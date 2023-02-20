Плющенко бросается не только на Тутберидзе. Тренер чемпионки жёстко ответила на провокацию

В фигурном катании в очередной раз неспокойно из-за громкого высказывания Евгения Плющенко. Руководитель «Ангелов» принялся за старое и в пух и прах раскритиковал судейство в России. При этом тренер так увлёкся, что задел юную фигуристку, которая совсем не виновата в том, какие оценки поставили ей другие люди. Благо за Алину Горбачёву вступилась её тренер, но навлекла на себя ещё больший гнев двукратного олимпийского чемпиона.

Софья Федченко поплатилась за слова об «истерике» Плющенко жёсткой издёвкой. Теперь она главный противник Евгения и сменила на этом посту Этери Тутберидзе. Забавно, что тренер уводил спортсменок и из её группы, но по-прежнему проигрывает.

У Плющенко «истерика» из-за поражения учениц

Чемпионат России среди юниоров уже завершился, а скандалы, возникшие по его итогам, продолжают греметь. Огненная речь Евгения Плющенко наделала шума и затронула всех представителей фигурного катания. Острую реакцию тренера на поражение его учениц обсуждают эксперты, чиновники, фигуристы и другие наставники. Руководитель «Ангелов Плющенко» во всеуслышанье заявил, что на внутренних стартах в России творится судейский беспредел: воспитанниц Евгения заведомо оценивают хуже, чем спортсменок из других школ. Обидно двукратному олимпийскому чемпиону было за Софью Титову и Веронику Жилину, которые проиграли Алине Горбачёвой.

«Это не первый сезон. Это накапливалось долго-долго. Если сейчас посмотреть — люди выигрывают с одним четверным. Я не хочу никого обидеть. Но одному четверному противопоставить четыре ультра-си. Ну мы что делаем? То, что произошло у меня с Лайсачеком? А где он сейчас? Где?

Если взять Нику, то она стабильно катается, делает несколько четверных в этом году. По Титовой то же самое — три ультра-си. Да, разрыв после короткой есть. Но оценивайте справедливо каждого спортсмена. Увидели ребро у моего, ставьте, нет проблем. У другого видите, но не ставите. Сегодня девочка на пьедестале — два недокрученных четверных. Один в галку поставили, а второй нет. Вот она — разница между третьим и четвёртым местом. А мне тоже обидно, спортсменке, родителям», — возмущался Плющенко.

Тем не менее не только у него зашкаливали эмоции. Софья Федченко, тренер чемпионки Алины Горбачёвой, решила заступиться за воспитанницу, ведь именно на неё намекал Евгений, говоря про «девочку на пьедестале с двумя недокрученными четверными».

Алина Горбачёва с тренерами Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«На мой взгляд, это истерика и отсутствие умения признавать свои тренерские промашки. Думаю, что он был слишком уверен в своей победе в отсутствие главной фаворитки турнира — Алисы Двоеглазовой. Ну что ж, придётся привыкать считаться с разными тренерскими штабами. У нас малыши подрастают» — сказала Федченко газете «ЖИЗНЬ».

Плющенко жёстко поиздевался над Федченко

Между двумя тренерами назрел серьёзный конфликт. У Плющенко и Федченко был разный взгляд на то, какие баллы должны были получать Жилина, Титова и Горбачёва. Например, Софья объяснила, что провал Сони в короткой программе негативно сказался на её результате и не позволил подняться на пьедестал почёта. Попав в слабейшую разминку, она не смогла заработать высокие GOE и компоненты. Помимо этого, даже если бы у неё не было технических недочётов, это не сильно помогло бы фигуристке.

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«Возвращаясь к Титовой… Ну, хорошо, получила бы она больше, на сколько? Ребро на лутце — это стоило ей 2,44 балла (7,16 у Гордеевой против 4,72 Титовой). Что там ещё не устроило Евгения Викторовича? Галка на сальхове? Ок, без галки сальхов с падением стоит — 4,85, у Титовой 3,88, разница чуть меньше балла. В итоге получаем 3,41 условной предвзятости к Титовой. Разница с Гордеевой у них 14 баллов… Стоит ли дальше что-то говорить?» — задала риторический вопрос Федченко.

По сути, наставница оказалась права: погрешностей у спортсменки из академии Плющенко было предостаточно, включая недокрут, неправильное ребро, неуверенное приземление после прыжка, вращение пониженного уровня. При этом вторая оценка у Титовой не так уж и пострадала. Однако справедливые замечания Софьи лишь ещё больше разозлили Евгения, который ответил едкостью, опубликовав издевательский пост после слов Федченко. Фотографию наставницы украсила корона и подпись: «Царевна, не… Королевна».

Поведение, которое вряд ли может иметь оправдание. Тем не менее тренер-оппонент ответила довольно спокойно:

«Меня такое не задевает. Тем более информация на его картинке про меня недостоверна. У меня два оконченных высших образования. Одно — с красным дипломом», — цитирует Федченко «РИА Новости Спорт».

Тутберидзе больше не главный оппонент Плющенко

Выдержке Софьи можно лишь позавидовать, но что-то подсказывает, что эта история ещё не окончена и последуют новые серии занимательного шоу с трэш-током. Учитывая репутацию Плющенко и его отношение к судейству, он ещё даст о себе знать. В прошлом Евгений регулярно ругал арбитров, которые, по его мнению, принимали неверные решения. Правда, тогда двукратный олимпийский чемпион бросался только на одного тренера — его главную соперницу Этери Тутберидзе. Но раньше лишь её ученицы доставляли максимум неприятностей воспитанницам Плющенко, теперь они проигрывают фигуристкам из других школ.

Иронично, что противостояние Евгения с Софьей идёт по такому же сценарию, как и с главой «Хрустального». Плющенко забрал у Тутберидзе топовых спортсменок, но та вырастила другое поколение и начала обыгрывать его практически в одну калитку. Когда-то Евгений увёл у Федченко Камиллу Нелюбову. Софья признавалась, что раньше терять учеников ей было невероятно больно, особенно если они были талантливы. А способности у Нелюбовой точно были. Уже под руководством Плющенко Камилла прыгнула на тренировке четверной лутц, вот только на соревнованиях у неё три неудачных попытки элемента из трёх. В то же время у Федченко с Горбачёвой стабильность ультра-си лишь растёт, и уже есть первая большая победа. Что же будет дальше? Софья с её ученицами даст бой «Ангелам Плющенко», а затем и «Хрустальному»?