Софья Леонтьева и Даниил Горелкин – о первенстве страны в Перми, работе с психологом и ориентирах в танцах на льду.

«Для себя мы победили». Интервью с вице-чемпионами России среди юниоров в танцах

За юниорскими танцами на льду следить настолько же интересно, насколько и опасно. Часто при выходе на взрослый уровень уже полюбившиеся зрителям пары внезапно распадаются. Из призёров первенства России 2022 года лишь один дуэт сохраняет прежний состав – это Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол.

Но Софья Леонтьева и Даниил Горелкин катаются вместе уже почти пять лет и за это время, кажется, успели добиться отличного взаимопонимания. До золота на первенстве России не хватило совсем чуть-чуть: если бы не сбавка за передержанную поддержку, то победу одержал бы именно дуэт Ирины Жук и Александра Свинина.

После завершения турнира Софья и Даниил рассказали:

как оценивают своё выступление в Перми;

за кем следили на международном уровне в этом сезоне;

насколько важную роль в их подготовке играет психолог;

как можно расслабляться после тренировок с помощью корейской танцевальной студии.

— Это первенство стало уже четвёртым для вас. Сильно ли волновались, когда выступали сейчас? Стал ли этот турнир лучшим среди подобных?

Даниил: В целом да. Можно сказать, что это лучшее первенство России, которое у нас было. У нас очень классные результаты, классные эмоции. Прекрасная публика, прекрасный каток!

Софья: Катались сегодня с огромным, огромным удовольствием! За всю свою карьеру не помню, когда каталась с бóльшим кайфом, чем сегодня (беседа состоялась после произвольного танца 17 февраля. – Прим. «Чемпионата»).

Даниил: Реально получили наслаждение и удовольствие.

– Есть ли ощущение, что сегодня вы проиграли золото? Или всё-таки выиграли серебро?

Софья: Мы выиграли серебро.

Даниил: Самое главное, что мы добились своей цели. Это самое важное. Для любого спортсмена не так важна сама медаль, как задача, которую ты выполнил. Это намного важнее.

Софья: Для себя мы сегодня победили. Для тренеров, для наших болельщиков.

– Как ваши наставники отреагировали на итоговые результаты? Поддержали?

Софья: Они сказали, что мы молодцы, что они очень довольны прокатом. Всё хорошо.

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– Соня в интервью отмечала, что вам с самого начала было достаточно удобно и комфортно кататься вместе. Остаются ли такие ощущения до сих пор и бывали ли такие моменты, когда хотелось что-то поменять?

Даниил: Конечно, нет, такого не было. Мы с Соней уже пятый или шестой год?

Софья: В марте будет пять лет, как мы катаемся в паре.

Даниил: Ясное дело, что за эти пять лет мы оба выросли…

Софья: Всё отлично, всё удобно – и в катании, и в общении всё отлично (смеётся).

– Вы отмечали, что в прошлом вам очень помогала работа с психологом Жанной Симак. Продолжаете ли вы сейчас обращаться за помощью и насколько необходимо, чтобы в сборной был такой специалист?

Софья: Для нас, наверное, это важный нюанс. Мы с Жанной всегда на связи, здесь на первенстве мы с ней тоже общались. Может быть, кому-то психолог не нужен. У нас есть такая возможность работать с ней…

Даниил: …и мы обязательно ей пользуемся. Жанночка – невероятный, потрясающий специалист, которого мы с Соней уважаем и ценим, потому что она во многом нам очень помогла в разные периоды нашей жизни. Она обязательно всегда с нами.

Софья Леонтьева, Даниил Горелкин и Жанна Симак Фото: Из личного архива Даниила Горелкина

– А каким образом строится ваша работа с психологом? Консультации, работа по запросу?

Даниил: Это даже не консультации, это просто разговор. Мы просто обсуждаем какие-то темы, какие-то проблемы, которые нас трогают или беспокоят. Всё это происходит в форме разговора, а не какой-то отдельной консультации.

Софья: В целом это всё равно можно назвать работой.

– Соня с самого юного возраста была в танцах на льду, опыта одиночницы у неё не было. Есть ли в таком подходе какое-то преимущество? Часто в танцы уходят просто потому, что не получается в других видах.

Софья: Сложно дать ответ. С одной стороны, хорошо, когда ты хотя бы до 11-12 лет покатался в одиночном и потом уже переходишь в танцы. Ты много чего умеешь сам. Из-за того что я с детства в паре, была такая проблема, что мне было проще кататься в паре, чем по одному. Сейчас мне без разницы – катаюсь в паре или одна, я и так, и так чувствую себя уверенно и комфортно.

