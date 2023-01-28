«Свобода в Европе липовая». Как в России заступаются за итальянского фигуриста Тутберидзе

Даниэль Грассль столкнулся с травлей за то, что уехал тренироваться в «Хрустальный» перед чемпионатом Европы.

Невероятный шквал критики и негодования иностранных болельщиков едва не сломил Даниэля Грассля на чемпионате Европы. Поток негатива со стороны Запада на него обрушился из-за сотрудничества с тренерским штабом Тутберидзе.

Провал итальянца в короткой программе многие посчитали справедливым возмездием и поводом отпраздновать его неудачу злобными комментариями. После проката фигурист честно признался, что выступать ему было очень сложно. Злые слова любителей фигурного катания больно ранили спортсмена. Но не сломили. Он не отказался от мнения, что в спорте нет места политике, и не побоялся сказать, что ему понравилось тренироваться у Тутберидзе.

Мужественная позиция Даниэля вызвала огромное уважение у российских болельщиков. Его активно поддержали в соцсетях и скрестили пальцы за спортсмена в произвольной программе. В итоге он поднялся с восьмого места и замкнул шестёрку сильнейших.

«Я знал, что здесь мне придётся тяжело — потому что чувствую всё это давление и ажиотаж, даже осуждение моего решения сменить место тренировок. Мне очень больно всё это слышать, но я всё равно рад, что принял это решение. Я чувствую, что становлюсь сильнее, более зрелым», — приводит слова Грассля Sports.ru.

«Пускай покажет всему миру, что они говорят о нём неправду»

Чисто откататься в заключительный соревновательный день у мужчин-одиночников Даниэлю Грасслю, к сожалению, не удалось. Он упал со сложнейшего квада четверного лутца и допустил ошибку на выезде с четверного флипа. Тем не менее его эмоциональная отдача и борьба вопреки злым языкам за спиной тронула сердца россиян.

А ещё — то, как за спортсмена переживали за бортиком Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков. Вот что значит команда: Грассль меньше месяца пробыл в «Хрустальном», но уже может чувствовать себя там как дома.

Ну и как за него не болеть? Конечно, вряд ли Даниэль прочитает многочисленные комментарии на русском языке, но их положительный заряд в любом случае окутает его незримой защитой. Такая горячая поддержка в чужой для него стране доказывает, что большой спорт должен служить объединению людей и стирать все границы.

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«Желаю Даниэлю удачи в произвольной. Хочет совершенствоваться — молодец, нравятся тренировки в «Хрустальном» — замечательно. Иди вперёд и не обращай внимания на хейтеров. Дорогу осилит идущий», — Людмила Кашлакова.

«Помнится, как после короткой программы на прошлом чемпионате Европы, когда от нашего бомонда (даже от тех, от кого и не ожидали) лился негатив на Аню [Щербакову], Даниэль высказался в её поддержку. Пусть это добро вернётся к Даниэлю! Пусть в произвольной программе всё у него получится!» — А.

«Пусть в России у нас живёт», — Regina Ray.

«Такое у него отчаяние и растерянность в глазах в конце программы были, что аж жаль парня. А ещё хейта куча добавится теперь», — Olga.

«Бедный мальчик… Даниэль — очень хороший фигурист. Я верю, что в произвольной программе у него всё получится. Пускай покажет всему миру, что они говорят о нём неправду», — Олеся.

«И это в толерантной Европе, где все за свободный выбор. В той Европе, где можно сменить пол, религию, цвет кожи, но нельзя сменить тренера? Я всегда знала, что вся свобода там липовая, все живут по той же повестке, что и большинство. Очень жаль. Удачи Грасслю, Европа показала своё истинное лицо», — Дарья Белова.

«Не хотела смотреть этот цирк из-за отсутствия наших спортсменов из принципа, но теперь из принципа посмотрю и буду за него болеть», — Евгения.

«Недолго Даниэль пробыл в «Хрустальном», но изменения в лучшую сторону уже заметны»

На самом деле, странно ожидать немедленных результатов сотрудничества Даниэля с тренерским штабом Тутберидзе. Как сказал сам фигурист, он работает на будущее. Главное, что у него есть мотивация и желание совершенствоваться.

«Это, наверное, самый сложный турнир в моей жизни. Я не знал, как меня примет публика — я очень боялся реакции зрителей. Но, знаете, легко судить и осуждать, когда вы не знаете ничего про спортсмена, что им движет и что у него внутри. Но я должен думать про себя и свои интересы. Да, у любого фигуриста бывают взлёты и падения — но я верю, что поднимусь и смогу собрать себя вновь.

В Москве мы старались работать и над техникой прыжков, и над скольжением, но времени было мало. Верю, что, если я смогу больше времени там тренироваться, я вырасту во всех аспектах своего катания. Даниил Глейхенгауз очень помогает мне со скольжением, но вообще со мной работает весь штаб «Хрустального», они всегда все вместе на моих тренировках, все помогают, подсказывают и что-то исправляют», — цитирует Грассля Sports.ru.

Даниэль Грассль Фото: LightRocket via Getty Images

Даниэль в итоге занял шестое место, поднявшись благодаря произвольной программе. Верят в светлое будущее Даниэля и российские болельщики.

«Кататься стал эстетичнее. Зачёт тут за работу», — Ксюребряный серфер.

«Пожелаю Даниэлю спокойствия и уверенности! Всё получится! А комментарии были, есть и будут! Не позволяй им так влиять на своё состояние», — Елена Тучка.