Губанова не пригодилась России, а зря. В фигурном катании новая чемпионка Европы из Грузии

На чемпионате Евровы в Эспоо творится что-то невероятное! Анастасия Губанова доказала, что фигурное катание не может существовать полностью без России. Подопечная Евгения Рукавицына завоевала золото в Эспоо и заставила радоваться всю Грузию. Увы, нашей стране фигуристка не пригодилась, из-за чего была вынуждена сменить спортивное гражданство, и, быть может, зря.

По юниорам спортсменка показывала отличные результаты и навязывала борьбу самой Алине Загитовой. С выходом во взрослые у Губановой начался спад, но в трудный период карьеры Настя осталась со своими проблемами один на один: тренер фигуристки Елена Буянова не поддержала ученицу и выгнала из-за лишнего веса. Похоже, это была большая ошибка.

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Алиев, Игнатов и другие болели за Губанову в России

Чемпионат Европы в Финляндии даже без российских фигуристов вызывает неподдельный интерес у любителей фигурного катания. Тем более что совсем без воспитанников нашей школы там не обошлось. Большинство специалистов называли фавориткой турнира Анастасию Губанову — экс-россиянку, которая теперь представляет Грузию.

У нас в стране образовалась мощная группа поддержки Насти — в частности за неё болели Макар Игнатов и Дмитрий Алиев.

«Буду держать кулачки за нашу девочку, сокомандницу Настю Губанову. Я ей перед Кубком Первого канала всевозможные лучи энергии, которая у меня была, посылал, и я хочу, чтоб она ей воспользовалась и привезла медальку. Очень хотелось бы, чтоб она хорошо выступила», — говорил Алиев, и его слова оказались пророческими.

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В начале Губанова приобрела в свою коллекцию малую золотую медаль чемпионата Европы, выиграв короткую программу. По её словам, это достижение далось ей нелегко — было волнительно, а статус фаворитки слегка давил.

«Если честно, перед стартом я сильно нервничала, подготовка была очень тяжёлая морально, не могу сказать, что была на сто процентов готова к этому турниру. Но это уже второй мой чемпионат Европы, поэтому как-то нашла силы успокоиться. Старалась кататься так, чтобы получить удовольствие», — делилась она после окончания выступлений.

Губанова вынесла Хендрикс и стала чемпионкой Европы

К произвольной программе Настя готовилась ещё тщательнее, ведь соперницы были не из слабых. Почти все фигуристки из сильнейшей разминки выступили на хорошем уровне. Лишь Ольга Микутина из Австрии завалила прокат, допустив три падения и откатившись на 12-ю строчку турнирной таблицы. Улучшила свой результат по сравнению с прошлым годом ещё одна экс-россиянка Екатерина Куракова. Спортсменка из Польши остановилась в шаге от пьедестала, при этом её выступление было лишено серьёзных ошибок.

16-летняя швейцарка Кимми Репонд наделала много шума в Эспоо, выдав безукоризненный прокат. Тройной лутц — тройной тулуп, тройные флип и риттбергер, двойной аксель, каскад из 3F-2T-2L, секвенция из двойного акселя и тройного тулупа и тройной сальхов — всё это было исполнено без единой погрешности. Шикарная программа под музыку группы Muse заворожила зал. Да и судьи остались под впечатлением: 128,68 балла за произвольную и 192,52 — в сумме. Радости фигуристки не было предела. Кимми визжала как ребёнок и не могла сдержать слёз. Как же радостно было за эту девушку!

А вот опытная бельгийка Луна Хендрикс плакала от разочарования. Спортсменка допустила два падения, из-за чего лишилась важнейших каскадов. Это сильно смазало впечатление от её мощной постановки о Чёрном лебеде. Но Луна додержала образ до конца и компенсировала всё высокими компонентами. В итоге её результат составил 125,63 балла, всего — 193,48.

Луна Хендрикс Фото: Joosep Martinson/Getty Images

Ошибки конкурентки открыли перед Губановой большие перспективы, но нужно было и самой не плошать. И Настя доказала, что способна на многое. Начала она с великолепного каскада тройной лутц — тройной тулуп, добавила двойной аксель, слегка понервничала на тройном риттбергере и поддержала темп отличным тройным сальховом. Уже после этого прыжка над ареной раздались оглушительные аплодисменты. Спортсменка заслужила любовь публики и, почувствовав это, ушла в отрыв. Слегка пошатнулась она на тройном флипе, но затем показала, как чисто делать этот элемент в комбинации с тройным тулупом. Секвенция с двойными акселем и тулупом стала последним громким аккордом в её прокате. Далее была классная дорожка шагов и эффектные вращения, и всё — стало понятно, что в фигурном катании новая чемпионка Европы из Грузии. Её баллы лишь подтвердили это — 130,10 за произвольную программу и 199,91 — в сумме.

Настя плакала, её хореограф Валентин Молотов забавно закатывал глаза, очень переживая за подопечную, а где-то в Санкт-Петербурге праздновал победу тренер Евгений Рукавицын.

Губанову выгнала Буянова — пришлось менять гражданство

Победа Губановой доказывает, что мировое фигурное катание не может существовать без россиян, хотя нашей стране Настя не пригодилась. Как показало время, зря!

Спортсменка подавала надежды по юниорам: например, в дебютном финале Гран-при в сезоне-2016/2017 Губанова проиграла только Алине Загитовой. Все ждали, что с выходом во взрослые результаты фигуристки только возрастут, но внезапно у неё начался спад. Не помогла работа и с опытным специалистом Еленой Буяновой. Насте не удалось закрепиться в сборной, из-за чего рассчитывать на попадание на международные старты было невозможно. Обострялась ситуация конфликтом с наставницей, которая была откровенно недовольна результатами подопечной.

Летом 2019 года спортсменку отчислили из ЦСКА за несоответствие текущей спортивной формы поставленным задачам. Буянова открыто говорила о проблемах Губановой с лишним весом, заметив, что фигуристка недостаточно усердно тренируется. Сама Настя призналась, что действительно была не в оптимальной форме, но причиной были незалеченные травмы. В итоге ей пришлось сменить группу и уйти к Евгению Рукавицыну.

Анастасия Губанова Фото: Joosep Martinson/Getty Images

Но даже с новым тренером Губановой было тяжело пробиться в элиту — конкуренция в российском фигурном катании была слишком велика, и тогда Настя приняла решение выступать под другим флагом. Это могла быть Беларусь, но фигуристка сделала выбор в пользу Грузии. В её составе фигуристка попала на все главные старты, в прошлом сезоне она стала седьмой на чемпионате Европы, шестой — на чемпионате мира и 11-й — на Олимпиаде.

А вот теперь выиграла золото европейского первенства. Сказка Анастасии Губановой определённо продолжается. Будем следить за её успехами!