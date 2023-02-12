Главная интрига — в танцах! Следим за суперразвязкой чемпионата четырёх континентов. LIVE

Американский дуэт выигрывает чуть больше балла у канадского.

Чемпионат четырёх континентов в Колорадо-Спрингс подходит к концу: осталось разыграть медали в танцах на льду. Удивительно, но главная интрига развернулась именно в этом виде, который кажется не самым популярным.

После ритм-танца лидируют американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, чуть больше балла им уступают представители США Лоранс Фурнье Бодри и Николай Сёренсен, которые уже обыгрывали Чок/Бэйтса по ходу этого сезона.

Как всё сложится — следи вместе с «Чемпионатом».

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