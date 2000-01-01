«У нас на льду своеобразный роман». Все партнёрши Костомарова в «Ледниковом периоде»

«Своеобразный роман на льду»

«Для меня главное – найти с партнёром общий язык. Потому что творчество рождается только в любви и взаимопонимании. А у Ромы главное – техника, ему важно совпасть с партнёршей на льду. Вот мы и доказываем друг другу, кто есть кто. Можно сказать, что с Романом у нас на льду своеобразный роман, со всеми страстями и нежностями…» — делилась Бабенко.