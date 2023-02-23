20 великих программ в мужском фигурном катании. Какая из них лучшая?

Мужское одиночное катание многогранно и разнообразно. Главной составляющей негласно считаются четверные прыжки, и мы видим битву квадов как на российском, так и на международном уровне. Но за технической составляющей стоит высокое искусство — программы, которые фигуристы демонстрируют на льду.
И за несколько десятилетий мужское одиночное катание оставило для нас множество гениальных постановок на любой вкус. И под четверные прыжки, и с экстравагантными костюмами, и с нестандартной хореографией — чего только не было!
К 23 февраля мы собрали 20 лучших мужских программ за всю историю, а вам предстоит сформировать рейтинг. По две постановки — у двукратных олимпийских чемпионов.
- Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Юдзуру Ханю, «Сеймей»
«Сеймея» вспомнит каждый, кого попросят назвать лучшую программу великого японца — единственного в мире двукратного чемпиона Олимпийских игр в личном турнире. Впервые «Сеймей» появился в сезоне-2015/2016. Потом Ханю вернулся к этой произвольной программе в олимпийском 2018-м (и победил) и, наконец, в 2020-м — аккурат к чемпионату четырёх континентов, титула которого у Юдзуру не хватало. Тогда из-за изменений в правилах «Сеймея» пришлось укоротить на 30 секунд, и фигурист начал тренировать программу за две недели до старта. Разумеется, он выиграл.
Безусловно, удавшиеся программы часто оставляют на второй сезон, но, если постановка прожила аж три года и болельщики не возмутились однообразию, а, наоборот, приветствовали это, значит, это абсолютный шедевр. А творец шедевра — один из лучших хореографов мира Ше-Линн Бурн.
Но кто же это такой — Сеймей? Оказывается, Ханю воплощал на льду образ волшебника из японского фильма 2001 года «Onmyoji» (Онмёджи), что в переводе на русский означает «Колдун». Сеймей — добрый волшебник, который борется с населяющей землю нечистью. Правда, было очень похоже?
Алексей Ягудин, «Зима»
Короткую программу, с которой Ягудин выиграл Олимпийские игры 2002 года в Солт-Лейк-Сити, относят к шедеврам мирового фигурного катания специалисты, журналисты, болельщики и фигуристы. «Зиму» поставил Николай Морозов — трек нашёлся почти случайно, когда молодой хореограф зашёл в музыкальный магазин в Нью-Йорке.
«Татьяна Анатольевна хотела поставить что-то из «Лебединого озера» Чайковского, но нас захватила эта бесподобная пьеса квартета Bond, и мы поняли, что именно с ней всё получится. При монтаже мелодия сразу хорошо легла. Только мы название переделали: вместо «Зимнего солнца» у нас стала «Зима», — рассказывал позже Алексей.
Кто не помнит легендарную зажигательную дорожку шагов, сделанную на зубцах? Сейчас такого уже не увидишь — новые веяния в правилах ISU требуют рёберного катания.
На Олимпиаде Ягудин поднял зал и единогласно захватил промежуточное лидерство — российский фигурист не собрал все 6,0 по старой судейской системе, но каждый из арбитров поставил его на первое место. В Солт-Лейке Алексей одержал принципиальнейшую победу над главным соперником — Евгением Плющенко.
Юдзуру Ханю, «Let Me Entertain You»
Самая известная и культовая программа Ханю — разумеется, «Сеймей», но есть ещё одна постановка, где двукратный олимпийский чемпион раскрылся по-новому. Где он был не привычным Юдзуру — плавным, артистичным и лиричным представителем японской школы в сложном красочном костюме. Оказалось, Ханю умеет зажигать под рок, и ещё как!
В сезоне-2020/2021 Джеффри Баттл поставил для Юдзуру короткую под «Let Me Entertain You» Робби Уильямса. Ханю вышел на лёд в чёрной косухе, расшитой золотыми цепями и блёстками, и сексуальных кожаных брюках. В качестве аксессуаров выбрал перчатки без пальцев, множество браслетов на оба запястья и чокеры на шею. Это было круто, это было ярко, это было незабываемо.
На чемпионате мира 2021 года судьи оценили безупречный прокат этой программы на 106,98 балла — с двумя четверными прыжками Ханю обошёл всех конкурентов. К сожалению, неудачное выступление в произвольной программе откинуло его на итоговое третье место, но короткая стала заметнейшей вспышкой в мужских соревнованиях.
