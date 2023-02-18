«Смешно рассматривать зарубежные пары как соперников». Интервью с ярким дуэтом юниоров

Группа Павла Слюсаренко доминирует в своём виде в стиле команды Этери Тутберидзе – три места на пьедестале первенства России в парах заняли пермские дуэты. Елизавета Осокина и Артём Грицаенко первый полноценный сезон проводят вместе и уже добрались до первой крупной медали в карьере.

После турнира удалось немного пообщаться с фигуристами. В этом интервью ребята живо и ярко рассказали, как им живётся в Перми после Москвы и Питера, что они думают по поводу четверных элементов в парном катании (даже насчёт прыжков!), а Артём подобрал яркую метафору, описывая лидеров сборной – Анастасию Мишину/Александра Галлямова и Александру Бойкову/Дмитрия Козловского.

– Какую оценку по пятибалльной шкале поставите себе за это выступление?



Елизавета: Четвёрку, наверное.



Артём: Да, на четвёрочку.



– Есть в чём улучшаться к следующим стартам?



Артём: Это не максимальный контент, есть чуть-чуть сложнее. У нас есть каскад три-три, но в этот раз решили…



Елизавета: Перестраховаться для чистого проката.



Артём: Решили не рисковать.



– На пресс-конференции вы отметили, что заканчиваете юниорскую карьеру. Следующий сезон — полноценный взрослый?



Артём: Да, только мастерские старты. Если в юниорах мы могли выступать и по КМС, и по мастерам, то со следующего сезона – только мастера.



– В парном катании ждут серьёзные соперники из взрослой сборной. Не страшно ли выходить в более конкурентную среду?



Елизавета: Нет, не страшно (улыбается).



Артём: Мы все знакомы, ничего страшного нет. Все ребята были в юниорах, все катались вместе. А с какими-то мегалодонами – Бойкова/Козловский, Мишина/Галлямов – я катался в одной группе, мы все хорошо дружим, поэтому страх не имеет место быть.

Группа Тамары Москвиной на сборах в Сочи в 2021 году Фото: из личного архива Артёма Грицаенко

– Дмитрий Козловский и Александр Галлямов достаточно однозначно недавно высказались об уровне мирового парного катания без россиян — не следили за чемпионатом Европы, поскольку слишком большая разница в мастерстве. Согласны ли вы с этим и следили ли вы за выступлениями пар на мировой арене в этом сезоне?



Артём: Нет, может, какие-то интересные моменты были… Но рассматривать зарубежные пары как соперников – это смешно. С уровнем российского фигурного катания это просто смешно. Да, там есть русские ребята, которые выступают за другие страны, они правда могут показать хороший уровень. Хочется увидеть их вживую, там соревноваться, видеть, кто-что-где.



Елизавета: А говорить что-то, не видя…

— В произвольной программе вы взяли достаточно необычную музыку, песню Ясмин Леви — «La Alegria». Откуда пришла идея и как работали над артистической составляющей программы, чтобы соответствовать музыке?



Артём: Скажи, кто предложил музыку (смеётся).



Елизавета: Артём предложил музыку.



Артём: Всю. На короткую и произвольную программу я предложил музыку, у меня была куча вариантов, выбрал несколько самых подходящих. Музыку к произвольной я услышал в театре на современном балете. Как-то так получилось, что я туда попал и услышал, думаю: «Интересно, надо попробовать». Предложил, и тренеры сказали: «Подходит», так что решили под неё кататься.



Елизавета: Над артистизмом работаем с хореографами, в Новогорске на сборах перед первенством очень много внимания уделяли программам и в плане хореографии, и в плане элементов полноценно работали.



Артём: Нам очень помогали Екатерина Рублёва, Сергей Плишкин, Макс Болотин. Огромное им за это спасибо! Большой, колоссальный опыт.

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– Тренировки в других городах проводятся только в качестве сборов, всё остальное время вы в Перми?



Елизавета: Да, всё верно.



– В одиночном катании Лиза пробовала на тренировках четверные прыжки, как вы думаете, возможны ли четверные элементы в вашей паре в будущем?



Артём: Извини, я уже не могу (обращается к Елизавете). Представьте, если одиночник выйдет мирового уровня и будет весить 80 килограммов, какой четверной он прыгнет? Если только один в начале программы и уйдёт. Какой мне четверной, я сломаюсь.

– А именно парные ультра-си?



Артём: По поводу четверных в парном катании – это очень травмоопасно, можно вылететь на полсезона, а то и больше. И по баллам это того не стоит. Слишком большие риски.



– Тем не менее пары Москвиной в первой половине сезона пробовали ультра-си в поиске усложнений и мотивации на сезон.



Елизавета: Риски действительно слишком большие, может быть, когда-то попробуем подкрут. Он хорошо получается. Но выбросы – точно нет. Это очень рискованно и того не стоит, правда.



Артём: Подкрут больше контролируется, скорее, его можно сделать, поскольку всё зависит от партнёра. А партнёры у нас натренированные, опытные, стабильные (улыбается).



Елизавета: Сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит (смеётся).

– Вы переехали в Пермь из Москвы и Петербурга. Как вам живётся здесь после рабочего процесса в мегаполисе?



Елизавета: Скучно, очень скучно. Некуда сходить, погулять негде особо, нет никаких достопримечательностей. Дом-каток, дом-каток и больше ничего. Находимся в одном районе, ничего интересного.



Артём: Из-за рутинных тренировок выбраться некогда. Есть куда, но нужно искать, нужно ехать, а вот выйти так, как в Санкт-Петербурге – две станции метро, и ты уже на Невском проспекте, прошёл, прогулялся, проветрился, и всё. В Москве, конечно, сложнее доехать…



Елизавета: Да нет, смотря где живёшь (улыбается).



Артём: В Кремле (смеётся).

Елизавета Осокина и Артём Грицаенко Фото: «Чемпионат»

– В связи с этим не думали в дальнейшем возвращаться в Москву или в Питер? Или главное, что в Перми хорошая школа?



Елизавета: Да, всё верно. Нам здесь нравится, нас всё устраивает. За этот сезон мы очень много работали, пришли сейчас к первенству России. Школу ни в коем случае менять не собираемся. Столько сил в нас вложено…



Артём: В плане тренировок и группы это, наверное, лучшее, что было. Я и в Челябинске покатался, и потом в Питер переехал. Не знаю, что в московских группах, но в Питере у Тамары Николаевны Москвиной был, опыт есть. Здесь нравится гораздо больше.



Елизавета: В плане тренировок, в плане поддержки, настроя на старт. Во всех моментах тут спокойнее, комфортнее.



Артём: Моральная составляющая на высоте.