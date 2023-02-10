Настоящий герой Японии. Соперник Плющенко всё ещё катается и метит в чемпионы в танцах

Чемпионат четырёх континентов в США обещает поклонникам фигурного катания массу впечатлений. Одной из главных интриг является имя победителя в танцах на льду. Одними из претендентов на медали являются японские фигуристы Кана Мурамото и Дайсукэ Такахаси. Последний в 36 лет продолжает покорять ледовые вершины. Его история поистине поражает!

Ещё будучи одиночником, Такахаси наравне сражался с Евгением Плющенко и Брайаном Жубером, а затем опередил Юдзуру Ханю в погоне за звание героя Японии, став первым чемпионом мира из страны Восходящего солнца. Дайсукэ не остановили ни тяжёлая травма, ни продолжительные проблемы с квадами, вводящие фигуриста в состояние отчаяния. Спортсмен нашёл в себе силы двигаться дальше: ушёл из спорта, а затем ярко вернулся.

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Переход в танцы был неожиданным, но претензии новообразовавшегося дуэта велики. Такахаси и Мурамото могли бы блистать на Олимпиаде в Пекине, если бы не роковая случайность.

«Годы борьбы с травмой лишали смысла всё, что я делал»

Свой первый чемпионат четырёх континентов Дайсукэ Такахаси выиграл в 2008 году, не оставив ни шанса своим соперникам. При этом фигурист установил два мировых рекорда за произвольную программу и по сумме баллов, превзойдя результаты Евгения Плющенко с Олимпиады в Турине. Японец был сильным конкурентом для россиянина и других звёзд фигурного катания. Такахаси опасались и Брайан Жубер, который на чемпионате мира — 2007 не без труда увёл золото у Дайсукэ из-под носа, и Юдзуру Ханю, ставший лишь вторым национальным героем в Японии. Такахаси опередил соотечественника, добыв для своей страны первую золотую медаль чемпионата мира. Но перед этим ему пришлось пройти массу испытаний.

В начале сезона-2008/2009 спортсмен получил серьёзную травму колена, которая едва не поставила крест на его профессиональной карьере. Врачи поставили условие: либо немедленная операция без гарантий полного восстановления, либо долгое консервативное лечение, которое тоже могло не дать нужных результатов. Такахаси рискнул, но сезон всё же пришлось пропустить из-за реабилитации. В этот момент мотивация фигуриста начала угасать, Дайсукэ постоянно сомневался в себе, но сдаваться он не собирался.

Дайсукэ Такахаси в сезоне-2008/2009 Фото: Junko Kimura/Getty Images

«Фигурное катание для меня — всё. Моя жизнь. Моя возможность воплотить мечту о полёте. Сколько себя помню, всегда был на льду, всегда катался, даже во сне. Катание придаёт смысл любому движению, даёт возможность отрешиться от всего земного — прыгнуть и полететь. Одно время мне действительно казалось, что я страшно устал. Был готов всё бросить. Годы борьбы с травмой лишали смысла всё, что я делал. Но мой тренер Утако-сан убедила, что надо просто потерпеть. Что, возможно, мой путь к вершине ещё только начинается», — откровенничал спортсмен.

Олимпийский триумф и соперничество с Плющенко

Такахаси грезил об Олимпийских играх в Ванкувере, но, чтобы качественно подготовиться к этому турниру, ему было нужно найти «своего» специалиста. Расставание с Николаем Морозовым в 2008 году ослабило Дайсукэ — из тренеров осталась лишь Утако Нагамицу, которая помогла подопечному грамотно изменить технику прыжков после травмы, чтобы начать изучение четверных элементов. Кроме того, занимался фигурист и с Сидзукой Аракавой, которая давала ему советы перед соревнованиями. Всё это в совокупности положительно повлияло на настрой спортсмена.

В короткой программе Такахаси показал отличное катание и занял третье место, впоследствии это помогло ему задержаться на пьедестале и после произвольного выступления. Дайсукэ не справился с четверным прыжком, но компенсировал это высоким уровнем артистизма и отсутствием других ошибок. В итоге японец взял бронзу, уступив только Плющенко и Эвану Лайсачеку.

До этого ни один фигурист из страны Восходящего солнца не выигрывал олимпийские медали, поэтому триумф Такахаси мгновенно превратили его в героя. Но останавливаться на достигнутом Дайсукэ точно не собирался.

Дайсукэ Такахаси и Евгений Плющенко на Олимпиаде в Ванкувере Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Тот, кто опередил Ханю: первый чемпион мира из Японии

На мировом первенстве в Турине у спортсмена открылось второе дыхание. В произвольной программе он сделал попытку четверного флипа, на который тогда не решался ни один атлет. Вдохновенность и уверенность Такахаси буквально заворожили арбитров, и те присудили победу ему. Дайсукэ стал первым японским одиночником с титулом чемпиона мира, не отдав это достижение Юдзуру Ханю. Удивительное путешествие фигуриста можно было бы заканчивать, тем более что, несмотря на многочисленные успехи, спортсмена тревожила его неспособность выкатывать программы с квадами, но в очередной раз своенравный японец не отказался от своей мечты.

