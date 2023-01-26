Городской турнир будет круче Евро! Туктамышева и другие звёзды — на чемпионате Петербурга

В эти выходные мы снова возвращаемся в Петербург, на Туполевскую – к уютным маленьким турнирам в Академии фигурного катания. Правда, нынешний чемпионат Санкт-Петербурга язык не повернется назвать маленьким, только посмотрите на эту заявку! По накалу борьбы и контенту в некоторых видах городской турнир обойдёт даже проходящий сейчас в Эспоо чемпионат Европы.
Чего болельщикам ждать от турнира в Северной столице? Разбираемся вместе с «Чемпионатом»!
У мужчин — баттл уровня чемпионата России!
Петербург можно по праву считать столицей мужского одиночного в нашей стране. В чемпионате города примут участие сразу семь спортсменов из топ-10 прошедшего чемпионата России, включая победителя Евгения Семененко и серебряного призёра Петра Гуменника.
Евгений Семененко
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Компанию им составит Михаил Коляда: турнир в Красноярске он пропустил из-за обострения синусита, и пока совершенно невозможно предсказать, в какой форме сейчас находится ученик Алексея Мишина. Тем интереснее будет наблюдать за его прокатами! Тем более что в начале сезона на питерских стартах у Миши получалось практически всё.
В хорошей форме к турниру подходит Андрей Мозалев: он показал лучший результат среди мужчин на Кубке Первого канала, впервые пробив отметку в 100 баллов в короткой программе. Дмитрия Алиева серьёзно штормило в первый день, но во второй вернулся прежний Дима и показал лучший результат в произвольной. Глеб Лутфуллин по-прежнему продолжает штамповать шесть квадов на две программы и тоже готов побороться за топ-3.
Трансляция Кубка Первого канала по фигурному катанию доступна в Okko.
У женщин – Туктамышева против Талалайкиной, а Нугуманову не допустили
В женском турнире тоже достаточно интриг. Например, именно здесь может состояться возвращение на лёд Марии Талалайкиной. Фигуристка выступит впервые после возвращения в Россию из Италии – ей так и не удалось завершить переход в другую сборную из-за проблем с получением документов.
На турнир была заявлена и Елизавета Нугуманова, которая после ухода из группы Евгения Рукавицына в команду Елены Соколовой выступала только в ледовых шоу. Но Лиза не получила допуск: об этом сообщили «РИА Новости Спорт» в Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга.
Хедлайнером питерского старта вновь станет чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева. Пока без Императрицы не обходится практически ни один местный турнир.
Трансляция Кубка Первого канала по фигурному катанию доступна в Okko.
Также зрители смогут посмотреть на фигуристок, которые ярко заявили о себе по ходу этого сезона: София Захарова неожиданно отобралась в финал Гран-при России, а Ксения Гущина также вошла в десятку на чемпионате России и даже выступала на Кубке Первого канала в составе команды Камилы Валиевой.
Есть такой стереотип, что в Петербурге из женского одиночного есть только Туктамышева – а дальше никого. Но это ошибочное суждение, и чемпионат города наверняка сможет это доказать.
Кто спасёт парные виды?
В парном катании нас ждут разборки мирового уровня – медали будут разыгрывать дуэты, занявшие первое, второе и четвёртое места на чемпионате России. Всё это – школа Тамары Москвиной, противостояние двух пар в которой тянет парное катание только вверх.
На Кубке Первого канала Александра Бойкова и Дмитрий Козловский продемонстрировали усложнение – комбинацию из тройного сальхова и двух двойных акселей в произвольной. Чем ответят Анастасия Мишина и Александр Галлямов? Александр заявлял,, что их пара тоже готова усложняться и показывать максимум.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Даже в танцах будет на кого посмотреть. Единственной сильной парой Петербурга сейчас являются Екатерина Миронова и Евгений Устенко, но компанию им составят гости из Москвы – Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол выступят вне конкурса.
Чем ещё готов удивить чемпионат Северной столицы?
Как минимум призовым фондом: Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга объявила, что на чемпионате будут разыграны 2,2 млн рублей. Победители в одиночных видах получат по 200 тысяч рублей, призёры – по 150 и 100 тысяч соответственно. В парных видах ставки чуть повыше – по 300 тысяч на дуэт победителей, по 200 и 150 тысяч – призёрам.
Билеты на оба дня продали за несколько дней до старта соревнований. Арена в академии фигурного катания не такая большая, заполняться будет лишь одна большая трибуна по длинному борту, но это уже победа – предыдущие турниры в АФК в этом году проходили со свободным входом.
Ещё один классный подарок для зрителей – гала-шоу, которое пройдёт в один день с произвольными программами. Похожий опыт в Петербурге был на Мемориале Панина-Коломенкина, когда в заключительный день турнира призёры показали ещё и свои шоу-программы. Болельщики были в восторге!
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