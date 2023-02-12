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ISU Чемпионат. Танцы на льду, произвольный танец
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23:00 Мск
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Фигурное катание, чемпионат четырёх континентов, произвольный танец, соперник Плющенко — трансляция, лайв, онлайн

Главная интрига — в танцах! Следим за суперразвязкой чемпионата четырёх континентов. LIVE
Екатерина Авдонина
Мэдисон Чок и Эван Бэйтс
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Американский дуэт выигрывает чуть больше балла у канадского.
Чемпионат четырёх континентов

Чемпионат четырёх континентов в Колорадо-Спрингс подходит к концу: осталось разыграть медали в танцах на льду. Удивительно, но главная интрига развернулась именно в этом виде, который кажется не самым популярным.

После ритм-танца лидируют американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, чуть больше балла им уступают представители США Лоранс Фурнье Бодри и Николай Сёренсен, которые уже обыгрывали Чок/Бэйтса по ходу этого сезона.

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Как всё сложится — следи вместе с «Чемпионатом».

Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию — в Okko! Смотри прямую трансляцию.
Live Екатерина Авдонина

Японские фигуристы Кана Мурамото и Дайсукэ Такахаси, к сожалению, потеряли шансы на медали. После ритм-танца дуэт располагается на седьмой позиции. Тем не менее посмотреть их выступление в произвольной программе всё же стоит. Опытный 36-летний спортсмен и его партнёрша лишь пару сезонов катаются вместе, но радуют зрителей невероятно красивыми постановками.

Предлагаем вам вспомнить удивительную историю карьеры фигуриста, который когда-то был главным соперником Евгения Плющенко, а теперь покоряет вершины в танцах на льду.

Настоящий герой Японии. Соперник Плющенко всё ещё катается и метит в чемпионы в танцах Настоящий герой Японии. Соперник Плющенко всё ещё катается и метит в чемпионы в танцах
17:31 Екатерина Авдонина

Приветствуем всех любителей фигурного катания! Совсем скоро наступит развязка чемпионата четырёх континентов, который проходит в США. Уже определились победители в трёх из четырёх дисциплин турнира. В женском одиночном катании золотую медаль завоевала кореянка Ли Ха Ин, у мужчин первым стал 17-летний японец Као Миура. В спортивных парах также одержали победу представители страны Восходящего солнца — Рику Миюра и Рюити Кихара.

Осталось узнать, кто же будет лучшим среди танцевальных дуэтов.

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