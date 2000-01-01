«Не закончу до следующей Олимпиады». Забытые цитаты Загитовой и Медведевой с Игр-2018

Забытые цитаты Загитовой, Медведевой и Тутберидзе об Олимпиаде-2018
Что думала Алина о серебре Жени и будущих соперницах с четверными? Как сама Медведева отнеслась к вердикту судей? И какие условия назвала Тутберидзе для подготовки учениц к Играм в Пекине?
«У меня самая сложная программа в мире»
«Эмоции зашкаливают. У меня мировой рекорд? Я не знала! Естественно, очень рада, что всё так сложилось. Ни для кого не секрет, что у меня самая сложная программа в мире», — рассказала Загитова после короткой на Играх.
Медведева — о конкуренции с Загитовой
«Мы люди! Мы общаемся, мы друзья, мы молодые девочки и можем говорить обо всём друг с другом. Но на льду мы должны бороться. Каждое соревнование как маленькая война».
Загитова — о дружбе с Медведевой
«Могу сказать, что конкуренция очень подстёгивает идти дальше. Мы с Женей в первую очередь друзья, а только потом соперники».
Медведева — о произвольной
«Я шла, как Каренина в фильме, на произвольную программу. И знаете… Сегодняшний день останется в памяти как день, когда я всю себя оставила на льду, ни о чём не жалею».
«Этери Георгиевна меня выгнала»
«Ногу я сломала примерно два-три года назад. Да, переломы были серьёзные, поэтому я две-три недели не занималась. Потом Этери Георгиевна меня выгнала. Она хотела это сделать давно, потому что я плохо работала и не понимала всей серьёзности», — вспоминала Загитова на пресс-конференции.
Слёзы Медведевой
«Я впервые в жизни плакала. Не знаю, что это было. Напряжения не было. Эмоции. Стало легче на душе. Слёзы появились после первого двойного акселя. Оставила все свои эмоции и чувства на льду».
Тутберидзе — о результатах Игр
«Женя была и остаётся непобедимой. Ситуация со здоровьем, с травмой расслабила ситуацию. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить федерацию. Этот адов путь, путь самурая они помогли нам пройти».
«Нет угрызений совести»
«Я бы хотела, чтобы наш диалог остался между нами с Алиной. У меня нет угрызений совести, я ненавижу это чувство. Довольна сегодняшним днём. Сделала всё, что могла», — сказала Медведева после произвольной в Пхёнчхане.
«Я бы не расстроилась второму месту»
«Когда Женя закончила выступление, я, если честно, не понимала, что выиграла. По технике у меня была высокая оценка, но по компонентам всё же лучше у Жени. Я бы не расстроилась второму месту», — делилась Загитова.
Медведева — о судействе
«Это урок. Каждый день, каждую неделю, месяц и год нужно становиться лучше. О травме я не думала. Я жила сегодняшним моментом. Ничего не могу сказать о судейских оценках — я не судья».
Загитова — о серебре Жени
«Я думаю, что для Жени эта медаль — как золотая. Она очень долго, на протяжении нескольких лет занимала первые места. Думаю, что сейчас она очень рада, как и я».
«Хотела закончить Олимпиаду без сожаления»
«Я хотела закончить Олимпиаду без сожаления и не буду смотреть назад. Ничего уже не вернёшь. Это бессмысленно. Впереди у меня огромная спортивная жизнь, в которой я собираюсь провести ещё много лет», – поделилась Медведева.
Кумир Загитовой
«Для меня Каролина Костнер — главный пример для подражания. На её счету много соревнований, медалей. Пока не знаю, смогу ли кататься до такого возраста. Но если у меня будет получаться — почему бы и нет?»
Тутберидзе — о подготовке к Играм в Пекине
«К следующей Олимпиаде мы уже начали готовиться. Если девочки решат ещё раз пройти этот путь, им предстоит опять отказаться от еды, от отдыха, от всех благ».
Медведева — о сходстве с Кирой Найтли
«Я и читала «Анну Каренину», и смотрела несколько экранизаций. Но моя произвольная поставлена по современной экранизации с Кирой Найтли. Меня её образ очень вдохновил. Мне кажется, что мы с Кирой и внешне похожи».
«Буду выступать»
«Сейчас я чувствую полное удовлетворение.
Могу точно сказать, что не закончу карьеру до следующей Олимпиады, буду выступать», — делилась Загитова карьерными планами.
Могу точно сказать, что не закончу карьеру до следующей Олимпиады, буду выступать», — делилась Загитова карьерными планами.
Тутберидзе — об олимпийской форме
«Мне вот только экипировка не понравилась. я её намеренно не надевала, потому что чувствовала себя в ней беспризорником. Наверное, это вопрос к тем, кто шил эту форму. В ней не было любви».
Алина — о конкуренции с новым поколением
«Наверное. потом я тоже буду думать так о других спортсменках, потому что у нас в группе уже есть девочки, которые прыгают четверные прыжки. Но я приложу все усилия для того, чтобы как можно дольше оставаться на плаву».
«Не закончу до следующей Олимпиады». Забытые цитаты Загитовой и Медведевой с Игр-2018
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