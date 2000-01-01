«Не закончу до следующей Олимпиады». Забытые цитаты Загитовой и Медведевой с Игр-2018

«У меня самая сложная программа в мире»

«Эмоции зашкаливают. У меня мировой рекорд? Я не знала! Естественно, очень рада, что всё так сложилось. Ни для кого не секрет, что у меня самая сложная программа в мире», — рассказала Загитова после короткой на Играх.