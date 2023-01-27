Ученики Тутберидзе провалились, но шансы остаются! Развязка в мужском катании на ЧЕ. LIVE

27 января на чемпионате Европы, который проходит в финском Эспоо, будет разыгран второй комплект наград: за медали поборются одиночники.
После короткой программы лидирует Адам Сяо Хим Фа из Франции (96,53 балла), вторым идёт итальянец Маттео Риццо (86,46), тройку замыкает Денис Васильев из Латвии (84,81).
Ученики Этери Тутберидзе выступили в первом виде неудачно: Даниэль Грассль занял восьмое место, Ника Эгадзе — 12-е, Морис Квителашвили — 16-е. Но шансы остаются, ведь мужское одиночное катание очень непредсказуемо. Следите за развязкой вместе с «Чемпионатом»!
Следующим на лёд выходит Адам Хагара из Словакии, ему всего 16 лет! На катке в Эспоо звучит Aerosmith.
Практически безупречный прокат выдал Марк Городницкий под музыку Eternal Eclipse! Потерял уровни на непрыжковых элементах, однако все прыжки – на плюсы, включая два тройных акселя. Отминусовали Марку комбинированное вращение, но на общем впечатлении от проката это не сказалось.
Судьи поставили Городницкому 137,40 балла. В сумме он получил 202,34 балла.
Марк Городницкий из Израиля идёт следом – в заявке два тройных акселя.
Оба тройных акселя в начале проката Бураку удались на плюсы от арбитров. Каскады с лутцем и флипом турецкий фигурист переставил во вторую половину программы и почти справился, а вот сольный лутц не удался – падение.
Результат Демирбога – 118,49 балла, в сумме за два проката фигурист заработал 182,82 балла, это текущее первое место.
Бурак Демирбога
Фото: Okko Sport
Идём по классике рока: «Show must go on» от представителя Турции Бурака Демирбога.
В начале проката Власенко справился с тройным акселем и каскадом тройной флип – тройной тулуп. В конце фигурист сделал лишь двойной флип вместо тройного, все вращения он выполнил на четвертый уровень, дорожку шагов – на второй.
Судьи оценили прокат чемпиона Венгрии на 111,45 балла, в сумме за два проката фигурист получил 173,94 балла.
Открывать соревнования сегодня будет уроженец Тюмени, выступающий за Венгрию, Александр Власенко. Он представляет программу под треки Элвиса Пресли.
Всем привет! Уже совсем скоро на лёд выйдут первые участники произвольной программы мужчин. А пока в студии Okko о перспективах парней говорят Евгения Медведева и Марк Кондратюк.
Андрей Журанков, Евгения Медведева, Марк Кондратюк
Фото: Okko Sport
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