20 великих программ в мужском фигурном катании. Какая из них лучшая?

Мужское одиночное катание многогранно и разнообразно. Главной составляющей негласно считаются четверные прыжки, и мы видим битву квадов как на российском, так и на международном уровне. Но за технической составляющей стоит высокое искусство — программы, которые фигуристы демонстрируют на льду.

И за несколько десятилетий мужское одиночное катание оставило для нас множество гениальных постановок на любой вкус. И под четверные прыжки, и с экстравагантными костюмами, и с нестандартной хореографией — чего только не было!

К 23 февраля мы собрали 20 лучших мужских программ за всю историю, а вам предстоит сформировать рейтинг. По две постановки — у двукратных олимпийских чемпионов.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.