– Вашу пару ждёт выход во взрослые со следующего сезона. На финал Гран-при России ставите какие-то дополнительные цели? Может быть, взять реванш?

Софья: Из целей – чистое, мощное, взрослое катание в удовольствие.

Даниил: Все те цели, которые были на этих соревнованиях, переносятся в Питер.

– Обрадовались, когда финал Гран-при перенесли в Санкт-Петербург?

Софья: Сначала как-то расстроились, потому что у меня совсем скоро день рождения, и я думала: «М-м-м, отпраздную в Сочи». Но, с другой стороны, я в Питере была всего пару раз, на соревнованиях в детстве, никогда не гуляла там, мало что знаю. Поэтому, думаю, будет здорово.

Даниил: В Питере я был всего один раз. И то — шесть лет назад на соревнованиях. Поэтому я соскучился.

Софья: Можно сказать, что будем в этом новом месте загадывать желание. И, конечно, сегодня тоже загадаем, потому что в Перми особо никогда не были.

Софья Леонтьева/Даниил Горелкин на жеребьевке первенства России в Перми Фото: Из личного архива Софьи Леонтьевой

– Следили ли вы по ходу сезона за международными стартами? Возможно, за кем-то персонально?

Даниил: Честно, очень сложно сейчас за этим наблюдать, так как нет открытых трансляций. Тяжело было их находить через VPN.

Софья: В юниорах точно никого не смотрели. Во взрослых – да, что-то смотрели, некоторые Гран-при, выступления конкретных пар.

– Каких, если не секрет?

Софья: Чок/Бэйтс смотрели.

Даниил: Гиньяр/Фаббри, итальянцев. Чемпионат Европы я смотрел.

Софья: Я смотрела также просто знакомых, которые просто сейчас за другую страну катаются, ещё чемпионат США смотрела.

– Нет ли обиды из-за того, что вы, по сути, прошли отбор на юниорский чемпионат мира, но для вас точкой в сезоне станет финал Гран-при России?

Даниил: Главное, что наша федерация создала большое количество соревнований, где можно участвовать и зарабатывать рейтинг, хоть и в России. Мы рады любым соревнованиям вне зависимости от того, международные они или нет.

– Вы отмечали, что из танцевальных мастодонтов вас привлекают такие пары, как Вирчу/Мойр и Пападакис/Сизерон. Стиль какого дуэта каждому из вас импонирует больше?

Софья: Наверное, сложно сказать, кто нравится больше. Если смотреть, на какие топовые пары мы равняемся – мы от каждой пары берём что-то одно. У Тессы со Скоттом – мощное катание, взрослое. У Габриэлы с Гийомом – очень красивое, эстетичное катание. Все ручки, все ножки доделаны — когда они катаются, это завораживает.

Даниил: От каждой пары берём разное, но если отвечать на вопрос, какой стиль импонирует больше… Мне, наверное, больше нравится стиль катания Гийома с Габриэлой.

Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон Фото: РИА Новости

– Немного о ваших хобби. Соня отмечала, что любит ходить по музеям и выставкам, может быть, посоветуешь что-то из последнего?

Софья: Если честно, давно уже никуда не ходила. Я сейчас в 11-м классе, скоро ЕГЭ, я постоянно учусь либо провожу время на льду. Всегда одно и то же… На выходных просто хочется отдохнуть, полежать, иногда и не выходить из дома весь день. Сложно сейчас ответить на этот вопрос.

– Ты говорила, что планируешь сдавать литературу, ещё не отказалась от этой затеи?

Софья: Отказалась, да. Хотелось изначально пойти на журналиста, но поняла, что будет сложно совмещать, всё-таки в приоритете фигурное катание. Поэтому пойду на тренера, а потом, когда будет времени побольше… Возможно, после завершения карьеры через много-много лет… (Смеётся.) Тогда пойду на второе образование, которое мне интересно.

– Вы оба любите танцевать ещё и вне льда, ходите на занятия и мастер-классы, хотя у вас достаточно физической нагрузки и в фигурном катании. Не устаете ли от такой дополнительной нагрузки?

Даниил: Это больше эмоциональная разгрузка. Мы редко ходим на какие-то мастер-классы, в большей степени это разные видео. Например, есть корейская студия 1MillionDance – потрясающая студия, где танцуют совершенно в разных стилях. Посмотрю какой-нибудь танец, начну его учить и таким образом эмоционально могу себя растрясти, вынести какую-то усталость лишнюю. Это, наоборот, расслабляет, а не напрягает.

Софья: Даня очень красиво танцует, ему нет равных (улыбается).