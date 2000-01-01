Бывшая россиянка с малым золотом ЧЕ! Как фигуристка Губанова оказалась в Грузии?

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Как российская фигуристка Губанова оказалась в Грузии?
Как российская фигуристка Губанова оказалась в Грузии?
Когда-то Настя выступала вместе с Загитовой, а сейчас выигрывает малое золото ЧЕ – и, кажется, это не предел.
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Чего Анастасия успела добиться в России?
Чего Анастасия успела добиться в России?
Выступая за родную страну, Губанова выиграла несколько этапов Гран-при среди юниоров и стала второй в финале серии. Также Настя дважды становилась второй в финале Кубка России.
Спад результатов подтолкнул к мыслям о смене сборной
Спад результатов подтолкнул к мыслям о смене сборной
В какой-то момент Губанова перестала выдерживать конкуренцию в сборной России: международных стартов практически не было, а на российском уровне Настя ограничивалась уровнем топ-10 чемпионата России.
Как случился переход?
Как случился переход?
Вариант с переходом Губановой в Грузию Рукавицыну предложили в 2020 году во время карантина. Настя сразу согласилась: «В России очень высокая конкуренция. И я понимала, что выступление за Грузию – огромный шанс для меня».
Успех с первого сезона в новой сборной
Успех с первого сезона в новой сборной
В составе сборной Грузии Губанова дебютировала в сезоне-2021/2022 и тут же попала на все главные старты. Настя стала 7-й на чемпионате Европы, 6-й на чемпионате мира и 11-й на Олимпиаде в Пекине.
Сменив сборную, Губанова осталась у Рукавицына
Сменив сборную, Губанова осталась у Рукавицына
Фигуристка по-прежнему тренируется в Петербурге в местной СШОР в коллективе Евгения Рукавицына, на чемпионате Европы её сопровождает хореограф Валентин Молотов.
На ЧЕ Губановой не было равных в короткой программе
На ЧЕ Губановой не было равных в короткой программе
В четверг, 26 января, Анастасия Губанова выиграла короткую программу на чемпионате Европы в Эспоо. Она стала обладательницей малого золота ЧЕ и теперь претендует на основную медаль турнира.
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Бывшая россиянка с малым золотом ЧЕ! Как фигуристка Губанова оказалась в Грузии?
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