Михаил Коляда, «Нуреев. Белый ворон»
Безусловно, лучшая программа российских одиночников за последние несколько сезонов с претензией на первенство за всю историю. Программу, посвящённую известному танцовщику балета Рудольфу Нурееву, Коляде поставил Илья Авербух к сезону-2020/2021, и уже на контрольных прокатах сборной России в сентябре эксперты, журналисты и болельщики поняли, что намечается нечто шедевральное.
Душераздирающая скрипичная музыка не может оставить равнодушным никого, а тонкое и чувственное катание Михаила завораживает и оседает в памяти очень надолго. Редко случается, когда постановка настолько подходит фигуристу.
Все были уверены, что Коляда и его тренер Алексей Мишин оставят «Нуреева» на олимпийский сезон, но Миша начал его с другой произвольной программой. «Нуреева» предсказуемо вернули к чемпионату России, где Коляда занял второе место. К сожалению, по состоянию здоровья он пропустил чемпионат Европы и Олимпийские игры, но теперь регулярно возвращается к так полюбившемуся образу Нуреева на ледовых шоу.
«Свой взгляд на Нуреева катал, как чувствовал. Я ожидал такого вопроса, поэтому катал что-то своё. Конечно, я изучил биографию, посмотрел фильм, примерно составил какой-то образ у себя в голове. И потом просто передавал его на льду. Общался ли бы я с таким человеком, как Нуреев? Не знаю», — рассказывал Коляда в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
Евгений Семененко, «Good Boy Gone Bad»
Произвольная программа Евгения Семененко в текущем сезоне смотрится наиболее свежо, хотя российские одиночники, вопреки расхожему мнению, не чураются интересных идей. Женя выбрал популярный среди молодёжи жанр k-pop и композицию корейской группы.
Сюжет разделён на две части: сначала зритель видит мечтательного романтика, но, когда характер музыки меняется, романтик становится «плохим парнем». Интересна и сама постановка: перемена в настроении заметна прямо на одном из каскадов, а из последнего риттбергера фигурист впрыгивает прямо в дорожку шагов и начинает неудержимо жечь.
Для этой программы Семененко не боится экспериментировать с внешностью: перед прокатом он выкрашивает волосы в пепельно-серый, а для контрольных прокатов даже подчеркнул глаза — это была идея Алексея Мишина.
Постановщиком программы числится Илья Авербух, но главным творцом все единогласно называют самого фигуриста. «Поскольку музыка, идеи, хореографические задумки были предложены Женей, то авторство программы в основном принадлежит ему», — говорил Алексей Николаевич. «Я больше режиссировал программу, говорил, что мне нравится, а что нет», — согласился Авербух.
Марк Кондратюк, «Иисус Христос — суперзвезда»
Олимпийский лёд уже видел Иисуса в исполнении Максима Транькова на Играх в Сочи — и образ оказался победным. Спустя восемь лет в Пекине произвольную программу под музыку из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» представил Марк Кондратюк, которому доверили место в командном турнире.
И не Олимпиадой единой — до Игр Иисус Кондратюка победной поступью промчался по чемпионатам России и Европы. Хореограф Никита Михайлов постарался сделать цельную и смотрибельную постановку, костюмеры — создать запоминающийся образ, а сам Марк — достоверно представить его на льду.
Программа получилась не просто успешной — она получилась сильной и эмоциональной. Когда Кондратюк выкатывал её чисто — а он успешно приземлял три квада — драйв захватывал весь зал. А если Марк чувствует программу — значит, программа удалась. Это уже аксиома.
Нэйтан Чен, «Рокетмен»
Произвольная программа под музыку из байопика об Элтоне Джоне принесла Нэйтану Чену главную победу в жизни — золото Олимпийских игр 2022 года. Американец идеально, на плюсы, исполнил пять четверных прыжков и не забыл о презентации — постановка в его исполнении «звенела», что закономерно принесло самые высокие компоненты.
Впервые «Рокетмен» в исполнении Чена прозвучал в сезоне-2019/2020, а потом фигурист и его тренер Рафаэль Арутюнян вернулись к постановке посреди олимпийского сезона, перед чемпионатом США. Логичное решение — ведь первый сезон «Рокетмена» был оборван пандемией и так и не увидел чемпионата мира.
«Каждый раз, когда ты катаешь программу, ты понимаешь, имеет ли это смысл, правильно ли то, что ты делаешь», — так Чен объяснял причины возвращения к «Рокетмену». И всё удалось! Жёлтый верх от костюма сменили на оранжевый, и таким ярким пятном программа вошла в число лучших в мире. Часто Нэйтан катает именно её на показательных выступлениях.
