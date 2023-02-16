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Фигурное катание, первенство России среди юниоров 16 февраля, Тутберидзе против Плющенко — трансляция, лайв, онлайн

Золото Тутберидзе принесут парни, а не девушки? Главный юниорский турнир онлайн
Дарья Кирюхина
Арсений Федотов
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Арсений Федотов нацелен на победу.

Второй день юниорского чемпионата России в Перми будет самым интересным. С утра медали разыграют юноши — после короткой программы с результатом 87,81 балла лидирует ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов. Он опередил Льва Лазарева из ЦСКА и петербургского фигуриста Владислава Дикиджи.

Затем в борьбу вступят спортивные пары — им предстоит показать короткие программы. А вечером болельщики узнают, как распределились места у девушек. После первого вида лидирует тверская фигуристка Алина Горбачёва (74,51 балла), следом идёт воспитанница Тутберидзе Дарья Садкова, тройку замыкает петербурженка Агата Петрова.

Ученицы Евгения Плющенко Вероника Жилина и Софья Титова не попали даже в топ-5, расположившись на девятом и 16-м местах соответственно.

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Где смотреть Первенство России?
Live Валерия Кукалева

Вчера состоялись короткие программы у юношей и девушек, а также ритм-танец. Как прошли соревнования у юниорок, можно почитать в нашем отчёте.

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08:19 Валерия Кукалева

Где смотреть Первенство России?

Турнир в полном объёме транслирует онлайн-кинотеатр Окко. Доступны как прямые трансляции всех прокатов, так и повторы.

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