Туктамышева, «Уэнсдей» и кричалки «Зенита». Как синхронное катание живёт в условиях бана?

Первые впечатления от синхронного катания вживую – это очень громко, это масштабно, и это не так уж легко, как кажется на первый взгляд. Не получается в одиночном – уходи в пары, не получается в парном, уходи в танцы, не получается в танцах – уходи в синхронное… Но не каждый одиночник или парник, даже очень талантливый, сможет найти себя в этом виде.

На этих выходных Петербург принимал всероссийские соревнования Кубок МАВИС – турнир проводится уже второй сезон, и на него съезжаются лучшие команды по разрядам КМС, МС и первому спортивному. Местная федерация фигурного катания постаралась привлечь к соревнованиям максимум зрительского внимания – рассказываем, какими способами сейчас продвигают этот вид в условиях международного бана.

«Жемчужина», Самарская область Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Наше синхронное катание давно столкнулось с отсутствием международных стартов. Всё началось с пандемии: отменили ЧМ-2020, а затем пришлось кататься внутри России, да и самих стартов проводилось не так много. Организовать что-то на топ-уровне для синхронисток, когда в каждой команде по 16 человек, да ещё и в условиях коронавируса – очень сложная задача.

Для олимпийских видов фигурного катания ещё пытались придумать какой-то выход из ситуации – ЧМ-2021 в Стокгольме для классической фигурки всё же провели в условиях «пузыря». А вот ЧМ-2021 для синхронисток в канадском Гамильтоне отменили. Наконец, год спортсменки из России находятся в международном бане от ISU – он вступил в силу ровно перед ЧМ-2022. Вот уже 12 месяцев приходится вариться в собственном соку.

При этом «синхронка» явно заслуживает не меньшего внимания, чем все остальные виды фигурного катания. Это очень зрелищная дисциплина, в которой есть множество вещей, нужных обычной фигурке.

Костюмы и причёски близятся к чему-то театральному, многие девушки не боятся экспериментировать с имиджем и пробовать какие-то интересные детали. Соревнования среди юниоров выиграла петербургская команда «Санрайз-1», и к программе под саундтрек из Джеймса Бонда все участницы нанесли голографический фиолетовый спрей на волосы. При перестроениях и общих элементах такая деталь моментально притягивает взгляд.

В синхронном катании очень популярны переклички команд с фанатами: трибуны очень, повторяю, очень громкие! «Парадиз» выступал дома, и девушек поддерживали крайне тепло – баннерами, флагами, рифмованными кричалками. «Это стольный град, это лучший клуб, это «Парадиз», это Петербург», – скандировали стройные девичьи голоса на манер одного из зарядов «Зенита».

«Мы вас любим», – звучит с трибуны. В ответ фигуристки в зоне «кисс энд край» по команде отвечают: «Мы вас тоже!» Представьте, если бы что-то подобное было на турнирах с участием Александры Трусовой и Камилы Валиевой?

Конкуренции и ярких противостояний в синхронном катании тоже достаточно. На взрослом уровне доминирует «Парадиз», однако на юниорском уровне достаточно команд, сопоставимых по уровню.

На Кубке МАВИС за первое место сражались «Санрайз-1» из Санкт-Петербурга и «Кристалл Айс Джуниор» из Москвы. После короткой программы в лидерах находились московские фигуристки, однако в произвольной программе лидеры допустили падение. Девушки же из «Санрайз-1» штрафов себе не позволили и сумели отыграть отставание, вырвав победу с разницей в несколько баллов.

Охват регионов в синхронном катании гораздо выше, чем в классической фигурке. На турнир в Петербург приехали фигуристки из Брянска, Казани, Самары, Екатеринбурга, Кургана и даже Салехарда! Одиночное и парное катание в регионах развивается, но талантливые дети всё равно стремятся в крупные школы Москвы и Петербурга, потому что для тренировок на хорошем уровне часто не хватает условий. Синхронное же катание восхищает географией: на одном «Парадизе» жизнь этого вида не заканчивается.

«Парадиз» Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Несмотря на то что сам вид развивается и команд появляется всё больше даже в условиях бана, синхронное катание всё равно находится в тени одиночного. Как решили привлечь зрителей на Кубке МАВИС? Пригласили популярных чемпионов в одиночных видах!

Призёров турнира в разряде КМС награждала чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, она же чуть позже выступила и на гала-шоу с короткой программой «Feeling Good». Ещё один ученик Алексея Мишина Глеб Лутфуллин откатал короткую «Smile», причём не стал отказываться от ультра-си — во второй половине прыгнул чистый четверной сальхов.

Эксклюзивный номер на Кубке представил чемпион Европы Дмитрий Алиев – специально для турнира он создал программу под песню Антона Токарева и OWEEK «All the lies». Номер Дима ставил себе сам. Дополнили состав серебряные призёры чемпионата России Елизавета Шанаева и Павел Дрозд со своим ярким показательным «Уэнсдей».

Синхронное катание – пока ещё неолимпийский вид спорта. Можно было бы пенять на непопулярность в массах, но, к примеру, в программе летних Игр есть такие виды, как стрельба из лука, на которые обращают внимание раз в четыре года. И если уж в программу зимней Олимпиады «синхронку» вносить всё ещё не хотят, то подарить ей свое внимание можно и нужно. Если будет возможность – обязательно сходите на турнир по синхронному катанию! При просмотре вживую риск влюбиться в этот вид крайне высок.