Андрей Мозалёв, «Man with harmonica»
Андрей Мозалёв — один из самых пластичных фигуристов в российском мужском одиночном катании на данный момент, поэтому его программы всегда полны сложных хореографических деталей, которые способен выполнить только этот спортсмен. Традиционно ученик Кирилла Давыденко сотрудничает с постановщиками Денисом Луниным и Игорем Кощеевым, которые подбирают многогранные образы для Мозалёва, постоянно при этом экспериментируя. Андрей не уходит в классику, зачастую игнорируя «золотой фонд фигурного катания», вместо этого он ударяется в модерн и пытается привнести что-то новое в свой вид спорта.
Программы про открытие Америки или ожившую руку, конечно, хороши, но постановка сезона-2020/2021 определяет характер спортсмена лучше всего. В первую очередь именно в ней началось формирование образа «сумасшедшего героя», который зрители лицезрели ещё раз в этом году. Тогда Мозалёв играл человека, который медленно, но верно поддаётся безумию, царапая своё тело и разрывая на нём одежду. Сам фигурист признавал, что в этом номере нет ни одного случайного действия, и это правда.
Особенно стоит уделить внимание движениям рук Андрея: в начале он едва ли не брезгливо стряхивает атакующее помешательство, игриво прикладывает палец к губам, словно призывая всех хранить свою страшную тайну, и нервно перебирает пальцами, считая их и пытаясь прийти в себя. Его герой отчаянно борется с самим собой, но в итоге проигрывает этот бой.
В какой-то момент композиция «The Man With The Harmonica» в аранжировке Apollo 440 делится на две разных по настроению части, происходит композиционный раздел, надлом, и тогда наступает мрачный период для персонажа. Спортсмен делает плавную волну руками (очень профессионально, надо сказать) и погружается во тьму. Эмоциональная дорожка шагов под мощный завывающий вокал и стремительные вращения под раздражающий и пугающий звук метронома и оголтелый трезвон будильника лишь усиливают тревогу от просмотра этой постановки. Очень сильные ощущения!
Денис Тен, «Артист»
В текущем сезоне российские и зарубежные специалисты поют дифирамбы французскому фигуристу Адаму Сяо Хим Фа, который выиграл чемпионат Европы с уникальными программами: произвольная — продолжение короткой. Но отнюдь не Сяо Хим Фа — первопроходец. В сезоне-2012/2013 такую модель использовал Денис Тен с хореографами Стефаном Ламбьелем и Лори Николь.
Обе программы фигуриста из Казахстана были поставлены под саундтрек из фильма «Артист» — и произвольная продолжала короткую. Постановки передают сюжет трагичной киноленты о судьбе актёра немого кино, и они стали настоящей творческой удачей Дениса Тена, раскрывшей его с лучшей стороны.
С «Артистом» Тен завоевал серебро чемпионата мира — это было настоящим подспорьем для его олимпийского успеха. В Сочи Денис привёз другие программы и стал бронзовым призёром, но «Артист» всё равно запомнился свежестью идеи и вдохновенным исполнением. К сожалению, посмертно.
Хавьер Фернандес, «Малагенья»
Испанские мотивы пытались реализовать на льду многие: одиночники, парники, танцоры… Было много запоминающихся и даже признанных на мировом уровне постановок — в том числе в исполнении российских и советских фигуристов. Но, кажется, никто не сможет выкатать «испанщину» так хорошо, как испанец.
Хавьер Фернандес вышел в сезон-2015/2016 в статусе действующего чемпиона мира и представил новую короткую программу — «Малагенью». Её поставил испанский хореограф и танцор фламенко Антонио Нахарро – поэтому всё было сделано с полнейшим пониманием непростой для исполнения темы.
Фернандес выбрал костюм в типичных испанских цветах — красную рубашку и чёрный жилет, а когда он выходил на лёд, начиналась настоящая испанская магия. С «Малагеньей» Хави выиграл два этапа Гран-при и стал вторым в финале, взял титул чемпиона Европы в третий раз, а затем защитил титул на мире.
Как и многие успешные программы, «Малагенью» оставили на второй сезон. Но он уже был не так успешен: Фернандес не попал в призы финала Гран-при и чемпионата мира. Несмотря ни на что, программа осталась в числе лучших — именно её ищут на YouTube чаще всего.
Сёма Уно, «Болеро»
Олимпийский лёд в Пекине-2022 увидел «Болеро» в исполнении не только Камилы Валиевой, но и японца Сёмы Уно. С программой авторства Стефана Ламбьеля фигурист завоевал бронзовую медаль Игр, а затем отправился покорять чемпионат мира и взял золото.
