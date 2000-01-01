«Опустилась на самое дно». Куда пропала канадская соперница Загитовой и Медведевой с ОИ?

Куда пропала главная соперница Медведевой и Загитовой на Олимпиаде?
Бронзовому призёру Пхёнчхана Кейтлин Осмонд пришлось заново полюбить фигурное катание.
Триумф на ЧМ и конец
Последним стартом Кейтлин в карьере стал чемпионат мира в Милане, который она выиграла. Турнир состоялся в марте 2018 года, и фигуристка заранее знала, что он станет последним для неё.
Осмонд завершила карьеру в 23 года
Официально Кейтлин завершила карьеру спустя год: сначала пропустила серию Гран-при, затем весь оставшийся сезон. «Сейчас это уже официально. Я больше не буду выступать», – отметила фигуристка.
Кейт пошла на сделку с собой
После завершения Кейтлин выпустила открытое письмо на сайте CBC. После Олимпиады в Сочи её преследовали неудачи и травмы, и тогда фигуристка поставила перед собой конечную цель: провести два сезона до Пхёнчхана так, чтобы не жалеть ни о чём.
Из-за травм Осмонд пришлось тяжело
«Меня волновало не то, что я не отобралась на ЧМ, а то, что я была сама не своя на льду, как будто незнакомый человек катался вместо меня. Я опустилась на самое дно», – отмечала Кейтлин, принимая решение кататься до второй Олимпиады.
Чем занимается Осмонд после завершения карьеры?
Кейтлин решила получать образование не в области спорта, а в области медиа: она начала изучать журналистику в колледже в Торонто, а затем продолжила образовательный путь в Эдмонтоне.
Кейтлин поработала в зоопарке
На журналистской практике Кейтлин поработала даже в зоопарке. «Странное ощущение – трудиться на работе, которая вообще никак не связана с фигурным катанием», – отмечала Осмонд.
Комментировала соревнования
Сейчас Кейтлин приглашают на крупные турниры в качестве эксперта: она комментировала этап Гран-при и чемпионат Канады вместе с Тедом Бартоном.
Выступала в шоу
До пандемии Кейтлин гастролировала в шоу Stars on Ice, её звали в Art On Ice и другие известные проекты. После пандемии Осмонд впервые вышла на лёд с шоу-номером в ноябре 2022 года.
Тренировала
Кейтлин проводит семинары для фигуристов и приезжает в разные клубы, чтобы поделиться мастерством. Иногда к Осмонд обращаются за постановками: перед этим сезоном Кейт ставила программу фигуристке из Исландии.
«Опустилась на самое дно». Куда пропала канадская соперница Загитовой и Медведевой с ОИ?
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