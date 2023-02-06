Фигурный «Оскар» обесценил заслуги Щербаковой. В другой год она бы взяла награду

Анну Щербакову недооценило жюри премии ISU Skating Awards, лишив заветной статуэтки. Однако для болельщиков она — бесценная фигуристка. В соцсетях международного союза конькобежцев Аня лидирует по результатам голосования пользователей: если бы их мнение учитывалось в финале, она бы наверняка победила.

Теперь же никто не узнает, насколько на итоги повлияли негативная политическая атмосфера и вытекающее из этого нежелание поощрять российских спортсменов.

Аня с честью приняла поражение. Не дрогнула, как и в момент старта на Олимпийских играх в Пекине. Жаль, что за стальной характер в спорте премий пока не придумали.

Аня зажгла надежду на чудо

Когда Анну Щербакову включили в число номинантов ISU Skating Awards, радовал просто сам факт её участия. Претендовать на звание «Самый ценный фигурист» за последние два сезона — уже достижение и признание заслуг атлета. А с учётом открытой неприязни Запада к представителям России — подлинный прорыв и торжество справедливости. Тернистый путь Ани к олимпийскому золоту и два шикарных проката в Поднебесной не проигнорировали, как поступили с другими нашими фигуристами, также показавшими феноменальные результаты. Щербакова стала единственной российской спортсменкой, которой позволили побороться за престижную награду.

Анна Щербакова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Относительно шансов Ани победить никто не питал иллюзий. Было понятно, что это сценарий для сказки, а не для реальной жизни. И всё-таки надежда теплилась. Особенно сильно она вспыхнула, когда объявили тройку финалистов. В номинации «Самый ценный фигурист» ими стали американец Нэйтан Чен, французские танцоры Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон и — неожиданно — наша Анна Щербакова. Помогли многочисленные болельщики фигуристки, которые голосовали за неё на этапе лонг-листа.

К сожалению, далее всё решало исключительно жюри. К мнению народа оно не прислушалось. И зря, ведь именно любители фигурного катания заполняют арены на турнирах и ледовых шоу.

Почему премию вручили не Щербаковой?

И Нэйтан Чен, и Пападакис с Сизероном, безусловно, опережают Аню по опыту и количеству медалей. Из-за этого создаётся впечатление, что они более достойны статуэтки в номинации «Самый ценный фигурист». Но суть в том, что премия должна учитывать только последние два сезона. В противном случае награду можно спокойно было отдать японцу Юдзуру Ханю, который за многолетнюю карьеру стал настоящей легендой. А вот по результатам олимпийского сезона Аня не уступает Чену. Нэйтан выиграл три золота, одну бронзу и серебро, Аня — три золота и два серебра. Если судить исключительно по успехам на стартах, то самыми ценными фигуристами должны были признать Пападакис и Сизерона, которые выиграли все шесть своих стартов.

Но ценность измерялась не только медалями. Дословно в документе ISU Skating Awards написано, что «награждают одиночного фигуриста, пару или танцевальный дуэт, которые продвигали фигурное катание за счёт успешного соревновательного сезона, привлечения внимания СМИ и соцсетей в 2022 году (включая серию Гран-при-2021)». Пападакис и Сизерон явно не дотянули по медийности. Так уж сложилось, что одиночный вид более популярен, чем пары и танцы на льду. Но и Нэйтан Чен со всеми своими квадами уступает по популярности Ане. Достаточно взглянуть на соцсети, где подписчиков значительно больше у нашей фигуристки.

Анна Щербакова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тем не менее премию отдали Нэйтану Чену. Вроде и заслужил, и молодец, но осадочек остался. Никак не покидает ощущение, что при обычных обстоятельствах, когда над Россией не висел бы ореол негатива, победа досталась бы Ане.

Ответ настоящего победителя

В преддверии оглашения победителей премии в соцсетях ISU запустили голосование по каждой номинации. «Кто победит?» — спрашивали у болельщиков, и они выбирали фаворита между тремя финалистами. На двух площадках звание «Самый ценный фигурист» отдали Ане, что в очередной раз наглядно показало масштаб её популярности. А любовь людей со всего мира уж точно важнее предпочтений судейской комиссии.

Анна Щербакова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ужасно не то, что Аня не выиграла, а то, что ей заранее дали это понять. Не пригласили на торжественную церемонию ISU Skating Awards в Цюрихе — практически запретили — якобы из соображений безопасности. Забавно, что в итоге в Швейцарию не приехала не только Аня, но и большинство номинантов. С половиной победителей пришлось общаться по видеосвязи, что заметно снизило торжественность мероприятия.

Аня тоже напомнила о себе, выложив в соцсетях обращение на английском языке прямо с катка «Хрустального».

«В первую очередь я хотела бы поблагодарить всех фанатов фигурного катания со всего мира, благодаря которым я была номинирована на премию ISU. Я очень уважаю Нэйтана Чена, Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона. Они живые легенды нашего спорта, поднявшие свои дисциплины на другой уровень. Для меня большая честь быть номинированной вместе с ними. Победить на Олимпийских играх — это мечта для всех профессиональных атлетов. Ради этого мы работаем день за днём, год за годом. Спорт учит нас не сдаваться перед лицом трудностей, преодолевать наши слабости и объединяет нас. Я хотела бы поздравить победителя от всего сердца, хочу пожелать ему успеха во всех начинаниях», — сказала Щербакова.

Слова Ани — речь истинного победителя. Она не позволила выбить себя из колеи и снова приковала внимание людей со всего мира. Неудивительно, что комментарии аккаунтов ISU сейчас переполнены упоминаниями Ани, а не поздравлениями Нэйтану Чену.