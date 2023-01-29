Наши фигуристы легко расправились бы с европейцами. Россия могла выиграть семь медалей ЧЕ

Вот и завершился чемпионат Европы, прошедший в отсутствие наших фигуристов. Согласитесь, было довольно необычно наблюдать за турниром, на котором тон обычно задают русские, без русских? Нет никаких сомнений, что и в этом году наши фигуристы феерили бы, но, к сожалению, их этой возможности лишили. Теперь можно только догадываться, кто какую медаль мог бы заработать, и этим мы сегодня и займёмся.

Дело это неблагодарное: сопоставлять результаты с разных турниров, которые к тому же судили разные арбитры, очень сложно. Да и все внешние и психологические факторы не учесть. Мы попробуем создать вероятную картину, но, как бы оно было на самом деле, никто не знает.

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Для начала обозначим, как выглядел бы состав сборной России на чемпионат Европы:



Женщины:

Елизавета Туктамышева

Софья Муравьёва

Аделия Петросян



Мужчины:

Евгений Семененко

Пётр Гуменник

Александр Самарин



Спортивные пары:

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский

Анастасия Мишина/Александр Галлямов

Евгения Тарасова/Владимир Морозов



Танцевальные дуэты:

Елизавета Худайбердиева/Егор Базин

Елизавета Шанаева/Павел Дрозд

Елизавета Пасечник/Максим Некрасов



По спортивному принципу в Эспоо должны были бы поехать призёры чемпионата России, исключение — женщины. Софья Акатьева не проходит на чемпионат Европы по возрасту, а Камила Валиева, вероятно, осталась бы дома из-за открытого допинг-дела. Наверняка можно было бы найти лазейки, чтобы отправить фигуристку в Финляндию (получилось же с личным турниром на Олимпиаде). Но что-то подсказывает, что федерация так рисковать бы не стала: подвисла бы судьба ещё одной церемонии награждения, да и вновь подвергать 16-летнюю девочку жуткому стрессу было бы бесчеловечно. Так что не будь отстранения, на чемпионат Европы, скорее всего, поехали бы девушки, занявшие третье, четвёртое и пятое места на национальном первенстве.

И с огромной долей вероятности они бы и разделили пьедестал. Россиянка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, была хороша, но её контент сильно уступает любой из наших девушек из топ-5 чемпионата России. Да и победные баллы ученицы Евгения Рукавицына достаточно скромные — 199,91.

В последний раз меньше 200 баллов победительница континентального первенства набирала 10 лет назад — это была итальянка Каролина Костнер. Далее доминировали россиянки, и они уже набирали более внушительные суммы. Последние два года наши девушки забирали полный пьедестал на чемпионате Европы и сделали бы это вновь: ни Туктамышева, ни Муравьёва, ни Петросян не набирали в этом сезоне меньше 230 баллов.



А вот в каком порядке девушки расположились бы — большой вопрос. На чемпионате России сильнее оказалась Лиза, а вот уже на Кубке Первого канала феерила Соня. Расклад мог бы быть любым.

Софья Муравьёва Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё сложнее предсказать, каким мог бы быть исход у парней — в мужском катании один прокат на другой не приходится. Но шансы на триумф однозначно были бы высоки, ведь новый чемпион Адам Сяо Хим Фа запредельных результатов не показал: 267,77 балла и три чисто приземлённых квада на две программы — то, что нашим парням по силам.

Трансляция чемпионата Европы по фигурному катанию доступна в Okko.

Основываясь на результатах чемпионата России и Кубка Первого канала, главным соперником француза был бы Пётр Гуменник: в Красноярске ученик Вероники Дайнеко набрал 295,07 балла и чисто приземлил четыре квада на две программы, а в Москве — 268,94 балла и три квада. Евгений Семененко после чемпионата России сдал позиции, после триумфальных 295,07 балла набрав всего 246,15 балла. Не увеличил свой результат на московском турнире и Александр Самарин: его баллы опустились с 282,4 до 241,35.



Скорее всего, Женя и Саша боролись бы за бронзу, но даже эту медаль им заработать было бы сложно, ведь в Эспоо очень круто выступили Маттео Риццо и Лукас Бричги: итальянец набрал 259,92 балла, а швейцарец — 248,01. Конечно, хотелось бы верить, что Семененко и Самарин подошли бы в более крутой форме к чемпионату Европы, нежели к Кубку Первого канала, но будем опираться на цифры — они говорят, что с медалью из Финляндии мог вернуться только Гуменник.

Итальянцы Сара Конти и Никколо Мачи выиграли чемпионат Европы с суммой в 195,13 балла, так что очевидно: будь россияне на турнире — весь пьедестал остался бы за ними. Последний раз меньше 200 баллов Бойкова/Козловский набирали в 2018 году, Мишина/Галлямов и Тарасова/Морозов — в 2019-м, так что остаться вне тройки было бы невыполнимой миссией для всех наших пар. Главная интрига была бы только в том, в каком порядке они расположились бы. На чемпионате России сильнее оказались Саша и Дима, а на Кубке Первого канала — Настя и Саша — эти две пары и боролись бы за золото. А вот Жене и Володе, скорее всего, досталась бы бронза: по ходу сезона они были слабее пар Тамары Москвиной.

Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов Фото: РИА Новости

Наиболее неутешительными для нас выглядят перспективы в танцах на льду: здесь мы могли бы претендовать только на бронзу. Сложно представить, что арбитры поставили бы нашу первую пару, Худайбердиеву/Базина, выше мастеровитых и многоопытных Гиньяр/Фаббри и Фир/Гибсона, хотя на внутрироссийских стартах Лиза и Егор и набирали баллы выше, чем новоиспечённые чемпионы Европы.



Стремительный рост оценок Худайбердиевой/Базина до сих пор плохо поддаётся объяснению, тем более с учётом того, что пара грубо ошибается на каждом турнире. Поэтому, чтобы понять, на что могли бы рассчитывать Лиза и Егор на чемпионате Европы, лучше обратиться к их «бэсту» на международных турнирах — он составляет 186,8 балла. С такой оценкой они были бы в Эспоо только седьмыми, но с учётом того, что статус первой пары страны даёт определённые бонусы, Худайбердиева и Базин действительно могли бы побороться за бронзу. Но не более.

Итого российская сборная могла бы увезти с чемпионата Европы — 2023 семь-восемь медалей, и две-три из них могли бы оказаться золотыми. Уровень европейского фигурного катания оставляет желать лучшего, поэтому наши спортсмены легко расправились бы с конкурентами и забрали бы большинство наград. От этого ещё обиднее из-за отстранения: россияне теряют медали, которые им практически гарантированы.