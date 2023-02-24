Наше антидопинговое агентство тоже требует дисквалифицировать Валиеву? Проясняем ситуацию

Когда решение ДАК РУСАДА оправдать Камилу Валиеву обжаловало ВАДА, а потом и ISU, это было абсолютно логичным. Международные инстанции опротестовали вердикт в CAS, и Спортивный арбитражный суд зарегистрировал два обращения.

Но теперь появилось третье – в CAS обратилось… РУСАДА. И вовсе не с просьбой оправдать Валиеву или оставить ей титул чемпионки России. Что произошло? Никто ли ничего не перепутал?

Разбираемся.

«РУСАДА добивается от Спортивного арбитражного суда (CAS) отменить оспариваемое решение, признать спортсменку виновной в нарушении антидопинговых правил и наложить санкции с соответствующими последствиями (которые могут включать выговор или ограничиваться им)», – гласит официальный документ на сайте CAS.

Но никто действительно ничего не перепутал.

Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА – независимый орган, который и расследовал внутри России дело фигуристки. В комитете признали факт нарушения антидопинговых правил, но установили отсутствие вины и халатности со стороны самой Валиевой.

Следовательно, её дисквалифицировали только на один день – день взятия злополучной допинг-пробы, которая дала положительный результат на триметазидин 25 декабря. Титул чемпионки России отошёл к Александре Трусовой (хотя официально федерация не подтвердила перераспределение мест), а остальные медали – золото чемпионата Европы и золото командного турнира Олимпийских игр – остались в активе Камилы.

Очевидно, в РУСАДА не согласились с решением собственного дисциплинарного комитета, как не согласились с ним специалисты ВАДА и чиновники ISU.

Но в релизе подчёркивается, что РУСАДА не просит для фигуристки максимального наказания, как иностранные инстанции. В обращении РУСАДА говорится о санкциях, которые могут включать выговор.

Если ВАДА настаивает на четырёхлетней дисквалификации, а РУСАДА – на признании вины, но с выговором, высока вероятность того, что арбитры в суде примут какое-то усреднённое решение. Допустим, с титулами Камиле (и команде ОКР) предстоит расстаться, но она сможет без проблем соревноваться дальше, так как срок бана обычно отсчитывается со дня взятия пробы, и год уже прошёл.

Комментарий юриста

Специально для «Чемпионата» ситуацию разобрала спортивный юрист Анна Анцелиович.

«Здесь есть три стороны, которые обжалуют. В ВАДА сказали, что просят четыре года. То есть они посчитали, что нет оснований для вообще какого-то снижения, поэтому просят стандартную санкцию. В ISU сказали, что хотят, чтобы просто отменили решение. Такую же позицию они занимали во время Олимпийских игр, когда рассматривали отстранение Камилы.

Камила Валиева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Что касается РУСАДА, то исходя из их позиции, они полагают, что отсутствия вины или халатности действительно не было. Но при этом была незначительная вина или халатность. Они претендуют на предупреждение или выговор. РУСАДА полагает, что необходимо применить пункт по незначительной вине и халатности: по её минимальной части — это лёгкая минимальная вина.

Все эти процедуры будут объединены в одну. Нет такого, что все три позиции будут рассматриваться отдельно. Будет предоставлено слово спортсменке, представителю РУСАДА и ВАДА. Все позиции будут добиваться своего. Про шансы говорить тяжело, потому что материалов дела не видела, поэтому об успехе той или иной стороны судить тяжело.

Юридическая возможность для предупреждения спортсменке есть. Она защищённое лицо — в их отношении установлена более гибкая система санкций. Несмотря на то, что триметазидин не особая субстанция, Камила может юридически доказать незначительную вину и получить предупреждение. То есть юридически такая возможность есть», — сказала Анцелиович.