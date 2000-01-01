«Чего мы делаем из фигурного катания цирк?» Как Плющенко разносит российское судейство

«Недоволен оценками в короткой программе всех трёх девочек. В 14 лет нельзя ставить «десятки» за компоненты. Это юниорское катание, и, как бы красиво они ни катались, какие бы ни были прекрасные линии и вращения, это не 10. Куда им расти дальше? 10 баллов Валиевой – это невозможно. Так чего мы делаем из фигурного катания цирк?» — заявил Плющенко.