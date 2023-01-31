Две пары Москвиной творят чудеса! Их усложнения — как четверные у одиночников

«Я видел картинку со статистикой, где были указаны баллы победителей. Мы выиграли чемпионат Европы с баллами за 230. Наши коллеги выиграли вообще под 240. Сейчас люди не могут набрать за 200».

Фраза Дмитрия Козловского о прошедшем Евро может показаться резкой – в других же странах тоже люди тренируются, с прошлого сезона поменялась система оценки компонентов… Но фраза эта правдивая – уровень действительно совершенно другой, стоит посмотреть хотя бы на технику участников в итоговых протоколах.

Новые чемпионы Европы Сара Конти/Никколо Мачи обошлись в произвольной секвенцией с двумя одинарными акселями, а также потеряли уровни на подкрутках в обеих программах. Серебряные призёры Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини, несмотря на неплохие парные элементы, продолжают страдать из-за прыжков, а в короткой случилось падение даже на дорожке шагов. Есть какие-то интересные находки у других пар, отдельные хорошие элементы, но в цельную картину это всё не складывается.

Трансляция чемпионата Европы по фигурному катанию доступна в Okko.

Если на чемпионате Европы в Эспоо просто были разыграны медали, то вперёд мировое парное катание шагало чуть южнее, на турнире городского уровня в Петербурге. Прямо сейчас его двигают две пары Тамары Москвиной, подстёгивая друг друга от турнира к турниру – и развивают вид прямо у нас на глазах.

Появление Анастасии Мишиной/Александра Галлямова в школе Москвиной в какой-то мере дестабилизировало работу первой пары – Александры Бойковой/Дмитрия Козловского. Технический набор Насти и Саши был сильнее, чем набор Саши и Димы, на стороне Мишиной/Галлямова была стабильность, а у Бойковой/Козловского в этот момент начали возникать проблемы.

Соперников нужно было догонять, чтобы нивелировать этот технический разрыв, вставлять тот же самый каскад. В олимпийский сезон новый элемент не получался, пришлось отказаться от усложнения ради того, чтобы вернуть стабильность – и ставка тоже не сыграла. Уже после Олимпиады Александра и Дмитрий с новыми силами и мотивацией взялись за этот каскад – и довели его до идеала.

Когда наши спортсмены оказались в условиях международного бана, искать мотивацию даже для того, чтобы держать высокий уровень, было очень трудно. Парное катание и так было «русским видом» в последние годы – две-три наших пары стабильно оказывались на пьедестале чемпионатов Европы. С чемпионатом мира не так просто, но хотя бы одна пара практически регулярно попадала в число медалистов.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

На эту закрытость от внешнего мира наложилась и усталость после Олимпиады. Но всех этих сложностей как будто бы и не было – после основательного отпуска пошли разговоры даже об ультра-си! Чистейшие четверные элементы в парном катании – это пока что-то из разряда фантастики (вспомним прыжковый чемпионат и тяжёлое падение Саши Бойковой с выброса), но есть гораздо более реальные усложнения.

За них Бойкова и Козловский взялись ещё с межсезонья – активно напрыгивали в короткой программе параллельный тройной риттбергер. Поначалу было сложно, но к сезону прыжок встал как влитой – и в технической базе по короткой Саша с Димой вырвались вперёд. Сальхов-ойлер-сальхов в произвольной тоже был на месте.

Выиграв чемпионат России, Бойкова и Козловский будто почувствовали второе дыхание – и на следующем же турнире справились с более дорогой комбинацией: тройной сальхов – двойной аксель – двойной аксель. Эта секвенция может показаться проще ойлерника, но по новым правилам её базовая стоимость составляет 10,9 балла – почти на два балла больше ойлерного каскада из сальховов. В итоге даже с ошибкой на выбросе Бойкова и Козловский смогли оказаться впереди конкурентов – и усложнение сыграло в этом свою роль.

Трансляция Кубка Первого канала по фигурному катанию доступна в Okko.

Шаг вперёд одной пары серьёзно подгоняет другую. Мишина и Галлямов оказались в роли догоняющих и за неделю перекроили короткую программу для того, чтобы вставить параллельный тройной лутц. И на чемпионате Петербурга премьера получилась блестящей: на разминке Настя и Саша испытывали проблемы, но в самом прокате всё сделали идеально. Это нашло отражение и в оценках – фигуристы пробили отметку в 87 баллов (официальный мировой рекорд в короткой не доходит и до 85).

Удалось реабилитироваться и в произвольной – после неудачных прокатов в Красноярске и Москве Мишина и Галлямов справились со всем в Петербурге. Было опасение, что близка эмоциональная яма, но оно не оправдалось – фигуристы не соглашаются отпускать конкурентов. Теперь с парой Мишина/Галлямов работает двукратный чемпион Европы Александр Смирнов – по признанию ребят, это тоже помогло и в прогрессе, и в психологической подготовке.

При этом Бойкова/Козловский тоже не унывают – видно, как серьёзно они повзрослели и морально выросли за прошлый сезон. Если после короткой программы Александра серьёзно расстроилась из-за своей ошибки, то уже на следующий день вышла собранная. Настраивалась целенаправленно на выбросы, когда снова начали подводить выезды – и справилась с ними. Секвенция во второй раз вышла чуть хуже, с бабочкой в середине, но это вопрос дальнейшей наработки на тренировках и стабилизации нового элемента. Когда Саша с Димой отвечали на вопросы журналистов после произвольной, они выглядели уверенно и спокойно. Помарки и ошибки не выбивают из колеи, нужно всего лишь дальше продолжать работу, потому что всё по силам.

Со стороны эти усложнения кажутся не такими уж серьёзными. Подумаешь, тройной лутц, одиночники с этим прыжком справляются легко, чем хуже пары топ-уровня? Но именно для парного катания, которое застряло на тулупе и сальхове – это прогресс. Анастасия Мишина отмечала, что в парном катании параллельный четверной прыжок невозможен, потому что есть огромное количество других элементов, над которыми надо работать. Вставить самый дорогой тройной прыжок в короткую программу для пары – это почти что добавить новый квад для одиночника. Хороший четверной лутц же несомненно выигрывает у четверного тулупа?

И это всего лишь две ведущие пары одного города, Петербурга – а талантливые молодые дуэты есть и в Москве, и в Перми, и в Сочи. Есть ощущение, что парное катание в стране не сбавит оборотов даже в изоляции от остального мира.