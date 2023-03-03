Без соперничества с иностранцами стало скучно. Почему финал Гран-при скорее расстраивает?

В эти выходные в Санкт-Петербурге прогремит решающий турнир сезона — финал Гран-при России у взрослых. Камила Валиева уже успела передать привет из культурной столицы, станцевав под пушистым снежком и вызвав восторг Евгении Медведевой. Женя даже разместила видео с балетными па Камилы у себя в «Телеграме» и написала: «Красиво».

Красиво должен пройти и сам турнир, ведь на нём соберутся лучшие по результатам осенних этапов. Только не по шесть участников в каждом из четырёх видов, как в аналогичной международной серии Гран-при, а по 12 одиночников и одиночниц, 10 — в танцах на льду и 8 — в парном катании. Почти двойная доза любимого спорта на льду «Юбилейного», которая, по сути, превращается в ещё один чемпионат России. Просто в сжатом формате. И с чередой снятий сильных фигуристов, что очень расстраивает.

Трепетное предвкушение соревнований исчезло. Нас ждёт повторение того, что было в конце декабря в Красноярске. Честно говоря, турнир по шоу-программам выглядит сейчас куда привлекательнее.

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Аналога международному Гран-при не вышло

Гран-при России должен был стать аналогом международной чемпионской серии ISU. Но получился тот же Кубок России с небольшой коррекцией. Количество этапов увеличили с пяти до шести, у взрослых убрали дополнительные бонусы за ультрапрыжки: вот и все перемены. Финал проводить сразу после этапов не стали — оставили, как обычно, во второй половине сезона. Число финалистов также не сократили: до 12 участников в каждом виде. А ведь в финал Гран-при ISU отбирают всего по шесть счастливчиков, что значительно накаляет состязательную атмосферу.

Однако устанавливать такое же жёсткое ограничение у нас не стали. Из-за этого громкое название «Финал» потухло, ведь никакой борьбы за место под солнцем осенью не состоялось. Недобрать очков и пролететь мимо престижного старта наиболее известным фигуристам оказалось практически невозможно. Помешать мог разве что какой-то серьёзный форс-мажор, как это случилось с Аделией Петросян. Яркая воспитанница Тутберидзе, владеющая тройным акселем и несколькими четверными прыжками, пропустила один этап из-за травмы. Её 18 очков за первое место на Гран-при в Сочи изначально недоставало для выхода в финал.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Заветная путёвка в Санкт-Петербург Аделии досталась благодаря снятию сразу трёх одиночниц. В противном случае она со всеми своими ультра-си осталась бы за бортом. Как и при ограничении количества финалистов до шести. При таком раскладе пройти в финал удалось бы Камиле Валиевой, Елизавете Туктамышевой, Софье Самоделкиной, Софье Муравьёвой, Софье Акатьевой и Александре Трусовой. После снятия Русской ракеты следующей по очереди шла Вероника Яметова.

У мужчин в шестёрку сильнейших по итогам шести этапов российского Гран-при вошли Дмитрий Алиев, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин, Марк Кондратюк, Пётр Гуменник и Александр Самарин. Место Глеба, который снялся с финала, занял бы Андрей Мозалёв.

Между прочим, отличные составы, пусть и с потерей нескольких отличных парней и девушек. Но в том-то и смысл, что в финал проходит не каждый. Жёсткая конкуренция за медали предполагает и жёсткий отбор.

В парном катании и танцах на льду квалификация в финал, конечно, была бы менее драматичной. Интрига в том, кто взойдёт на пьедестал, стремится к нулю. Но зато сам факт попадания на турнир представлял большую ценность. Быть в шестёрке избранных — реально круто. А так выходит какой-то сжатый чемпионат России. У пар и танцоров особенно.

