«Твоё золото отойдёт США». Иностранцы недовольны постом Валиевой о победе на Олимпиаде

Камила вспомнила свой прокат в Пекине, который принёс золото сборной России. Но за рубежом фигуристке припомнили её допинговое дело.

С момента триумфа сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде прошёл целый год. Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов совместными усилиями выиграли золото, оставив позади себя спортсменов из других команд. Этот день был самым счастливым в карьере для всех наших фигуристов, и каждый из них с теплом в сердце вспоминает его.

Ученица Этери Тутберидзе и вовсе не удержалась и опубликовала трогательный пост, посвящённый главной победе в жизни.

«Сегодня ровно год, как мы выиграли командный турнир на Олимпиаде в Пекине! Это один из самых счастливых моментов в моей жизни. Невероятные эмоции после проката и понимание, что мы первые. Спасибо нашей команде: Вике (Синициной), Никите (Кацалапову), Насте (Мишиной), Саше (Галлямову), Марку (Кондратюку)!» — написала Валиева на своей странице в социальной сети.

Правда, всеобщую радость разбил гнев иностранцев, которые резко отреагировали на подобные слова из уст российской спортсменки. Камиле тут же припомнили её допинговое дело, обвинили в мошенничестве и пригрозили, что её золотая медаль отойдёт сборной США.

Первой, как и всегда, высказалась канадская чемпионка Меган Дюамель, которая пристально следит за развитием ситуации. Она с упоением ждёт, когда же CAS и ВАДА признают россиян виновными и отдадут их награды другим:

«Прошёл год с тех пор, как американские и японские фигуристы не получили олимпийских медалей, спустя год их нет до сих пор! Я хочу видеть пресс-релиз, что Олимпийский комитет и ВАДА делают всё для того, чтобы эта ситуация решилась», — написала Дюамель.

После неё негативные эмоции в Интернете выпустили и простые болельщики:

— Ровно год назад чистые спортсмены были лишены возможности участвовать в честных соревнованиях на турнире, который представляет вершину спортивного мастерства среди стран мира. Какая ирония… — заметила Cristina.

— Спасибо тебе за напоминание, что уже прошёл год с Олимпиады и атлеты, которые выиграли честно, всё ещё ждут свои медали, — негодовал пользователь maze bean.

— Да, нет, милая, твои тренеры не сделали абсолютно ничего, чтобы защитить тебя после того, как эксплуатировали тебя, лишив честного шанса каждого спортсмена, не принимающего допинг, и причинив невероятный физический и эмоциональный ущерб как соревнующимся спортсменам, так и зрителям, наблюдающим за вашей борьбой на экране, — ярости Christine is sleepy не было предела.

— Я знаю, что она несовершеннолетняя и, скорее всего, стала жертвой всего этого, но ей нужно пересмотреть реальность и испытать немного сочувствия к коллегам-спортсменам. Это крайне неуважительно по отношению к атлетам, которые всё ещё остаются без медалей спустя год после этого шоу, — сожалела Ai.

— Она либо очень невежественна, либо действительно слепа и глуха, либо очень защищена, либо ей слишком сильно промыли мозги, чтобы она стала такой толстокожей. Лечения не существует. Никакой надежды, — иронично заключил А.

— Ну почему её команда тренеров не выбрала для участия Анну Щербакову? Она бы набрала столько же баллов и завоевала золото, но без этого цирка, — вопрошал TD.

— Золотая медаль отлично смотрится на твоей шее. Ах, погодите… — искусство иронии оттачивала Mariana C.

— Ага, и скоро будет год с того момента, как ты провалилась в личном турнире, — поддержал её public enemy no. 1.

— Ты не выиграла, ты сжульничала и попалась, — не сдержался Arbers.

— Покажи-ка нам свои таблетки, дорогуша! — груба была и Sandra Johnsen.

— Окей, ты смошенничала вместе со своей командой, принимая допинг. Твоё золото отойдёт сборной США. Они хотя бы не жульничали! — пригрозил Mickey Lover.