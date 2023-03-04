Валиева и Туктамышева идут за реваншем. Битва в финале Гран-при России начинается! LIVE

Российский сезон в фигурном катании подошёл к пику — по итогам шести этапов Гран-при спортсмены отобрались в финал, и он состоится в Санкт-Петербурге 4–5 марта.
В субботу танцоры, одиночницы, одиночники и парники покажут короткие программы. У девушек в строю призёры чемпионата России Софья Акатьева, Камила Валиева и Елизавета Туктамышева, но снова отсутствует Александра Трусова. Все сильнейшие, кроме Михаила Коляды и Глеба Лутфуллина, заявлены у мужчин. Вернётся и Марк Кондратюк, восстановившийся после травмы.
В парном катании ждёт заруба пар Тамары Москвиной с учениками Этери Тутберидзе Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым. Интереснейший сюжет намечается и в танцах — в отсутствие чемпионов России Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина заранее предсказать результат невозможно.
- 3 марта 2023
-
22:09
-
21:19
-
21:12
-
21:11
-
20:22
-
19:44
-
19:40
-
19:25
-
18:28
-
18:04
-
17:58
-
17:39
-
17:12
-
17:08
-
17:03
-
16:28
-
16:15
-
15:51
-
15:35
-
15:24
-
15:22
-
15:02
-
13:32
-
13:00
-
11:30
-
00:12
-
00:07
- 2 марта 2023
-
23:53
-
23:40
-
23:26
-
23:12
-
22:55
-
21:04
-
20:28
-
20:20