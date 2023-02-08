«Отвечу фразой Авербуха: «Лёх, лучше б ты вёл!» Позитивное интервью с Ягудиным

Алексей Ягудин — очень многогранная личность. Помимо работы в ледовых шоу, на телевидении и в театре, олимпийский чемпион ещё и даёт мастер-классы по фигурному катанию на ВДНХ, что у него отлично получается — люди уходят с его занятий только с улыбками. Алексей признаётся, что старается заряжать людей позитивом, иначе зачем всё это?

Позитивным получилось и наше интервью, которое мы записали прямо на катке. Алексей ответил на вопросы о «Ледниковом периоде», турнире по шоу-программам и нынешнем поколении фигуристов.



Получилось душевно!

— Алексей, во время мастер-классов вы очень по-доброму всё объясняете, шутите. Если бы вы были профессиональным тренером, делали бы так же? Или в тренерстве нужен более строгий подход?

— Мне кажется, это не зависит от того, являешься ты тренером или просто проводишь мастер-класс. Это зависит от внутреннего состояния. Я всегда стараюсь побольше шутить, улыбаться. Яркий пример: вы идёте по улице, люди бубнят, находятся в каком-то скверном настроении, и ты тоже не особо радуешься моменту. А когда ты видишь море улыбок вокруг себя, то думаешь: «Блин, ну классно». Это как в школе: когда учитель находит какие-то нестандартные фразы, приукрашивает урок и ты не просто 40 минут сидишь и что-то учишь, зубришь или решаешь. Столько примеров приходит в голову! Просто стоит ёлка или украшенная всевозможными вкусняшками. В моей жизни так же. Я абсолютно всегда позитивно настроенный человек, и мне хочется, чтобы людям вокруг тоже было интересно. Иначе зачем?

Алексей Ягудин Фото: Пресс-служба ВДНХ

— Вы говорили, что всегда любили соревноваться. С кем вы соревнуетесь сейчас?

— Если уходить в философию, то прежде всего человек должен победить самого себя. Даже взять спорт: если ты победил во время тренировочного процесса, то тебе будет проще уже ввязываться в борьбу со своими соперниками. Глобально самые большие враги — это мы сами. Мы должны себя заставлять, лень порой выходит на первый план. Даже взять мастер-классы, которые мы с Женей Медведевой проводим. Я всегда благодарю людей, что они победили самих себя. Это же не просто прийти, взять конёчки и покататься, надо ещё записаться. Мне очень приятно, что такие люди есть. Опустить руки мы можем всегда, а стоит ли? Мы живем, к сожалению, один раз.

— У вас есть возможность соревноваться в «Ледниковом периоде» в качестве участника, но вы выступаете в роли ведущего — почему? Не было мыслей снова стать участником?

— Я не против, но мне, естественно, как одиночнику проще быть не с кем-то, а в одиночку. Ну а поскольку здесь соединилось, что мне очень нравится вести, всё совпало — я остаюсь в мире фигурного катания, но не с кем-то. Мне очень нравилось, когда я катался и с Дайнеко, и с Пушкиной, и с Кожевниковой, и с Ланской, но отвечу фразой Ильи Авербуха: «Лёх, лучше б ты вёл! Мне с тобой так тяжело». Танцору, парнику не надо объяснять, как взять партнёршу, как покрутиться, а мне надо. Я в этом плане не ленивый, но нужно время, а времени для постановок программ всегда не хватает.

— Скоро состоится турнир по шоу-программам. Вы примете в нём участие?

— Не знаю, дожить надо. Я тут шутил, что сначала до Нового года дожить надо, теперь до этого турнира. Но я знаю, что очень много претендентов. Как меня в своё время учил Алексей Николаевич Мишин, он говорил моей маме: «Зоя Алексеевна, снимите розовые очки». Я люблю ходить в розовых очках, но надо отталкиваться от реальности: я старый больной человек. Есть масса красивых, молодых, озорных, артистически одаренных фигуристов, которым будет за счастье там выступить.

— На Кубке Первого канала вы с Максимом Траньковым выступали в качестве пресс-атташе команд, но многие хотели бы видеть вас капитанами, потому что вы даёте более яркую эмоцию. Как вы относитесь к этой идее?

— Я за любой кипиш. Но главное, чтоб было поменьше коньков в моей жизни. Это просто уже по-человечески становится очень тяжело.

— Как вы думаете, почему спортсмены вашего поколения более открытые и откровенные, чем спортсмены нынешнего поколения?

— Мне кажется, наоборот, новое поколение более раскованное, более распоясанное в хорошем смысле этого слова, абсолютно по-другому воспитанное. Они абсолютно по-другому видят вещи. Но какое бы поколение мы ни рассматривали, то, что из себя представляет человек — это показатель воспитания, вот и всё. Как говорится, кто на кого учился.