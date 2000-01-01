Болеем за наших. Фигуристы чемпионата четырёх континентов, которые связаны с Россией

Изабо Левито (США)

Новоиспечённая чемпионка США никогда не была в России, и её родители тоже не имеют отношения к нашей стране. Но зато в катании Изабо отчётливо видна рука русских тренеров. А ещё она умеет готовить котлеты и выучила 25% слов из курса русского языка.