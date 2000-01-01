Болеем за наших. Фигуристы чемпионата четырёх континентов, которые связаны с Россией

Русские следы на чемпионате четырёх континентов
Даже на турнире, который никогда не значился в графике наших фигуристов, не обойдётся без россиян. Фигурист Плющенко уже готов бороться за медали. И да: Этери Тутберидзе в его карьере тоже была!
Стивен Гоголев (Канада)
18-летнего фигуриста часто величают у нас на русский манер Степаном. Родился он в Торонто, но в русской семье, а фигурным катанием начал заниматься в Екатеринбурге. У парня двойное — российское и канадское — гражданство.
Влада Васильев (Австралия)
Юная 15-летняя одиночница с русскими корнями родилась в Новой Зеландии, а сейчас живёт и тренируется в Сиднее. В этом сезоне ей посчастливилось поработать с Джонатаном Гурейро.
Максим Наумов (США)
Максим — сын российских парников Вадима Наумова и Евгении Шишковой. В 1994 году они выиграли чемпионат мира, а после завершения карьеры стали тренерами в США. В этом году Максим занял четвёртое место на чемпионате Америки.
София Фарафонова (Казахстан)
София в детстве отметилась на первенстве Москвы, но в итоге отправилась выступать за Казахстан. Ходила на «выставку» к Кондратюку и общалась с Косторной. Тренируется 16-летняя девушка у Алексея Василевского в «Армии фигурного катания».
Александр Коровин (Филиппины)
Александр долго выступал за Россию с Алисой Ефимовой, но их пара распалась в конце 2020-го. Новой партнёршей фигуриста стала американка Изабелла Гамес, но на соревнованиях они представляют Филиппины.
Бойсангур Датиев (Казахстан)
Бойсангур родом из Кирова. С 2016 года он выступает в танцах на льду с Гаухар Наурузовой. В прошлом спортсмены тренировались в Москве у Александра Жулина.
Изабо Левито (США)
Новоиспечённая чемпионка США никогда не была в России, и её родители тоже не имеют отношения к нашей стране. Но зато в катании Изабо отчётливо видна рука русских тренеров. А ещё она умеет готовить котлеты и выучила 25% слов из курса русского языка.
Михаил Шайдоров (Казахстан)
В 14 лет Михаил с родителями переехал в Москву из Алматы, чтобы добиться успеха в фигурном катании. Позже осел в Сочи, где с тех пор тренируется у Алексея Урманова. Но на стартах фигурист по-прежнему катается за Казахстан.
Энтони Пономаренко (США)
Младший сын олимпийских чемпионов СССР Марины Климовой и Сергея Пономаренко пошёл по их стопам, но уже в Америке, где и родился. В паре с Кристиной Каррейрой Энтони взял бронзу чемпионата США — 2023.
Рахат Бралин (Казахстан)
Хотя Рахат не имеет российских корней, он успел к 19 годам пройти через несколько школ в Москве. Тренировался у Евгения Плющенко, Алексея Василевского и даже у Этери Тутберидзе! Сейчас Рахат снова занимается в «Ангелах Плющенко».
Болеем за наших. Фигуристы чемпионата четырёх континентов, которые связаны с Россией
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