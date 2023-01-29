Наши фигуристы легко расправились бы с европейцами. Россия могла выиграть семь медалей ЧЕ

Вот и завершился чемпионат Европы, прошедший в отсутствие наших фигуристов. Согласитесь, было довольно необычно наблюдать за турниром, на котором тон обычно задают русские, без русских? Нет никаких сомнений, что и в этом году наши фигуристы феерили бы, но, к сожалению, их этой возможности лишили. Теперь можно только догадываться, кто какую медаль мог бы заработать, и этим мы сегодня и займёмся.
Дело это неблагодарное: сопоставлять результаты с разных турниров, которые к тому же судили разные арбитры, очень сложно. Да и все внешние и психологические факторы не учесть. Мы попробуем создать вероятную картину, но, как бы оно было на самом деле, никто не знает.
Для начала обозначим, как выглядел бы состав сборной России на чемпионат Европы:
Женщины:
Елизавета Туктамышева
Софья Муравьёва
Аделия Петросян
Мужчины:
Евгений Семененко
Пётр Гуменник
Александр Самарин
Спортивные пары:
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Танцевальные дуэты:
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
Елизавета Шанаева/Павел Дрозд
Елизавета Пасечник/Максим Некрасов
По спортивному принципу в Эспоо должны были бы поехать призёры чемпионата России, исключение — женщины. Софья Акатьева не проходит на чемпионат Европы по возрасту, а Камила Валиева, вероятно, осталась бы дома из-за открытого допинг-дела. Наверняка можно было бы найти лазейки, чтобы отправить фигуристку в Финляндию (получилось же с личным турниром на Олимпиаде). Но что-то подсказывает, что федерация так рисковать бы не стала: подвисла бы судьба ещё одной церемонии награждения, да и вновь подвергать 16-летнюю девочку жуткому стрессу было бы бесчеловечно. Так что не будь отстранения, на чемпионат Европы, скорее всего, поехали бы девушки, занявшие третье, четвёртое и пятое места на национальном первенстве.
И с огромной долей вероятности они бы и разделили пьедестал. Россиянка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, была хороша, но её контент сильно уступает любой из наших девушек из топ-5 чемпионата России. Да и победные баллы ученицы Евгения Рукавицына достаточно скромные — 199,91.
В последний раз меньше 200 баллов победительница континентального первенства набирала 10 лет назад — это была итальянка Каролина Костнер. Далее доминировали россиянки, и они уже набирали более внушительные суммы. Последние два года наши девушки забирали полный пьедестал на чемпионате Европы и сделали бы это вновь: ни Туктамышева, ни Муравьёва, ни Петросян не набирали в этом сезоне меньше 230 баллов.
А вот в каком порядке девушки расположились бы — большой вопрос. На чемпионате России сильнее оказалась Лиза, а вот уже на Кубке Первого канала феерила Соня. Расклад мог бы быть любым.
Софья Муравьёва
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Ещё сложнее предсказать, каким мог бы быть исход у парней — в мужском катании один прокат на другой не приходится. Но шансы на триумф однозначно были бы высоки, ведь новый чемпион Адам Сяо Хим Фа запредельных результатов не показал: 267,77 балла и три чисто приземлённых квада на две программы — то, что нашим парням по силам.
Трансляция чемпионата Европы по фигурному катанию доступна в Okko.
Основываясь на результатах чемпионата России и Кубка Первого канала, главным соперником француза был бы Пётр Гуменник: в Красноярске ученик Вероники Дайнеко набрал 295,07 балла и чисто приземлил четыре квада на две программы, а в Москве — 268,94 балла и три квада. Евгений Семененко после чемпионата России сдал позиции, после триумфальных 295,07 балла набрав всего 246,15 балла. Не увеличил свой результат на московском турнире и Александр Самарин: его баллы опустились с 282,4 до 241,35.
Скорее всего, Женя и Саша боролись бы за бронзу, но даже эту медаль им заработать было бы сложно, ведь в Эспоо очень круто выступили Маттео Риццо и Лукас Бричги: итальянец набрал 259,92 балла, а швейцарец — 248,01. Конечно, хотелось бы верить, что Семененко и Самарин подошли бы в более крутой форме к чемпионату Европы, нежели к Кубку Первого канала, но будем опираться на цифры — они говорят, что с медалью из Финляндии мог вернуться только Гуменник.
Итальянцы Сара Конти и Никколо Мачи выиграли чемпионат Европы с суммой в 195,13 балла, так что очевидно: будь россияне на турнире — весь пьедестал остался бы за ними. Последний раз меньше 200 баллов Бойкова/Козловский набирали в 2018 году, Мишина/Галлямов и Тарасова/Морозов — в 2019-м, так что остаться вне тройки было бы невыполнимой миссией для всех наших пар. Главная интрига была бы только в том, в каком порядке они расположились бы. На чемпионате России сильнее оказались Саша и Дима, а на Кубке Первого канала — Настя и Саша — эти две пары и боролись бы за золото. А вот Жене и Володе, скорее всего, досталась бы бронза: по ходу сезона они были слабее пар Тамары Москвиной.
Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Фото: РИА Новости
Наиболее неутешительными для нас выглядят перспективы в танцах на льду: здесь мы могли бы претендовать только на бронзу. Сложно представить, что арбитры поставили бы нашу первую пару, Худайбердиеву/Базина, выше мастеровитых и многоопытных Гиньяр/Фаббри и Фир/Гибсона, хотя на внутрироссийских стартах Лиза и Егор и набирали баллы выше, чем новоиспечённые чемпионы Европы.
Стремительный рост оценок Худайбердиевой/Базина до сих пор плохо поддаётся объяснению, тем более с учётом того, что пара грубо ошибается на каждом турнире. Поэтому, чтобы понять, на что могли бы рассчитывать Лиза и Егор на чемпионате Европы, лучше обратиться к их «бэсту» на международных турнирах — он составляет 186,8 балла. С такой оценкой они были бы в Эспоо только седьмыми, но с учётом того, что статус первой пары страны даёт определённые бонусы, Худайбердиева и Базин действительно могли бы побороться за бронзу. Но не более.
Итого российская сборная могла бы увезти с чемпионата Европы — 2023 семь-восемь медалей, и две-три из них могли бы оказаться золотыми. Уровень европейского фигурного катания оставляет желать лучшего, поэтому наши спортсмены легко расправились бы с конкурентами и забрали бы большинство наград. От этого ещё обиднее из-за отстранения: россияне теряют медали, которые им практически гарантированы.
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