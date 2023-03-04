Валиева и Туктамышева идут за реваншем. Битва в финале Гран-при России начинается! LIVE

Российский сезон в фигурном катании подошёл к пику — по итогам шести этапов Гран-при спортсмены отобрались в финал, и он состоится в Санкт-Петербурге 4–5 марта.

В субботу танцоры, одиночницы, одиночники и парники покажут короткие программы. У девушек в строю призёры чемпионата России Софья Акатьева, Камила Валиева и Елизавета Туктамышева, но снова отсутствует Александра Трусова. Все сильнейшие, кроме Михаила Коляды и Глеба Лутфуллина, заявлены у мужчин. Вернётся и Марк Кондратюк, восстановившийся после травмы.

В парном катании ждёт заруба пар Тамары Москвиной с учениками Этери Тутберидзе Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым. Интереснейший сюжет намечается и в танцах — в отсутствие чемпионов России Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина заранее предсказать результат невозможно.