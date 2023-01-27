Болеем за Даниэля Грассля, Мориса Квителашвили и Нику Эгадзе!

Ученики Тутберидзе провалились, но шансы остаются! Развязка в мужском катании на ЧЕ. LIVE

27 января на чемпионате Европы, который проходит в финском Эспоо, будет разыгран второй комплект наград: за медали поборются одиночники.

После короткой программы лидирует Адам Сяо Хим Фа из Франции (96,53 балла), вторым идёт итальянец Маттео Риццо (86,46), тройку замыкает Денис Васильев из Латвии (84,81).

Ученики Этери Тутберидзе выступили в первом виде неудачно: Даниэль Грассль занял восьмое место, Ника Эгадзе — 12-е, Морис Квителашвили — 16-е. Но шансы остаются, ведь мужское одиночное катание очень непредсказуемо. Следите за развязкой вместе с «Чемпионатом»!

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