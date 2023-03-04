Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при России. Финал: Мужчины, короткая программа
Начало прямой трансляции
18:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Фигурное катание, финал Гран-при России 4 марта: короткая программа, Туктамышева, Валиева — онлайн, текстовая трансляция

Валиева и Туктамышева идут за реваншем. Битва в финале Гран-при России начинается! LIVE
Дарья Кирюхина
Елизавета Туктамышева, Камила Валиева
Аудио-версия:
Комментарии
В субботу состоятся короткие программы.
Финал Гран-при России

Российский сезон в фигурном катании подошёл к пику — по итогам шести этапов Гран-при спортсмены отобрались в финал, и он состоится в Санкт-Петербурге 4–5 марта.

Трусова отказалась от борьбы, а Валиева жаждет реванша. Чего ждать от финала Гран-при? Трусова отказалась от борьбы, а Валиева жаждет реванша. Чего ждать от финала Гран-при?
Муравьёва ближе к медали, чем Туктамышева? Изучаем лучшие баллы перед финалом Гран-при Муравьёва ближе к медали, чем Туктамышева? Изучаем лучшие баллы перед финалом Гран-при

В субботу танцоры, одиночницы, одиночники и парники покажут короткие программы. У девушек в строю призёры чемпионата России Софья Акатьева, Камила Валиева и Елизавета Туктамышева, но снова отсутствует Александра Трусова. Все сильнейшие, кроме Михаила Коляды и Глеба Лутфуллина, заявлены у мужчин. Вернётся и Марк Кондратюк, восстановившийся после травмы.

В парном катании ждёт заруба пар Тамары Москвиной с учениками Этери Тутберидзе Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым. Интереснейший сюжет намечается и в танцах — в отсутствие чемпионов России Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина заранее предсказать результат невозможно.

Смотри финал Гран-при России по фигурному катанию в Okko! Женские и мужские прокаты, спортивные пары и танцы на льду.
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023