«Болеро» от Уно завораживает и делает так, что отвести глаза от фигуриста очень сложно. Бессмертная музыка, стильный костюм с тонкими золотыми вставками и, конечно же, четверные — не силовые, а приземлённые мягко, по-кошачьи, как раз в стиле Сёмы Уно. Эта программа принесла ему главную победу.
Евгений Плющенко, «Крёстный отец»
Культовая постановка двукратного олимпийского чемпиона — конечно же, под саундтрек Нино Роты к фильму «Крёстный отец». С этой произвольной программой Плющенко выиграл ОИ 2006 года в Турине — но изначально она создавалась не под Игры. «Крёстный отец» в исполнении Плющенко появился в предыдущем сезоне, и Евгений в четвёртый раз стал чемпионом Европы.
«Через год мы сделаем программы не хуже», — был уверен Плющенко, когда журналисты задали ему вопрос, не жалко ли демонстрировать такой шедевр в предолимпийском сезоне. Но в итоге «Крёстного отца» доработали и оставили на главный старт в карьере Плющенко — возможно, потому что весной 2005-го Евгений перенёс операцию и времени оставалось всё меньше.
«Крёстный отец» — постановка Сергея Петухова и Эдвальда Смирнова, а перед Играми к работе, чтобы огранить бриллиант, присоединились Давид Авдыш и Юрий Смекалов. Уже тогда началось долгое сотрудничество со скрипачом Эдвином Мартоном, который написал музыкальную аранжировку к программе.
На Олимпиаде Плющенко откатал «Крёстного отца» с чистым четверным тулупом и двумя тройными акселями, что на тот момент было высшим пилотажем. У канадца Джеффри Баттла он выиграл произвольной программой более 10 баллов, а по сумме двух прокатов опередил ставшего вторым швейцарца Стефана Ламбьеля почти на 30.
Алексей Урманов, «Лебединое озеро»
Пожалуй, лучшее воплощение «Лебединого озера» в мужском одиночном! Алексей Урманов поразил мир своим прочтением великой музыки в сезоне-1994/1995, находясь в статусе чемпиона Олимпийских игр в Лиллехаммере.
Помимо впечатляющего перформанса, в глаза бросается костюм — пожалуй, слишком сложный и насыщенный для современного фигурного катания, где нужно удобство для исполнения нескольких многооборотных прыжков.
Урманов же, хоть и владел четверным тулупом, Олимпиаду выиграл с тройными. А костюм для «Лебединого озера» подразумевает крылья — и у Урманова они были. Не мелкими штрихами для понимания образа, а полноценными: движения рук благодаря широким эффектным рукавам создавали иллюзию полёта.
В образе лебедя Алексей стал серебряным призёром чемпионата Европы.
Брайан Жубер, «Матрица»
Жубер — талантливый фигурист из поколения Плющенко, а программа под саундтрек из фильма «Матрица» стала его визитной карточкой. Француз впервые показал эту произвольную в сезоне-2003/2004, а потом возвращался к ней трижды: после олимпийского Турина-2006, в сезоне-2008/2009 и сезоне-2011/2012.
Музыкальная обработка и хореография немного менялись, но спустя годы Жубера продолжают узнавать по «Матрице» и ищут именно эту программу для пересмотра. Образ Нео — это всегда интересно, тем более в соответствующем облике: по костюму Бриана как будто перебегали характерные для стилистики фильма зелёные буквы и цифры.
«Это программа, с которой я чувствую себя комфортно. Она нужна мне для того, чтобы взлететь в следующем сезоне, с ней гораздо легче психологически», — так французский фигурист объяснял очередное возвращение к любимой «Матрице».
Евгений Плющенко, «Best of Plushenko»
С необычной программой Плющенко поехал на Олимпийские игры в Сочи — свой последний официальный старт. В произвольной программе он соединил все свои лучшие постановки за карьеру, и получилась компиляция из шести культовых программ: «Бандитского Петербурга» (сезон-2002/2003), «Крёстного отца» (сезоны-2004/2006), «Шахерезады» (сезон-2003/2004), «Tango Amore» (сезон-2009/2010), «Тоски» (сезон-2005/2006) и «Адажио» Альбинони (сезон-2002/2003).
В подборку вошли программы победного Турина-2006 и даже произволка из Ванкувера-2010, который Евгений очень не любит вспоминать. Суперпрограмму для эффектного появления в Сочи поставили Давид Авдыш и Максим Ставиский, а аранжировку написал друг Плющенко — скрипач Эдвин Мартон, с которым они ассистировали Диме Билану на Евровидении.
«В новой программе будут сохранены ключевые и характерные движения Плющенко из прошлых программ», — говорил «Интерфаксу» Алексей Николаевич Мишин. Это он, конечно, про знаменитые покачивания бёдрами.
