Трусова отказалась от борьбы, а Валиева жаждет реванша. Чего ждать от финала Гран-при?

В конце этой недели в Санкт-Петербурге стартует последний важный турнир по фигурному катанию. В финале Гран-при лучшие российские спортсмены будут долго и упорно выяснять отношения, пытаясь определить, кто из них всё-таки достоин золотой медали.

Камила Валиева наверняка уверена, что это она, однако у ученицы Этери Тутберидзе есть серьёзные конкурентки. Одногруппница олимпийской чемпионки Пекина Софья Акатьева уже однажды обошла её на национальном первенстве и может повторить это ещё раз. Состоится ли реванш Валиевой или Акатьева удержит звание лидера, будет известно совсем скоро.

Противостояние фигуристок «Хрустального» — главная вывеска питерских соревнований. Увы, Александра Трусова отказалась от борьбы и снялась с турнира. Тем не менее интриг от этого меньше не стало. Что покажут вернувшиеся после болезни Марк Кондратюк и Евгений Семененко, каков будет итог дуэли пар Тамары Москвиной и чего ждать от скандальной чемпионки России среди юниоров Алины Горбачёвой?

Аделия Петросян, Александра Трусова, Камила Валиева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Трусова — минус. Кто ещё снялся с финала Гран-при?

Финал серии Гран-при — последнее крупное соревнование для фигуристов в этом сезоне, если не считать турнира по шоу-программам. Болельщики с нетерпением ждут возвращения на лёд любимых спортсменов, однако некоторым из них не суждено увидеть выступлений своих фаворитов. Незадолго до старта прокатов в Санкт-Петербурге стало известно, что Александра Трусова выбыла из соревновательной заявки. Причины снятия ученицы Светланы Соколовской не разглашались, но, судя по всему, фигуристка всё ещё испытывает боли в спине и не может кататься в полную силу.

Русскую ракету заменит Анна Фролова, а компанию ей составит Аделия Петросян, которая получила приглашение от ФФККР в связи с тем, что Анастасия Зинина, получившая тяжёлую травму на Кубке Первого канала, не до конца восстановилась и не смогла убедить врачей в том, что она готова к большим физическим нагрузкам. По медицинским показаниям от участия в турнире отказалась и Ксения Синицына.

Валиева жаждет реванша в противостоянии с юной звездой Тутберидзе

Приходится констатировать, что в женском одиночном катании в России сейчас огромные потери, тем не менее это не значит, что в этой дисциплине не будет интриг. Состав участниц по-прежнему невероятно серьёзный: Камила Валиева попробует взять реванш у Софьи Акатьевой после поражения на национальном первенстве. Олимпийская чемпионка Пекина готовится обрушить на юную соперницу град ультра-си: в короткой программе Камила явно собралась прыгать тройной аксель, а в произвольной — четверные тулупы, причём в разных комбинациях. На тренировке Валиева исполнила секвенцию из квад-тулупа с двойным акселем. Акатьева способна ответить ей тем же набором, помешать Соне могут только собственные ошибки и недостаток авторитета у судей.

Камила Валиева и Софья Акатьева Фото: РИА Новости

В борьбу за медали включится также Аделия Петросян. Юркая ученица Этери Тутберидзе припугнула конкуренток, выложив видео, на котором исполняет сумасшедший каскад из четверного флипа и тройного риттбергера. Не стоит забывать и про Софью Самоделкину, которая тоже не прочь продемонстрировать свои квады. За тройной аксель в финале Гран-при будут отвечать Елизавета Туктамышева и Софья Муравьёва — обе прыгают его невероятно стабильно.

А устроить настоящий переполох постарается Алина Горбачёва. На первенстве России ученица Софьи Федченко обыграла подопечных Евгения Плющенко Веронику Жилину и Софью Титову. Наставник «Ангелов» был этому не рад и неосторожно высказался относительно судейства на тех соревнованиях, что стало причиной масштабного скандала. Хватит ли духу Алине отстоять своё честное имя, станет известно совсем скоро.

Кондратюк, Семененко и Гуменник вернутся после болезни

У мужчин традиционно будет самая высокая конкуренция. Марк Кондратюк залечил спину и теперь намерен показать свой максимум. Непросто будет Евгению Семененко, вернувшемуся в строй после инфекционной болезни. Обещал устроить сюрприз Пётр Гуменник. Здоровье ученика Вероники Дайнеко тоже пострадало в период простуд, но фигурист смотрит в будущее с оптимизмом.

В Санкт-Петербурге также выступят Андрей Мозалёв и Макар Игнатов. Хорошие шансы на медали у Александра Самарина и Дмитрия Алиева. Если наши ветераны соберутся, то проведут новому поколению соревновательный мастер-класс. Но любой их осечкой готов воспользоваться Глеб Лутфуллин. Воспитанник Алексея Мишина уже обходил Алиева на питерском чемпионате, завоевав там золото, так что история может повториться.

Пётр Гуменник, Евгений Семененко и Александр Самарин на подиуме чемпионата России Фото: РИА Новости

Пары Москвиной устроят дуэль, как на чемпионате России

В спортивных парах и танцах на льду за место на вершине турнирной таблицы будут бороться уже знакомые всем дуэты. Возобновившееся противостояние учеников Тамары Москвиной набирает обороты: долгое время лидировали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, но Александра Бойкова и Дмитрий Козловский показали чемпионский характер в этом году и увели из-под носа соперников золото чемпионата России. Обе пары пополнили технический арсенал новыми элементами, поэтому будет интересно. Ну и, конечно, нужно помнить про Евгению Тарасову и Владимира Морозова, у которых гигантский опыт выступлений на соревнованиях.

Танцоры Елизавета Худайбердиева и Егор Базин схлестнутся с Василисой Кагановской и Валерием Ангелополом, однако вмешаться в их разборки могут ещё несколько дуэтов. Поклонников фигурного катания ждёт занимательное зрелище.

Расписание финала Гран-при

(по московскому времени)

4 марта (суббота)

Танцы на льду, ритм-танец — 13:30

Женщины, короткая программа — 15:00

Спортивные пары, короткая программа — 16:45

Мужчины, короткая программа — 18:05.

5 марта (воскресенье)

Танцы на льду, произвольный танец — 13:00

Женщины, произвольная программа — 14:45

Спортивные пары, произвольная программа — 16:45

Мужчины, произвольная программа — 18:15.

Где смотреть

В полном объёме турнир покажет онлайн-кинотеатр Okko. Будут доступны как все прямые эфиры, так и прокаты фигуристов в записи.

Также финал Гран-при транслирует Первый канал: прямой эфир и запись можно посмотреть на сайте, по телевизору показ будет вестись 4 марта с 16:25 до 18:00, 5 марта — с 15:15 до 16:30.