Потеря Трусовой — большая проблема

Череда снятий спортсменов с финала Гран-при в Санкт-Петербурге крайне расстраивает. Многие болельщики, безусловно, надеялись увидеть на нём Александру Трусову. Из-за болезни она не выступила на чемпионате России, и так хотелось, чтобы она блеснула под конец сезона. Тем более, по словам самой Саши, четверной лутц у неё идёт хорошо, что подтверждают видео с тренировок. Но на льду «Юбилейного» перед судьями Русская ракета не предстанет, хотя и приехала в Питер с командой Светланы Соколовской. Отсутствие Саши, кто бы что ни говорил, жирный-прежирный минус финала Гран-при. Однозначно.

Снятия Анастасии Зининой и Ксении Синицыной и вовсе показали, что растягивать число участников до 12 было не нужно. Битва сильнейших — в пролёте.

Фото: «Чемпионат»

У мужчин до боли грустно, что не будет Михаила Коляды, который, как и Трусова, пропустил чемпионат России. А ещё внезапно самоустранился Глеб Лутфуллин — не успел подготовиться к соревнованиям. Илья Яблоков — травмировался.

Огромные потери в танцевальном виде. Мало того, что после чемпионата России распались два классных дуэта — Ирина Хавронина/Дарио Чиризано и Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный — так и новоиспечённые чемпионы Елизавета Худайбердиева/Егор Базин посчитали вместе с тренером этот турнир недостаточно важным, чтобы включить его в свои планы. А Александру Шустицкому/Александре Кравченко доехать до Питера помешала травма партнёра.

Но в этой бочке дёгтя есть и пара ложек мёда. Танцоры Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол после пропуска чемпионата России намерены восполнить медальный пробел в финале Гран-при. Марк Кондратюк, которому чуть не перечеркнула весь сезон больная спина, тоже выйдет на старт.

Бесконечная междоусобица

Какими бы крутыми ни были наши фигуристы, без соперничества с зарубежными спортсменами становится скучно. Весь сезон наблюдать исключительно междоусобные войны — довольно грустно, хотя причины такого поворота событий ещё грустнее. Можно бесконечно заочно сравнивать наших ребят с иностранцами, мерить оценки, но, как бы это было в реальности, всё равно не узнаем.

Баллы при домашнем судействе и на международном турнире порой очень сильно отличаются. Дома всегда относятся лояльнее, надбавки ставят выше, за каждую помарку не наказывают. Когда смотришь исполнение некоторых прыжков на российских стартах, удивляешься, что за них ставят положительные GOE (надбавки за качество исполнения). Как может быть плюс за прыжок со смазанным выездом, шатким приземлением? Наши арбитры доказывают — может.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Финал Гран-при России отчасти должен компенсировать нашим атлетам недопуск на чемпионат мира, который пройдёт в конце марта. Скорее всего, оценки новых чемпионов и призёров главного международного старта уступят оценкам, которые получат наши фигуристы в «Юбилейном». И не только в парном и женском одиночном виде, где Россия объективно сильнее. Мужское одиночное и танцы на льду у нас тоже стремятся в космос. Баллы Евгения Семененко сопоставимы с результатами японца Шомы Уно. У танцоров скромнее. Хотя, участвуй в финале Гран-при Худайбердиева/Базин, не исключено, что они побили бы мировой рекорд при чистом прокате.

Потом будем говорить, как наши спортсмены разбили бы всех в пух и прах на чемпионате мира. Может, и разбили бы. Этого мы не узнаем.

Фото: «Чемпионат»

Остаётся дождаться, когда меланхолию прогонит турнир по шоу-программам. Вот где действительно будет интересно! Невероятное соперничество уже завершивших и действующих фигуристов, перформанс Алексея Ягудина против загадочного шедевра Михаила Коляды, возвращения Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Алина и Женя, кстати, имеют не меньшие шансы на победу, чем Камила Валиева и Анна Щербакова.

В любом случае императрица и королева эпатажных показательных Елизавета Туктамышева расслабиться не позволит никому.