Как Федотов стал чемпионом России среди юниоров
Арсений не оставил соперникам шансов в борьбе за золото. Фигуристу сулили победу несколько лет назад, когда он выиграл «Ледниковый период».
Первенство страны в Перми началось невероятно успешно для тренерского штаба Этери Тутберидзе. Воспитанник «Хрустального» Арсений Федотов уверенно завоевал золото, обойдя Льва Лазарева и Григория Фёдорова.
Фигурист показал в произвольной программе солидный для своего возраста набор сложнейших элементов: четверной тулуп, каскад из четверного сальхова и тройного тулупа и два тройных акселя в разных комбинациях. При этом с третьего квада — сольного сальхова — спортсмен упал.
Неудивительно, что Федотов набрал почти 270 баллов за два выступления. Его потенциал огромен, а эту победу ему пророчили ещё несколько лет назад, когда Арсений победил на популярном телепроекте «Ледниковый период. Дети».
«Потенциально будущий номер один в мужской одиночке России. И его звезда загорелась уже давно, он победитель «Ледникового периода. Дети». Уже там Арсений поразил всех хорошим скольжением и потрясающей круткой», — говорил о спортсмене тренер Сергей Добрин.
И действительно артистизму 13-летнего одиночника можно только позавидовать. Даже за рубежом восхищаются талантом юного фигуриста: его прокат под песню «Нас бьют — мы летаем» набрал в YouTube свыше 2,5 миллиона просмотров.
Теперь Федотов покоряет пьедесталы на официальных соревнованиях. Парень практически не проигрывает последние пару сезонов и продолжает развиваться. Арсений говорил, что на тренировках приземляет четверной флип, а его наставник Сергей Дудаков обещал поработать и над лутцем. У фигуриста явно большое будущее.
«Звезда загорелась уже давно». Ученик Тутберидзе — новый чемпион России среди юниоров
Читайте также
Юниорки с четверными на первенстве России
Падения на чемпионате четырёх континентов. Видео
Самые крутые гала-номера ЧЧК
Лучшие прыжки на чемпионате четырёх континентов
Самые красивые платья фигуристок на ЧЧК
Фигуристка из Индии покорила зрителей на ЧЧК!
Самые красивые фигуристки ЧЧК
Русские на чемпионате четырёх континентов
Все партнёрши Костомарова в «Ледниковом периоде»
Слухи о бойфрендах Алёны Косторной
Почему в фигурке награждают за четвёртое место?
Русские фигуристы берут медали даже в США
Самые крутые показательные на Евро-2023
Самые яркие костюмы фигуристов на Евро-2023
Бывшая россиянка Губанова — с золотом Евро
Бывшие российские фигуристы на чемпионате Европы