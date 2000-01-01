Как российская фигуристка Губанова оказалась в Грузии?
Когда-то Настя выступала вместе с Загитовой, а сейчас выигрывает малое золото ЧЕ – и, кажется, это не предел.
Чего Анастасия успела добиться в России?
Выступая за родную страну, Губанова выиграла несколько этапов Гран-при среди юниоров и стала второй в финале серии. Также Настя дважды становилась второй в финале Кубка России.
Спад результатов подтолкнул к мыслям о смене сборной
В какой-то момент Губанова перестала выдерживать конкуренцию в сборной России: международных стартов практически не было, а на российском уровне Настя ограничивалась уровнем топ-10 чемпионата России.
Как случился переход?
Вариант с переходом Губановой в Грузию Рукавицыну предложили в 2020 году во время карантина. Настя сразу согласилась: «В России очень высокая конкуренция. И я понимала, что выступление за Грузию – огромный шанс для меня».
Успех с первого сезона в новой сборной
В составе сборной Грузии Губанова дебютировала в сезоне-2021/2022 и тут же попала на все главные старты. Настя стала 7-й на чемпионате Европы, 6-й на чемпионате мира и 11-й на Олимпиаде в Пекине.
Сменив сборную, Губанова осталась у Рукавицына
Фигуристка по-прежнему тренируется в Петербурге в местной СШОР в коллективе Евгения Рукавицына, на чемпионате Европы её сопровождает хореограф Валентин Молотов.
На ЧЕ Губановой не было равных в короткой программе
В четверг, 26 января, Анастасия Губанова выиграла короткую программу на чемпионате Европы в Эспоо. Она стала обладательницей малого золота ЧЕ и теперь претендует на основную медаль турнира.
Бывшая россиянка с малым золотом ЧЕ! Как фигуристка Губанова оказалась в Грузии?
Читайте также
Бывшие российские фигуристы на чемпионате Европы
Яркие цитаты Тарасовой на Кубке Первого канала
Как наши фигуристки отдыхают после ледовых шоу
20 фактов о дочке Тутберидзе
Что известно о переходе Косторной в пары?
Скандалы и сенсации «Ледникового периода»
Кто получил звание «спортсмен года» в России?
Выбираем капитанов на Кубок Первого канала — 2023
Молодые фигуристы, ставшие тренерами
Что с Костомаровым? Чемпион попал в реанимацию
Свадебный бум в фигурном катании продолжается
Лучшие цитаты сына Плющенко
Мудрые цитаты Туктамышевой о спорте и жизни
Гонорары наших фигуристов в новогодних шоу
Лучшие прыжки фигуристов на чемпионате России
Призовые фигуристов за половину сезона