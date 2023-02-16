«Хочется посоревноваться с Малининым». Медалист первенства России ставит высокие цели!

Самый юный одиночник на первенстве России – 13-летний Лев Лазарев. Маленький, да удаленький – одной секвенцией с четверным лутцем он набрал больше 22 баллов! Из Перми ученик Сергея Давыдова увозит серебряную медаль, но, кажется, это не повод расстраиваться – только двигаться вперёд.

Мы поговорили со Львом о реакции тренера на его выступление, пятерных прыжках, которые он уже прыгает на полу, кумирах в фигурном катании. Даже удалось немного обсудить парное катание! Причём по инициативе самого Льва.

– Твой тренер Сергей Давыдов славится достаточно сдержанными реакциями на прокаты. Как он отреагировал на медаль?

– Он меня поздравил, но сказал, что надо катать чисто в следующий раз, будем это всё ещё больше тренировать. Что ещё будут соревнования, и переживать на этот счёт не надо.

Сергей Давыдов и Лев Лазарев Фото: Из личного архива Льва Лазарева

– Собираетесь к финалу Гран-при России усложнять контент?

– Если честно, я пока не знаю.

– А хотелось бы?

– Хотелось.

– За такой небольшой промежуток времени реально добавить усложнение?

– Это реально, но, во-первых, мне стабильно нужно катать этот контент. Пока что чистых прокатов было немного, и хотелось бы, конечно, чтобы часто всё получалось. А лучше всегда (улыбается).

Смотрите первенство России по фигурному катанию в Okko.

– Как оценишь сам турнир в Перми? Когда приезжаешь на соревнования, гуляешь ли по городу?

– Конечно, хожу гулять на каждом соревновании. Я в другом городе, хочется посмотреть, что тут есть. Перед соревнованиями это успокаивает, можно настроиться хорошо. Так что гулять хожу.

– Следишь ли ты за происходящим в других видах или только за своим?

– Да, смотрю все остальные виды.

– А есть ли, может быть, кто-то из фигуристов других видов, кто привлекал твоё внимание? Возможно, на Олимпиаде в Сочи, которая привела тебя в фигурное катание?

– Если честно, я не очень помню, кто мне на Олимпиаде в Сочи понравился. Помню, что мне в принципе понравилось фигурное катание. Сейчас в парном катании у нас очень сильные фигуристы, я знаю, что они пробуют четверные подкруты и четверные выбросы. Мне кажется, это очень страшно. Особенно выброс.

– Никогда не думал над тем, чтобы попробовать в другом виде? Всегда хотел быть одиночником?

– Не думал над тем, чтобы идти в пары.

Лев Лазарев Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

– В мужском одиночном твой кумир – Илья Малинин. Он привлёк тебя исключительно из-за прыжков?

– Во-первых, это его прыжки, а во-вторых, в его программе есть не только прыжки, он и вращается неплохо, и катается хорошо. Когда на него смотришь – на него хочется смотреть.

– Хотел ли бы ты посоревноваться с ним в будущем на каком-нибудь старте?

– В будущем, если буду кататься так же, то, конечно, хотел бы.

– А обыграть его хочется?

– Хочется с ним посоревноваться (смеётся).

Илья Малинин Фото: Ezra Shaw/Getty Images

– В социальных сетях команды Давыдова появлялись видео, как ты пробуешь исполнять на полу пятерные прыжки. Какой была самая удачная попытка, получалось ли докручивать и пробовал ли их на льду?

– На льду пока что не пробовал, на удочке тоже. Это, конечно, очень опасно пока что. Чтобы попробовать на льду, нужно сначала стабилизировать четверной, потом сделать, чтобы он стал выше, чтобы можно было ещё один оборот добавить. Потом попробовать на удочке и только потом – на льду. На полу – то, что было выложено, это самое близкое, самые удачные попытки.

– Есть ли цели на остаток сезона?

– Как я уже говорил, катать чисто и, может быть, попробовать усилить немного контент.

– Весной планируется очень много ледовых шоу, хотел бы принять участие в каком-нибудь, где-то выступить?

– Если меня кто-то, конечно, позовёт, я не откажусь. Но не думаю, что меня кто-то позовёт (улыбается).