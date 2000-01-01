Болеем за наших. Фигуристы чемпионата четырёх континентов, которые связаны с Россией

Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Русские следы на чемпионате четырёх континентов
Русские следы на чемпионате четырёх континентов
Даже на турнире, который никогда не значился в графике наших фигуристов, не обойдётся без россиян. Фигурист Плющенко уже готов бороться за медали. И да: Этери Тутберидзе в его карьере тоже была!
AMP-версия
Стивен Гоголев (Канада)
Стивен Гоголев (Канада)
18-летнего фигуриста часто величают у нас на русский манер Степаном. Родился он в Торонто, но в русской семье, а фигурным катанием начал заниматься в Екатеринбурге. У парня двойное — российское и канадское — гражданство.
Влада Васильев (Австралия)
Влада Васильев (Австралия)
Юная 15-летняя одиночница с русскими корнями родилась в Новой Зеландии, а сейчас живёт и тренируется в Сиднее. В этом сезоне ей посчастливилось поработать с Джонатаном Гурейро.
Максим Наумов (США)
Максим Наумов (США)
Максим — сын российских парников Вадима Наумова и Евгении Шишковой. В 1994 году они выиграли чемпионат мира, а после завершения карьеры стали тренерами в США. В этом году Максим занял четвёртое место на чемпионате Америки.
София Фарафонова (Казахстан)
София Фарафонова (Казахстан)
София в детстве отметилась на первенстве Москвы, но в итоге отправилась выступать за Казахстан. Ходила на «выставку» к Кондратюку и общалась с Косторной. Тренируется 16-летняя девушка у Алексея Василевского в «Армии фигурного катания».
Александр Коровин (Филиппины)
Александр Коровин (Филиппины)
Александр долго выступал за Россию с Алисой Ефимовой, но их пара распалась в конце 2020-го. Новой партнёршей фигуриста стала американка Изабелла Гамес, но на соревнованиях они представляют Филиппины.
Бойсангур Датиев (Казахстан)
Бойсангур Датиев (Казахстан)
Бойсангур родом из Кирова. С 2016 года он выступает в танцах на льду с Гаухар Наурузовой. В прошлом спортсмены тренировались в Москве у Александра Жулина.
Изабо Левито (США)
Изабо Левито (США)
Новоиспечённая чемпионка США никогда не была в России, и её родители тоже не имеют отношения к нашей стране. Но зато в катании Изабо отчётливо видна рука русских тренеров. А ещё она умеет готовить котлеты и выучила 25% слов из курса русского языка.
Михаил Шайдоров (Казахстан)
Михаил Шайдоров (Казахстан)
В 14 лет Михаил с родителями переехал в Москву из Алматы, чтобы добиться успеха в фигурном катании. Позже осел в Сочи, где с тех пор тренируется у Алексея Урманова. Но на стартах фигурист по-прежнему катается за Казахстан.
Энтони Пономаренко (США)
Энтони Пономаренко (США)
Младший сын олимпийских чемпионов СССР Марины Климовой и Сергея Пономаренко пошёл по их стопам, но уже в Америке, где и родился. В паре с Кристиной Каррейрой Энтони взял бронзу чемпионата США — 2023.
Рахат Бралин (Казахстан)
Рахат Бралин (Казахстан)
Хотя Рахат не имеет российских корней, он успел к 19 годам пройти через несколько школ в Москве. Тренировался у Евгения Плющенко, Алексея Василевского и даже у Этери Тутберидзе! Сейчас Рахат снова занимается в «Ангелах Плющенко».
Болеем за наших. Фигуристы чемпионата четырёх континентов, которые связаны с Россией
Читайте также
Все партнёрши Костомарова в «Ледниковом периоде»
Все партнёрши Костомарова в «Ледниковом периоде»
Слухи о бойфрендах Алёны Косторной
Слухи о бойфрендах Алёны Косторной
Почему в фигурке награждают за четвёртое место?
Почему в фигурке награждают за четвёртое место?
Русские фигуристы берут медали даже в США
Русские фигуристы берут медали даже в США
Самые крутые показательные на Евро-2023
Самые крутые показательные на Евро-2023
Самые яркие костюмы фигуристов на Евро-2023
Самые яркие костюмы фигуристов на Евро-2023
Бывшая россиянка Губанова — с золотом Евро
Бывшая россиянка Губанова — с золотом Евро
Бывшие российские фигуристы на чемпионате Европы
Бывшие российские фигуристы на чемпионате Европы
Яркие цитаты Тарасовой на Кубке Первого канала
Яркие цитаты Тарасовой на Кубке Первого канала
Как наши фигуристки отдыхают после ледовых шоу
Как наши фигуристки отдыхают после ледовых шоу
20 фактов о дочке Тутберидзе
20 фактов о дочке Тутберидзе
Что известно о переходе Косторной в пары?
Что известно о переходе Косторной в пары?
Скандалы и сенсации «Ледникового периода»
Скандалы и сенсации «Ледникового периода»
Кто получил звание «спортсмен года» в России?
Кто получил звание «спортсмен года» в России?
Выбираем капитанов на Кубок Первого канала — 2023
Выбираем капитанов на Кубок Первого канала — 2023
Молодые фигуристы, ставшие тренерами
Молодые фигуристы, ставшие тренерами
© championat.com 2000–2023