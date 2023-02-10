Канадский фигурист растрогал всех! Показал фотографии своих детей в ожидании оценок

31-летний канадский фигурист Киган Мессинг, возможно, проводит лучший сезон в карьере и имеет все шансы взойти на пьедестал чемпионата четырёх континентов. В Колорадо он выдал отличный прокат короткой программы и занимает текущее второе место.

Однако спортивные успехи для Кигана далеко не главное. На первом месте — семья, которая служит для него надёжным источником вдохновения. Он не стесняется делиться кадрами своих очаровательных деток во время оглашения оценок и умиляет болельщиков во всём мире.

«Двукратный отец» — вот что по-настоящему важно. Именно этим достижением он гордится больше всего.

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Главный титул канадского фигуриста

Кигана Мессинга болельщики любят не только за классное катание, но и за бесконечный позитив, который он излучает независимо от того, как прошло то или иное соревнование. Харизматичный и яркий, он очаровывает широкой улыбкой и не оставляет шансов не попасть под его обаяние. И так на протяжении многих лет его богатой карьеры. Трудно поверить, что после чемпионата мира — 2023 он планирует оставить большой спорт и мы больше не увидим его на стартах.

Киган Мессинг с сыном Фото: Dustin Satloff — International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

Не исключено, что Киган всё-таки передумает, хотя очевидно, ему хочется как можно больше уделять времени двум своим малышам. Летом 2021-го у него родился сын, и он с головой ушёл в отцовство. Соцсети канадца быстро запестрели кадрами с первенцем, а вынужденную разлуку из-за турниров он компенсировал благодаря видеосвязи.

О том, что Киган теперь папа, он напоминал каждый раз, садясь в зоне «кисс энд край» и показывая на камеру милые кадры своего крохи в телефоне. Весь олимпийский сезон сердца болельщиков таяли от этих трепетных мгновений.

Традиция уверенно перекочевала и в новый сезон. Причём стала ещё более мимимишной. Киган готовился к рождению уже второго ребёнка и на этапах Гран-при делился фото УЗИ супруги. Лапочка-дочка появилась на свет совсем недавно — в январе — и однозначно осчастливила Кигана куда больше, чем вторая победа подряд на чемпионате Канады. Двукратный отец и лишь потом двукратный чемпион — не иначе.

Дебюта девочки на соревнованиях папы долго ждать не пришлось. На чемпионате четырёх континентов Киган снова растрогал единением с семьёй. Ну, и круто откатал короткую программу — детки будут гордиться.

Короткая — на одном дыхании

В чемпионате четырёх континентов Киган Мессинг участвует в третий раз, но прежде не брал там медалей. Турнир имеет статус одного из главных в сезоне. Как для российских спортсменов — чемпионат Европы. Попасть на пьедестал столь престижного турнира под занавес карьеры будет круто, и Киган сделал к нему уверенный шаг.

Когда дома ждут любимые жена и детки — вырастают крылья. Наверное, поэтому канадец не просто катался, а летал в короткой программе. Падение с четверного тулупа в самом начале, конечно, напомнило о земном тяготении, но дальше — сплошная феерия спорта и искусства. В этом симбиозе Киган невероятно хорош. Не выступает, а дышит своим делом и получает огромное удовольствие. Это удовольствие передаётся и болельщикам. Наблюдать за фигуристом на льду очень приятно.

Трансляция чемпионата четырёх контитентов по фигурному катанию доступна в Okko.

Судьи тоже в восторге от Кигана и проголосовали за него во второй оценке. Баллы за компоненты в короткой у него самые высокие, и это заслуженно. Арбитры почти единогласно поставили его на первое место по композиции, презентации и владению коньком. И хотя общая сумма — 86,70 балла — не позволила ему обойти японца Као Миуру, второе место в короткой — отличное начало чемпионата четырёх континентов для Кигана. Малую серебряную медаль точно привезёт домой.

Папина гордость

Перспективы попасть на пьедестал чемпионата четырёх континентов — это здорово. Но независимо от исхода турнира Киган запомнится, пожалуй, как самый счастливый его участник. Бесценный трофей в лице двух деток и жены встретит его дома. Остальное — дополнительный бонус к и без этого благостной жизни.

Киган Мессинг на чемпионате четырёх континентов Фото: Matthew Stockman — International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

После короткой программы Киган традиционно поднёс экран своего телефона к камере, и болельщики увидели двух его карапузов. Подросший сыночек и лапочка-дочка — прелесть без конца и без края! Киган так сильно их любит и хочет, чтобы они были рядом даже на стартах. Связь с ними придаёт ему сил и помогает бороться, делает его катание ещё более эмоциональным и отличает особым послевкусием.

Однажды эти малыши вырастут и посмотрят, как папа катался и передавал им привет с самых разных уголков планеты. Как живая ниточка любви соединяла их и крепла день ото дня.