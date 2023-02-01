Инсайдеры отправляют ученицу Тутберидзе в Италию. Откуда пошли слухи и что происходит?

Не успели мы привыкнуть к переходу итальянского спортсмена в группу Этери Тутберидзе, как этот тренерский коллектив снова начали связывать с Италией. В фанатском сообществе активно обсуждают слухи о том, что Майя Хромых может сменить спортивное гражданство и стать спортсменкой сборной Италии.

Например, Дэйв Лис в аккаунте The Skating Lesson рассуждает об этом едва ли не как о свершившемся факте: «Италия претендует на медали командного турнира. Теперь у них есть конкурентоспособные фигуристы во всех дисциплинах».

Но… откуда звук? С чего начались эти слухи, насколько достоверен первоначальный источник и может ли переход случиться на самом деле? Давайте постараемся разобраться в этой ситуации.

В посте по поводу возможного перехода Майи содержалась информация о том, что переговоры о трансфере ведёт семья спортсменки, а данные появились от окружения. Первоисточником сообщения является телеграм-канал о «Хрустальном» с провокационным названием, сейчас у этого источника чуть более 140 подписчиков. Сообщения в этом канале начали активно появляться совсем недавно, с середины января 2023 года. В основном это просто информация о фигуристках «Хрустального» из открытых источников. Если честно, подобный источник не вызывает серьёзного доверия.

В англоязычную среду слух о переходе Майи Хромых попал через портал FS Gossips, сообщение уже этого источника перепостил себе на страницу Дэйв Лис.

Под этот слух сразу стали подгонять другие факты: если Майя в этом сезоне не выступает, то она может выдерживать карантин, у Этери Георгиевны начал тренироваться итальянский фигурист, так что есть связи со сборной Италии… Стоп-стоп-стоп. Давайте по порядку.

Майя Хромых Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Хромых не выступала в этом сезоне, поскольку у неё было достаточно серьёзное повреждение. Из-за пореза сухожилий на руке фигуристка попала в больницу, и восстановление заняло продолжительное время. В конце октября в телеграм-канале Майи появилось видео, на котором она исполняет тройной сальхов – рука всё ещё была забинтована.

Взаимодействие с Италией у группы Тутберидзе началось ещё осенью, когда Морис Квителашвили вынужден был отправиться на тренировки к Лоренцо Магри. Затем к коллективу Этери Георгиевны обратился Даниэль Грассль, который находился в поиске тренеров после провального чемпионата Италии.

Рационально ли Майе переходить в сборную Италии? В этой национальной команде есть проблема с женским одиночным катанием, три остальных вида – более-менее на уровне. Но один переход россиянки в сборную Италии только что уже сорвался: Мария Талалайкина не смогла получить вид на жительство, а срок её визы подошёл к концу, и даже находиться на территории страны стало невозможно. Тем более если ФФККР не даст Хромых так называемый «релиз», то придётся ждать два года с момента запроса, чтобы совершить переход. За это время всё может поменяться – в том числе и ситуация с международными стартами для российских спортсменов.

Безусловно, такой вариант развития событий исключать нельзя: в связи с международным баном наши спортсмены могут задумываться о смене гражданства. Но стоит дождаться информации от более достоверных источников.