«Я не прыгаю четверные. Просто не могу. Этот прыжок для меня теперь только мечта. Казалось бы, в процессе лечения меня разобрали на запасные части и собрали заново, но врачи так и не могут понять, почему колено не работает так, как должно. Как только мне начинает казаться, что все сложности уже позади, чего-то снова не хватает», — в отчаянии признавался он, однако уже на чемпионате мира — 2012 смог продемонстрировать сразу два четверных. Это заставило Такахаси действовать решительно.

Дайсукэ Такахаси Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Дайсукэ возобновил сотрудничество с Николаем Морозовым и объяснил этот ход очень просто: он собирался готовиться к Олимпиаде в Сочи с российским специалистом.

«Я много думал: что именно сможет дать мне шанс выиграть в Сочи? И решил, что нужно по-прежнему очень много работать, но уже не над технической стороной программ, а над хореографическим, почти танцевальным решением. Думаю, что Морозов сможет мне это дать. В своё время именно он показал мне, что значит думать во время движения. Убедил меня в том, что каждая новая программа должна становиться моим собственным фильмом, где я и продюсер, и главный герой, и оператор, и монтажёр. До работы с Николаем я вообще не подозревал, сколько труда могут требовать танцевальные движения и как это непросто — совместить пластику с техническими требованиями правил. Теперь фигурное катание для меня — как большой храм. Стабильная техника — основание. Хореографическая подготовка — лёгкость архитектуры», — говорил фигурист.

Танцевальный твист: уход из спорта и неожиданное возвращение

Уже тогда Такахаси размышлял о ценности танца в фигурном катании, и это сыграло большую роль в определении его судьбы. В Сочи Дайсукэ стал шестым, после чего объявил о завершении карьеры. Отвечая на вопрос, чем он будет заниматься, он ответил:

«Я не знаю, что хотел бы делать в будущем. Найти своё место не будет для меня простым делом. Надеюсь, новые пути могут возникнуть после изучения английского и танцев. Я думал, что буду больше скучать по соревнованиям. Но пока что у меня нет желания возвращаться в спорт». И тем не менее это произошло.

Дайсукэ Такахаси и Кана Мурамото Фото: Atsushi Tomura/Getty Images

В 2018 году фигурист вновь вышел на лёд, один сезон откатался в качестве одиночника, а потом огорошил всех новостью о том, что уходит в танцевальную дисциплину. Его партнёршей стала Кана Мурамото, тренировать дуэт взялась Марина Зуева. Опыт наставницы позволял ей сделать из этой пары сильных претендентов на медали, но не всё было так просто. Физические данные Такахаси были далеки от идеала: как одиночник он должен был сохранять минимальный вес, чтобы выполнять многооборотные прыжки, а теперь от него требовалось набрать мышечную массу. Дайсукэ послушался совета тренера — в зале он пропадал часами.

Параллельно фигуристы работали над позициями, скольжением и другими техническими элементами. А затем пришло время выбрать визитную карточку пары, которая выделила бы её на фоне других. Это была произвольная программа «Баядерка» — постановка, наполненная огромным количеством балетных движений, в которой каждый шаг, каждая связка невероятно точно ложились в музыкальные акценты.

Обидная ошибка лишила Такахаси/Мурамото путёвки в Пекин

Притязания Такахаси и Мурамото уже тогда были велики, ведь их техническая база их ритм-танца в олимпийском сезоне была на 0,01 балла ниже, чем у Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Прогресс дуэта был виден уже через год после их дебюта — фигуристы стремились на Олимпийские игры в Пекине, но всё решила одна грубая ошибка.

На отборочном чемпионате Японии в короткой программе Дайсукэ упал на дорожке шагов и заодно сбил партнёршу, что негативно отразилось на их оценках. Пара заняла второе место, уступив Мисато Комацубаре и Тиму Колето. Путёвка в Китай досталась им, и это была катастрофа. Только вдумайтесь, ещё на старте сезона, без авторитетной поддержки судей ISU, Такахаси и Мурамото на этапе Гран-при (пусть и домашнем) набирали больше, чем их соотечественники. Показав даже примерно похожие баллы в Пекине, Дайсукэ и Кана могли бы принести японской сборной на два балла больше в командных соревнованиях, что позволило бы им бороться с представителями США за серебро — сумма очков была бы равна.

Доказать, что они способны на многое, танцоры смогли на чемпионате четырёх континентов, заняв там второе место. Теперь же Такахаси и Мурамото метят выше и постараются увезти из Колорадо-Спрингс золото.