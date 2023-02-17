Юниорку Плющенко правда засудили? Разбираем выступление Титовой на первенстве России

Евгений Плющенко недоволен судейством на первенстве России. Двукратный олимпийский чемпион предупреждает, что его воспитанники могут решить кататься за другие страны, если ничего не изменится. Самый больной момент — оценки Софьи Титовой в произвольной программе. Разочарования баллами не скрывала и сама фигуристка. Она думает, что за контент из четырёх ультра-си получила меньше, чем когда-то с одним тройным акселем.

Чисто по-человечески Соню жаль. Она столько труда вложила, чтобы выкатать невероятно сложную программу!

Поэтому мы решили проверить: обижали ли её оценками и могла ли она выиграть бронзу, будь судьи так же строги к опередившей её Марии Гордеевой из группы Сергея Давыдова в ЦСКА.

«Я 146 получала с одним тройным акселем! Ну, куда?»

В произвольной программе на первенстве России Софья Титова продемонстрировала четыре элемента ультра-си: по два тройных акселя и четверных сальхова. Из них успешно выполнила три, а с сольного квад-сальхова упала в начале программы. С учётом высокой сложности её контента эта ошибка не такая уж большая проблема, тем не менее она проиграла Марии Гордеевой, которая каталась с менее сложным набором из двух квадов — тулупа и сальхова.

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Впрочем, возмущение Сони вызвали именно оценки, а не расстановка мест в турнирной таблице. После неудачного первого соревновательного дня она попала в первую разминку и понятия не имела, как проявят себя наиболее сильные соперницы. А вот вердикт судей её действительно неприятно удивил: 140,72 балла — слишком мало, по её мнению. Увидев свои баллы, она не сдержалась и бросила: «Я 146 получала с одним тройным акселем! Ну, куда?»

Негодование её не покинуло и при общении с журналистами.

«Выступить, я считаю, получилось хорошо. Конечно, сальхов первый… Но всё хорошо. Турнир прошёл нормально, организация понравилась, всё хорошо было сделано, но прокаты… Короткая не очень понравилась. Не очень довольна своими оценками за произвольную. В прошлом сезоне я набирала на шесть баллов больше только с одним тройным акселем. Сейчас я сделала два тройных акселя и четверной сальхов на выезд, причём во второй половине. И такие баллы… Мне не очень понравились. Не знаю, с чем связываю, вот так вот поставили. Судят ли строже, поскольку главный старт в сезоне? Они кого как судят, всех по-разному», — говорила Титова в микст-зоне.

Софья Титова Фото: Артём Сахаров, «Чемпионат»

Понять разочарование Сони можно, хотя про 146 баллов она погорячилась: таких баллов за произвольную она не получала никогда. Премьера её тройного акселя на стартах состоялась в конце августа 2021-го на Открытом первенстве Москвы. Тогда она с него упала. Чисто исполнила спустя месяц на первом этапе Кубка России среди юниоров. Именно в той произвольной программе она показала наилучший результат — 138,96 балла. Из ультра-си действительно прыгала один тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, каталась максимально чисто и заработала два бонусных балла, которые на первенстве России не выставляют.

Возможно, Соня запуталась в цифрах и на самом деле подразумевала, что набирала с одним трикселем 136 баллов. Однако и в этом случае её недовольство оценками за произвольную с четырьмя ультра-си по-прежнему небеспочвенно. Неужели талантливую юниорку Плющенко засудили?

Как судили Титову

Базовая стоимость контента Сони в произвольной на первенстве России составляла 77,39 балла. Но из-за недокрута на четверном сальхове и неправильном ребре на тройном лутце база снизилась до 74,15 балла. Итоговая оценка с учётом всех надбавок и снижений за качество исполнения элементов (GOE) поднялась до 79,45 балла. За каскад тройной аксель — двойной тулуп Соне прибавили всего 0,23, но здесь никакой несправедливости: приземлилась с трикселя она не слишком уверенно, едва избежав касания рукой льда.

