Восхищение и только! Самые красивые фигуристки чемпионата четырёх континентов

Самые красивые фигуристки ЧЧК-2023
Собрали представительниц и одиночного катания, и парного, и танцев на льду.
Лоранс Фурнье Бодри (Канада, танцы на льду)
Лоранс вместе с партнёром Николаем Сёренсеном будет бороться за самые высокие места в танцах на льду на этом турнире.
Изабелла Гамес (Филиппины, парное катание)
Партнёрша Александра Коровина родилась в США, однако её родители с Филиппин, поэтому Изабелла и представляет эту страну на соревнованиях.
Мэдисон Чок (США, танцы на льду)
После ухода пары Хаббелл/Донохью Мэдисон и её партнёр Эван Бэйтс стали первой парой США. Этот ЧЧК станет для пары домашним.
Амбер Гленн (США, женское одиночное катание)
На прошлом своём ЧЧК в 2020 году Амбер заняла девятое место. Спустя три года американка попробует улучшить результат.
Лия Перейра (Канада, парное катание)
Лия выступает параллельно и в парном катании, и в женском одиночном. Пробиться на главные старты одной ей не удалось, но в паре с Треннтом Мишо – пожалуйста.
Маржори Лажуа (Канада, танцы на льду)
Маржори Лажуа и Захари Лага участвовали в ЧЧК один раз, в свой первый взрослый сезон. В 2020 году они стали пятыми.
Мисато Комацубара (Япония, танцы на льду)
Наилучший результат пары Мисато Комацубара/Тим Колето на ЧЧК – девятое место в сезоне-2018/2019.
Шиюэ Ван (Китай, танцы на льду)
В 2020 году пара Шиюэ Ван/Синьюй Лю остановилась в шаге от пьедестала ЧЧК. На этом же турнире пара установила личный рекорд: 196,75 балла.
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