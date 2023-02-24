Тутберидзе вдохновляет! Посвятили стихи самому крутому тренеру в женской одиночке

Раз Этери зажигает в фигурном катании, значит, это кому-нибудь нужно.

24 февраля Этери Тутберидзе отмечает день рождения. Вот уже три олимпийских цикла она успешно куёт чемпионок и прославляет Россию в женском одиночном катании. Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Алина Загитова, Алёна Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Софья Акатьева — все эти фигуристки произвели невероятный фурор на соревнованиях, тренируясь под бдительным оком Этери. А ведь у неё есть ещё немало других талантливых воспитанниц, которые блистали и блистают на самых крупных турнирах.

Специалист удерживает высокую планку подготовки учениц из сезона в сезон и не теряет энтузиазма, несмотря на штормы, регулярно сопровождающие её дело. С девизом «работаем дальше» она выдерживает самые громкие драмы и продолжает открывать миру фантастических девочек.

Этери Тутберидзе Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тутберидзе — та личность, которая никого не оставляет равнодушным. Одни её обожают и благодарят за развитие спорта. Другие — чуть ли не ненавидят, считая крайне жёстким, а кто-то даже беспринципным тренером.

Реальность же такова, что Этери приводит к успеху тех, кто готов к нему идти, и распознаёт скрытые в девочках алмазы, чтобы превратить их затем в бриллианты.

На самом деле сейчас уже недостаточно обычных слов, когда речь идёт о Тутберидзе. Поэтому в честь её дня рождения мы решили посвятить ей стихи. В соцсетях она не раз демонстрировала любовь к поэтическому искусству. И пусть наше скромное произведение далеко от творений Марины Цветаевой и других великих поэтов, зато вдохновила на него именно Этери Тутберидзе.

Посвящение Тутберидзе

Звук конька о белый лёд разрывает тишину,

Тренировка все идёт, ведь медали на кону.

Девы прыгают и ввысь поднимаются легко.

Словно нимфы неземные, улетают высоко.

Вдохновляет на рекорды и ведёт на пьедестал

Их Этери Тутберидзе, что сражает наповал.

Зоркий взгляд следит за всеми, подмечая каждый жест,

Фигуристкам очень важно пройти этот строгий тест.

Тутберидзе точно знает, кто из них и в чём сильна,

Как добиться результата, чтоб гордилась вся страна.

Олимпийских чемпионок неустанно выдаёт

И годами тренды в спорте вместе с ними задаёт.

Слов на ветер не бросает и нечасто говорит.

Но когда судьба заставит, то Этери не молчит.

Лаконично, кратко, чётко даст отпор всему и вся

И погрузится в работу ещё больше, чем была.

А потом блеснёт на старте и порадует пальто,

Говорят, их в гардеробе очень много у неё.

Светлый локон безупречен, аккуратный макияж:

Быть красивой и успешной — это высший пилотаж!

Стоит выйти на арену, как трибуны зашумят,

Посмотреть на Тутберидзе очень многие хотят.

Она скромно улыбнётся, но не более того,

Концентрация на деле занимает всю её.

Ученицы выступают, подтверждая каждым па,

Почему их тренер лучший для сегодняшнего дня.

Нет предела совершенству и границ для мастерства,

Тутберидзе держит марку, побеждая без конца!