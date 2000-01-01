«Чего мы делаем из фигурного катания цирк?» Как Плющенко разносит российское судейство

Как Плющенко разносит российское судейство
Реакция олимпийского чемпиона на оценки своих учениц стала главным сюжетом первенства России. Однако Евгений далеко не впервые критикует судейство.
Драма в Ванкувере
Высказывать недовольство результатами чемпиона научили ОИ-2010: «Если бы я промолчал, то стоимость четверных не была бы поднята и система осталась бы прежней! Был ли тогда смысл прыгать ультра-си и рисковать? Я не буду молчать!»
В качестве тренера начал в 2019 году
Первое громкое заявление о судействе в качестве тренера Евгений сделал в 2019 году, комментируя результаты первенства России — на этом турнире выступал ученик его школы Артём Ковалёв. Позицию фигуриста (12-е место) Плющенко не оспаривал, но порядок мест его не устроил.
«Пьедестал вышел закономерным, каждый получил заслуженные баллы, но распределение мест, начиная с четвёртого, для меня парадокс. Я не защищаю своего спортсмена. Я говорю о некрасивом судействе и о том, что нужно в корне менять эту ситуацию», — заявил Плющенко «РИА Новости».
Заступался за Трусову
Активнее всего Евгений критиковал судейство во время сезона-2020/2021, когда у него тренировалась Александра Трусова. Тренер остался недоволен результатами на первом же старте, на который выводил Сашу. Это был этап Кубка России в Москве: Трусова выиграла турнир по сумме баллов, но проиграла короткую программу 14-летним Валиевой и Усачёвой.
«Недоволен оценками в короткой программе всех трёх девочек. В 14 лет нельзя ставить «десятки» за компоненты. Это юниорское катание, и, как бы красиво они ни катались, какие бы ни были прекрасные линии и вращения, это не 10. Куда им расти дальше? 10 баллов Валиевой – это невозможно. Так чего мы делаем из фигурного катания цирк?» — заявил Плющенко.
И даже Туктамышеву!
В следующий раз Евгений поддержал уже Елизавету Туктамышеву, которая заняла третье место в короткой программе на этапе Кубка России в Сочи. Фигуристка уступила Дарье Усачёвой и Анне Щербаковой.
«Какой Лиза должна быть с учётом самого сложного контента среди всех участников и чистого проката? Ну точно не номером 3, с учётом всех её титулов и достижений в спорте! Или мы можем теперь просто красиво кататься, очень красиво вращаться, закрывать глаза на ошибки на прыжках, не рисковать, не прыгать 3,5 и быть выше Лизы?» — написал Плющенко.
И опять за Трусову
На чемпионате России — 2021 Плющенко тоже остался недоволен судейством короткой программы. Трусова тогда шла четвёртой, выше неё оказались Щербакова, Валиева и Усачёва.
«Чуть завышенные оценки были другим спортсменкам, вот так мне кажется. Общался со многими специалистами на тему того, что фигуристкам, которые занимают первые места, действительно ставятся баснословные баллы за падения, за не сделанные ими вращения. Им ставят совершенно другой уровень, которого, по идее, быть не должно», — сказал Плющенко.
Первенство Москвы тоже принципиально
Скандалом обернулось поражение Софьи Титовой на первенстве Москвы среди младшего возраста 2021 года. Фигуристка исполнила один из каскадов раньше времени, из-за чего лишилась бонусной надбавки, которая стоила ей победы. Её тренер ожидаемо остался этим недоволен.
«Софа, ты крутая! Первая после короткой, и меньше балла не хватает до победы! Ты всё знаешь, да и кто знает, тот поймёт. Я тоже был странным образом вторым и очень хорошо понимаю твои эмоции! Все эти испытания сделали меня сильнее, злее и выносливее! После этого беспредела поменяли систему судейства в фигурном катании», — написал Плющенко.
Тактика не комментировать судейство провалилась
В олимпийском сезоне Евгений поменял тактику, перестав комментировать судейство. Однако после чемпионата России не удержался и выразил недоумение третьим местом Щербаковой, которая не показала на турнире чистых ультра-си.
«Если мы теперь даём баллы за титулы, то у Туктамышевой их не меньше, так же, как и желания поехать на Олимпийские игры. Если все промолчали, то это не значит, что все проглотили. Четыре девочки вынесли чемпионку мира. Четыре! Камон, как говорится», – сказал Плющенко.
Признал Муравьёву победительницей
В этом сезоне Евгений тоже старался избегать резких высказываний, но судейством своих подопечных был рад не всегда. После этапа Гран-при в Перми, на котором Софья Муравьёва уступила Елизавете Туктамышевой, тренер недвусмысленно намекнул, кого считает реальной победительницей.
«Соня получает в виде премии 30 000 рублей – у нас столько получают за первое место. Ты для нас этот Гран-при выиграла», — сказал Плющенко.
Скандал на первенстве России
Но, пожалуй, самое громкое заявление о судействе Евгений сделал на прошедшем первенстве России, где в пух и прах разнёс политику арбитров и пообещал бороться с ней. Плющенко заявил, что будет общаться по этому вопросу с Министерством спорта, с ОКР и даже с самим президентом, а также пригрозил переходом своих учеников в другие федерации.
«Терпел-терпел, но сегодня пообщались со спортсменами, с родителями. Скорее всего, будут переходы в другие страны многих спортсменов. Тех, которых судят несправедливо. Потому что бороться ребятам ещё и за справедливость? И мне бороться? Я устал. Если мы не нужны федерации, мои спортсмены, то мы пойдём туда, где нужны», — сказал Плющенко.
Кажется, в этот раз Евгения окончательно довели…
«Чего мы делаем из фигурного катания цирк?» Как Плющенко разносит российское судейство
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