На непрыжковых по сравнению с предыдущим стартом — российским этапом Гран-при в Казани — потеряла 1,69 балла. Вращение волчок с заходом через прыжок сделала не на четвёртый уровень, а на третий. За комбинированное вращение со сменой ноги в GOE ей поставили меньше на 0,27 балла. А на другом комбинированном вращении со сменой ноги и заходом через прыжок — меньше на 0,25 балла. За хореографическую дорожку арбитры также добавили ей в этот раз меньше GOE, чем в Казани: 0,86 против 1,5. Если бы вращение волчок Соня сделала на четвёртый уровень, то потеря на непрыжковых сократилась бы до 1,29 балла.

Софья Титова Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Однако нельзя сказать, что Соне намеренно придерживали GOE. Тройной риттбергер, например, ей отплюсовали на первенстве и в Казани примерно одинаково: 1,05 — на первенстве и 0,98 — в Перми. А менее дорогой каскад тройной флип — ойлер — тройной сальхов оценили по GOE выше на 0,59 балла, чем тройной лутц — ойлер — тройной сальхов, который она прыгала ранее.

Заменил Плющенко каскад у воспитанницы не зря: с турнира памяти Сергея Гринькова (март-2022) Соне регулярно отмечали неясное ребро на лутце. На Гран-при в Казани отметили ребро лишь на каскаде, сольный — не трогали. Видимо, надеялись, что на первенстве сольный лутц тоже не тронут. События же развернулись неприятным образом: у Сони разглядели уже не неясное, а конкретно неверное ребро и снизили базу. Но неверные рёбра поставили также другим трём фигуристкам. Неясные — четырём. «Обидели» почти половину участниц.

Титовой ставили высокие компоненты

Чем точно не обидели Софью Титову, так это второй оценкой за компоненты. Особенно чётко это видно по короткой программе, где она допустила степ-аут на тройном акселе, и поэтому ей не засчитали исполненный следом тройной тулуп. Соня осталась без каскада и улетела на 16-е место, но по компонентам была третьей — 31,15 балла. Больше за презентацию, композицию и мастерство катания получили лишь Вероника Жилина с «бабочкой» на тройном акселе — 31,91 балла и чистая Алина Горбачёва, захватившая лидерство — 33,03 балла.

Алина Горбачёва Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В компонентах за короткую программу Соне уступила и ученица Тутберидзе Дарья Садкова — 31,10 балла. Разница — копейки, но всё-таки Даша была в тот день безупречна. А Мария Гордеева, например, с чистым прокатом уступила Соне во второй оценке почти один балл: её вторая оценка составила 30,22 балла. При этом Маша все вращения сделала на четвёртый уровень, Соня — на третий.

А, например, питерская фигуристка Агата Петрова выкатала ещё и дорожку шагов на четвёртый уровень, но в компонентах набрала 29,75 балла. В обиде на судейство не была замечена.

В произвольной по компонентам Соня стала четвёртой — 62,27 балла, что соответствует и её финальной позиции. Обогнали по второй оценке её только медалистки: Алина Горбачёва (66,58 балла), Вероника Жилина (64,64 балла) и Мария Гордеева (62,78 балла).

Вопрос недокрутов

По мнению Евгения Плющенко, на первенстве судьи не замечали недокруты у некоторых фигуристок на четверных прыжках. Послушаем двукратного олимпийского чемпиона и представим, что Марии Гордеевой поставили бы «галки» за оба её квада.

Сильно фантазировать с оценками не придётся: в произвольной такой недокрут поставили как раз Надежде Понтелеенко за четверной тулуп. Кроме потери 20% от базовой стоимости, её наказали отрицательными GOE, и оценка за квад вышла всего 6,08 балла. Такую же оценку поставим за четверной тулуп Гордеевой, а за четверной сальхов 6,24 балла (базовая стоимость у него выше). В этом случае в произвольной Маша бы набрала на 8,82 балла меньше и проиграла Титовой. Однако за счёт отрыва в короткой она бы всё равно взяла бронзу. Не похоже, чтобы судьи намеренно тянули спортсменку Сергея Давыдова из ЦСКА.

Жаль, что Соня не попала на пьедестал первенства России. Она очень сильная фигуристка, просто на этом старте не всё сложилось. Возможно, сложится в финале юниорского Гран-при России.