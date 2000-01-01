Косторную подозревали в нескольких романах! Но подтвердился только один

Романы Косторной
Вокруг роковой красотки Алёны так и вьются различные парни. Претендентов на сердце чемпионки Европы болельщики насчитали немало.
Сердце Алёны давно несвободно
В ноябре 2022-го Косторная призналась в интервью каналу «Без воды», что её сердце занято. Правда, не кем-то, а любимым делом. «В моём сердце — фигурное катание», — сказала откровенно фигуристка.
Идеал мужчины Косторной
В том же интервью девушка назвала и качества, которыми должен обладать её парень. «Адекватный. Выше, чем я. Галантный. С мозгами», — поделилась Алёна.
Юношеское увлечение в «Хрустальном»?
Одним из первых бойфрендов Алёны называли её друга по команде Этери Тутберидзе — Алексея Ерохова. Ребята вместе регулярно пробовали парные элементы и отлично смотрелись вместе.
Роман не нашёл подтверждений
В романтических отношениях Алёна с Алексеем так и не были замечены.
Неизвестный счастливчик
Перед первым взрослым сезоном-2019/2020 Алёна отлично отдохнула в компании друзей. Один из парней носил её на руках, чем вызвал бурную реакцию фанатов.
Любовь с блогером?
Алёна несколько раз участвовала в проектах блогера Андрея Лапушкина, посещала с ним футбольные матчи и просто весело проводила время.
Лапушкин так и не подтвердил отношений с Алёной, хотя фотографий в обнимку у них было немало.
Неожиданное шипперство с Кондратюком
Стоило Алёне прийти на выставку картин Марка в июле 2021-го, как болельщики начали сватать их друг другу.
Девушкой Марка стала другая
Дружба с Алёной для Марка не переросла в нечто большее. Зато началась лавстори с Александрой Трусовой.
«К чему бы это?»
После перехода в ЦСКА Алёна дала повод заподозрить её в романе с Артуром Даниеляном. Фигуристы сделали парные татуировки стичей с сердечками.
Только друзья
Совместные тусовки ребят прекратились, когда Артур уехал из Москвы тренироваться в Питер. Но закадычную дружбу они сохранили.
Нашла вторую половинку в парном катании
Выступления в ледовом мюзикле «Дракула» и новогодних сказках соединили Алёну с Георгием Куницей. Катание в паре сильно сблизило их.
Алёна + Гоша = любовь
Общение молодых людей быстро вышло за рамки тренировок, и они отправились вместе в отпуск на Кубу.
Сомнений в романе Алёны и Гоши не осталось. На кадрах с отдыха девушка выглядит невероятно счастливой!
Косторную подозревали в нескольких романах! Но подтвердился только один
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