Гегемония Тутберидзе окончена! Но чемпионка России среди юниоров — не ученица Плющенко

В женском одиночном катании на юниорском чемпионате России в Перми сумасшедшая развязка. Фигуристки отчаянно боролись за золото и вместе заявили на произвольную программу 17 элементов ультра-си, но победа досталась лишь одной! Алина Горбачёва легко расправилась с соперницами, которым осталось только ронять слёзы из-за поражения и обвинять судей в несправедливых оценках.

Софья Титова не сдержала эмоций после проката и раскритиковала решение арбитров. Поразительно, как ученица Евгения Плющенко переняла старые привычки тренера.

Дарья Садкова же подвела Этери Тутберидзе, 10-летняя победная серия которой на данном старте внезапно оборвалась. Юная фигуристка не совладала с нервами и допустила непростительные ошибки.

Плющенко научил ученицу критиковать судей?

Проходящий в Перми чемпионат России среди юниоров — главное событие недели в фигурном катании. Соревнования юных спортсменов завораживают не меньше, чем у их старших коллег, а порой накал страстей среди молодёжи даже выше. Конкуренция на этом уровне запредельная: одиночники и одиночницы вовсю прыгают ультра-си, восхищая болельщиков своей смелостью.

Девушки, например, в произвольной программе заявили аж 13 четверных прыжков и четыре тройных акселя! Четыре многооборотных элемента должна была исполнить Софья Титова, которая неудачно выступила в первый день турнира, как раз ошибившись на акселе в 3,5 оборота, из-за чего потеряла каскад. После короткой программы ученица Евгения Плющенко занимала 16-е место, поэтому ей надо было срочно реабилитироваться.

Софья Титова Фото: «Чемпионат»

И Соня взяла себя в руки: на первом тройном акселе был неаккуратный выезд, но прыжок был засчитан, а второй триксель получился гораздо лучше. Увы, с сольного четверного сальхова фигуристка упала, но она оказалась не из пугливых и во второй половине программы приземлила квад-сальхов в каскаде с тройным тулупом. Воспитанница «Ангелов Плющенко» показала бойцовский характер!

Тем не менее оценки Титову не порадовали: девушка получила 140,72 балла за произвольную программу, всего — 200,73. Решение арбитров возмутило Соню, которая не сдержала эмоций: «Я 146 баллов с одним тройным акселем набирала! Ну куда?» — воскликнула она в «кисс энд край».

Намечался судейский скандал, только вместо тренера (в прошлом Евгений Плющенко не отказывал себе в удовольствии раскритиковать работу судейской панели) обвинения в несправедливости оценок летели от его ученицы.

«Не очень довольна своими оценками за произвольную программу. В прошлом сезоне я набирала на шесть баллов больше только с одним тройным акселем, а сейчас я сделала два трикселя и четверной сальхов. Причём сальхов во второй половине. И такие баллы… Мне они не очень понравились. Не знаю, с чем это связать. Не знаю, кого как они судят. Они всех судят по-разному», — негодование спортсменки продолжилось и во время общения с журналистами.

10-летняя серия побед Тутберидзе прекратилась

Другая ученица Евгения Плющенко спокойнее отреагировала на свои баллы. Вероника Жилина также отлично выступила в произвольной программе. Фигуристка исполнила четверной сальхов, каскад из четверного и двойного тулупов (с небольшой помаркой), тройной аксель со степ-аутом и четверной тулуп во второй половине проката. Ника получила 151,85 балла, в сумме — 218,79. Всё-таки «бабочка» на трикселе в короткой программе здорово уменьшила шансы спортсменки на медали, и та это отлично понимала.

Надежда Понтелеенко наконец продемонстрировала на официальных стартах четверной тулуп, но этот прыжок отнял у неё слишком много сил: из-за многочисленных недокрутов и неверного ребра на одном из элементов её оценки оказались невысокими. Алиса Юрова не смогла порадовать болельщиков ультра-си, а вот Любовь Рубцова сознательно от них отказалась из-за недавнего перелома ноги. Спортсменка только-только восстановилась от травмы, но уже показывает отличные результаты. Фигуристка откатала без видимых ошибок и даже смогла выехать сложнейший каскад тройной лутц — тройной риттбергер.

Постаралась на славу и Мария Гордеева, прыгнувшая два разных четверных — тулуп и сальхов. Ученица Сергея Давыдова вышла на лёд сосредоточенной, из-за чего в первой половине программы она казалась слегка скованной в движениях, но с развитием сюжета постановки Маша раскрылась. Очень качественное катание показала Гордеева. Судьи оценили выступление фигуристки в 144,75 балла, всего — 213,02.

Мария Гордеева Фото: «Чемпионат»

Невероятно сильный по эмоциям прокат продемонстрировала Дарья Садкова. Единственная ученица Этери Тутберидзе на этом турнире рассказала историю любви под саундтрек из фильма «Привидение». Однако впечатление от трогательной постановки смазали ошибки: фигуристка не только отказалась от четверного тулупа, но и дважды сорвала тройной лутц — сделала «бабочку», а затем допустила падение. Увы, это серьёзно повлияло на результаты спортсменки: 123,09 балла, в сумме — 194,55. В конце концов девушка не сдержала слёз.

Дарья выбыла из борьбы за медали, а это значит, что впервые за 10 лет чемпионкой России среди юниоров станет не воспитанница «Хрустального», только будет ли это подопечная конкурента Тутберидзе — Плющенко, — зависело от Алины Горбачёвой.

Фигуристка начала прокат с блестящего четверного сальхова и продолжила серией безукоризненных прыжков. Ни одной осечки не совершила Алина, все хореографические элементы на высоте, с точки зрения презентации никаких претензий. Чемпионское выступление! Довольна собой была спортсменка, и не без оснований: 149,90 балла получила она, всего — 224,41. Именно ей досталось золото. Вау!