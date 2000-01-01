«Опустилась на самое дно». Куда пропала канадская соперница Загитовой и Медведевой с ОИ?

Из-за травм Осмонд пришлось тяжело

«Меня волновало не то, что я не отобралась на ЧМ, а то, что я была сама не своя на льду, как будто незнакомый человек катался вместо меня. Я опустилась на самое дно», – отмечала Кейтлин, принимая решение кататься до второй Олимпиады.