Произвольная программа «Best of Plushenko» принесла фигуристу второе золото — в командном турнире. С личного Евгений снялся. Но музыка продолжает жить в постановках других фигуристов Мишина: Евгению Семененко достались «Бандитский Петербург» и «Адажио», Матвею Ветлугину — «Крестный отец».
Стефан Ламбьель, «Времена года»
Обычно фигуристы оставляют необычные образы для показательных выступлений, но Стефан Ламбьель пошёл по своему пути и в олимпийском сезоне-2005/2006 представлял произвольную программу в виде зебры. Это не шутка и не преувеличение: спереди плюшевый костюм покрывали чёрно-белые полосы, сзади — чёрно-оранжевые. Оранжевым был и воротник, а рукава — сине-голубых оттенков.
И если бы дело было только в костюме! В образе зебры Ламбьель катался не под современный малоизвестный андеграунд, а под самую классическую классику — «Времена года» Вивальди. Он продемонстрировал на льду необычное прочтение великой композиции: либретто — зебра, впервые увидевшая снег. Стефан придумал это сам, удивив свою команду.
«Когда я задумывал эту программу, я думал о такой истории: зебра впервые в своей жизни видит снег, она чувствует себя так, будто потерялась в каком-то другом, незнакомом мире, и пытается найти свой путь. Словом, это было что-то вроде сказки», — объяснял швейцарец.
Нестандартная постановка принесла Ламбьелю серебро Олимпиады и второе подряд золото чемпионата мира.
Патрик Чан, «Времена года»
Канадский фигурист ехал на Олимпиаду в Сочи побеждать: в пост-ванкуверском олимпийском цикле он выиграл три подряд чемпионата мира и, казалось, нашёл баланс между четверным прыжком и своим образцовым завораживающим скольжением.
Для сочинского сезона Чану поставили произвольную программу под «Времена года» Антонио Вивальди и «Concerto Grosso» Арканджело Корелли. К сожалению для Патрика, номер не стал победным: он наошибался и уступил золото Юдзуру Ханю, который на тот момент не имел ни одного серьёзного титула.
Но программа всё равно была для него очень и очень важной: под «Времена года» Чан катался два года подряд после смерти своего тренера в 2006 году. И через шесть лет он снова выбрал эту композицию в память о наставнике. Трогательная история — и отличная постановка, несмотря на «всего лишь» серебро.
Элвис Стойко, «Дракон. История Брюса Ли»
Названный в честь Элвиса Пресли канадский спортсмен в детстве занимался каратэ и в 16 лет получил чёрный пояс. Это нашло отражение в фигурном катании — произвольная программа для олимпийского сезона-1993/1994 была поставлена под музыку из фильма «Дракон. История Брюса Ли».
Но это не просто музыка. Фигурист реально демонстрировал на льду элементы боевых приёмов — в 90-е годы правила ISU были более либеральными, судили по системе 6,0, и поэтому подобные театральные вставки только приветствовались и выглядели очень эффектно.
В образе Брюса Ли Стойко исполнил семь тройных прыжков (включая два тройных акселя) на Олимпийских играх в Лиллехаммере и завоевал серебро, уступив только Алексею Урманову.
Эван Лайсачек, «Шахерезада»
Иронично, но в олимпийском сезоне-2009/2010 — том самом, когда Эван Лайсачек умыкнул золото Игр из-под носа Евгения Плющенко — обе программы американца были поставлены под музыку русских композиторов. В частности, произвольная, которая всё и решила – под «Шахерезаду» Римского-Корсакова.
Высокий статный Лайсачек смотрелся очень убедительно в роли грозного царя Шахрияра: мощное катание (пусть и без четверных прыжков), суровый взгляд. Да и костюм был под стать, увитый змеями. Постановка, так идеально подошедшая фигуристу, позволила ему одержать главную победу в жизни.
Джонни Вейр, «I love you, I hate you»
Самый эпатажный фигурист и одна из самых эпатажных его программ. «I love you, I hate you» аргентинского композитора Рауля ди Бласио — можно сказать, постановка-предшественница «Покерфейса», которую увидел олимпийский лёд Ванкувера в 2010 году.
Розовая шнуровка на груди, такого же цвета вставки на рукавах — эксцентричный американец под руководством русских тренеров Галины Змиевской и Виктора Петренко легко заводил публику одним движением руки.
Справлялся с прыжковой частью — Вейр владел только тройными — и начинал представление, заражая яркими эмоциями весь зал. После короткой программы в Ванкувере он занял шестое место, и, по словам спортивного обозревателя Николаса Бентона, публика жадно освистала увиденные результаты.
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