Золото Тутберидзе принесут парни, а не девушки? Главный юниорский турнир онлайн

Второй день юниорского чемпионата России в Перми будет самым интересным. С утра медали разыграют юноши — после короткой программы с результатом 87,81 балла лидирует ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов. Он опередил Льва Лазарева из ЦСКА и петербургского фигуриста Владислава Дикиджи.
Затем в борьбу вступят спортивные пары — им предстоит показать короткие программы. А вечером болельщики узнают, как распределились места у девушек. После первого вида лидирует тверская фигуристка Алина Горбачёва (74,51 балла), следом идёт воспитанница Тутберидзе Дарья Садкова, тройку замыкает петербурженка Агата Петрова.
Ученицы Евгения Плющенко Вероника Жилина и Софья Титова не попали даже в топ-5, расположившись на девятом и 16-м местах соответственно.
Вчера состоялись короткие программы у юношей и девушек, а также ритм-танец. Как прошли соревнования у юниорок, можно почитать в нашем отчёте.
Где смотреть Первенство России?
Турнир в полном объёме транслирует онлайн-кинотеатр Окко. Доступны как прямые трансляции всех прокатов, так и повторы.
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