флагом Грузии стала кататься ещё одна российская спортсменка. Губанова показывала хорошие результаты и на чемпионате мира, и на первенстве Европы.
Владимир Самойлов
Сменил спортивный паспорт и бывший ученик Этери Тутберидзе, а также Евгения Плющенко. Самойлов совершил трансфер в сборную Польши, но пока не может похвастаться успехами.
Алиса Ефимова
Интересная история у этой спортсменки: сначала она представляла Финляндию, затем Россию, а теперь катается с Рубеном Бломмартом за Германию.
Георгий Рештенко
С 2017 года Рештенко выступает под чешским флагом. В 2015 он выиграл чемпионат Санкт-Петербурга, занимаясь в группе Евгения Рукавицына.
Никита Старостин
Не смог реализоваться в России Никита Старостин, зато спустя время фигурист отлично проявил себя в Германии, став чемпионом страны в 20 лет.
Александр Власенко
Александр Власенко пытался прославить тюменскую школу фигурного катания, но был вынужден перебраться в Венгрию.
Лев Винокур
Этот спортсмен — выходец из «Самбо-70», отделение «Конёк Чайковской», и одновременно СШОР ЦСКА им. С. А. Жука. Правда, выступает он за Израиль.
Анастасия Грачёва
Молдавская ныне фигуристка ещё в сезоне-2019/2020 каталась на чемпионате России, где заняла 16-е место. Переход открыл Грачёвой путь на международные старты.
Антонина Дубинина
Пятикратная чемпионка Сербии родилась в Москве и, оказывается, представляла нашу страну за рубежом трижды. Интересная правда жизни.
Мария Павлова и Алексей Святченко
Ещё в прошлом сезоне фигуристы катались с разными партнёрами и в разных странах: Святченко перешёл в сборную Венгрии совсем недавно. Тренирует пару Фёдор Климов.
Ника Осипова
Бывшая партнёрша Александра Галлямова теперь представляет Нидерланды вместе с Дмитрием Эпштейном. Два года назад они стали чемпионами страны.
Дарья Данилова
Дарья Данилова встала в пару с голландцем Мишелем Цибой в 2018 году. На прошлом чемпионате мира они вошли в топ-10.
Мария Казакова
В 2017 году Мария Казакова оказалась без партнёра и не смогла найти его в России. На помощь пришёл грузинский фигурист Георгий Ревия, с которым они катаются и по сей день.
Мария Игнатьева
Мария Игнатьева является одной из учениц Ирины Жук и Александра Свинина, но также она занимается с венгерской танцовщицей Норой Хоффман. Вместе с Даниилом Семко спортсменка штурмует турниры.
Наши в Финляндии! Как бывшие российские фигуристы покоряют чемпионат Европы
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