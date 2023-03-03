Что опять стряслось с ученицей Плющенко? Болельщики даже освистали её баллы

Конец сезона у яркой и талантливой Софьи Титовой не задался — ученица Евгения Плющенко проигрывает второй важный старт подряд. Её четвёртое место на первенстве России получилось таким громким, что чуть не затмило победу Алины Горбачёвой.

Вот и сейчас поражение Сони в финале Гран-при среди юниоров вызывает больше эмоций, чем триумф другой подопечной Плющенко — Вероники Жилиной. Ника взяла золото — повод для праздника. Но, к сожалению, пьедестал почёта она снова разделила с фигуристками из других тренерских штабов. Соня снова на обидном четвёртом месте. Убойный контент из четырёх ультра-си в произвольной программе не помог ей дотянуться даже до бронзы.

А самое неприятное, что Титову обошла не только Мария Гордеева из ЦСКА, но и — сюрприз — воспитанница Тутберидзе Дарья Садкова, которая во второй соревновательный день дважды упала.

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Проблемы с самого начала

В чём же причина свалившихся бед на Софью Титову? Для начала ей не нужно было допускать отставание в короткой программе, где она в качестве каскада прыгнула тройной аксель — двойной тулуп. Базовая стоимость техники заметно просела: тройной лутц — тройной тулуп дороже по базовой стоимости, а во второй половине программы тем более. С хорошими GOE (надбавками за качество исполнения) оценка возрастает ещё больше. Естественно, Соня планировала показать триксель с тройным тулупом, но неуверенное приземление с акселя помешало осуществить задуманное. На то он и риск, что не всегда бывает оправданным.

Помимо каскада, Соня потеряла драгоценные баллы на двух вращениях, которые выполнила на третий, а не высший четвёртый уровень сложности.

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Тем не менее короткая программа фигуристки произвела на судей хорошее впечатление. Об этом говорят высокие компоненты. 31,92 балла — третий результат после прокатов лидеров Вероники Жилиной и Дарьи Садковой. Ника за компоненты в короткой набрала 32,99 балла. Даша — 31,99 балла.

Однако отставание от первого места у Сони после первого соревновательного дня было менее пяти баллов. Казалось, она легко их отыграет в произвольной и точно взойдёт на пьедестал. Может, навяжет борьбу за золото. Четыре ультра-си — мощная заявка. Таким же вышел и прокат Сони. Она ни разу не упала. А в итоге — четвёртая.

Кто виноват? Неужели безжалостные судьи?

Четверные прыжки и тройные аксели оказались бесполезны

Соня проявила настоящий спортивный характер в произвольной программе. Решимости и бесстрашия у неё не отнять. Устроила эффектное представление, легко приземляя прыжок за прыжком, среди которых был каскад тройной аксель — двойной аксель, каскад четверной тулуп — тройной тулуп, сольный тройной аксель и каскад четверной сальхов — ойлер — тройной сальхов во второй половине программы. Запредельная сложность, которая, на первый взгляд, просто обязана была привести Соню минимум к серебряной медали.

Но и по общим итогам, и конкретно по произвольной она — четвёртая. Дарья Садкова из «Хрустального» с двумя четверными тулупами и двумя падениями (одно с четверного тулупа, другое — с тройного лутца) и Мария Гордеева из ЦСКА с чистым четверным сальховом и недокрутом в четверть оборота на квад-тулупе — впереди. Обидно? Обидно. Так посчитали и болельщики, встретившие баллы Титовой недовольным гулом.

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Но Соня сама откаталась далеко не гладко. Четыре недокрута: как раз на каскадах с четверными прыжками и сольном тройном акселе. В каскаде четверной сальхов — тройной тулуп были недокручены оба прыжка. Это не только снизило базовую стоимость элементов, но и отрицательно отразилось на GOE.

В погоне за суперконтентом Соня пустила на самотёк два вращения. Чинян (так называемый прыжок в волчок) сделала на второй уровень, а комбинированное вращение со сменой ноги лишь на первый, забыв продемонстрировать базовую позицию «волчок».

Софья Титова Фото: Артём Сахаров, «Чемпионат»

В общей сложности только по базовой стоимости элементов спортсменка потеряла 9,21 балла. При отсутствии недокрутов на каскадах с четверным сальховом и сольном тройном акселе, а также вышеназванных двух вращениях четвёртого уровня она могла получить 44,35 балла без учёта надбавок за качество исполнения. А так — набрала 35,14.

А ведь девяти баллов ей с лихвой бы хватило, чтобы завоевать второе место. Дарья Садкова выиграла серебро с результатом 206,09 балла. Титова на четвёртом месте с 200,99 балла.

Почему Садкова впереди?

И всё-таки вопрос: почему Дарья Садкова с двумя падениями обошла Титову в произвольной? Разница крохотная: 133,48 балла у Даши против 133,20 балла у Сони. Но как-то странно, что девушка с визуально более чистым прокатом отстаёт.

Ученица Тутберидзе действительно тоже наошибалась в произвольной: упала с сольных четверного тулупа и тройного лутца, обнулила одно из вращений. Однако Даша избежала недокрутов и без ошибок сделала дорогие каскады. Четверной тулуп — двойной тулуп в самом начале и ещё два каскада во второй половине программы. Неясное ребро на тройном флипе в комбинации с двумя двойными акселями минимизировало GOE. Но даже так элемент принёс ей почти столько же баллов, сколько недокрученный четверной сальхов в каскаде с ойлером и тройным сальховом Соне: 13,41 и 13,66 балла соответственно. А тройной лутц — тройной тулуп Даши получил 12,88 балла. Для сравнения: тройной аксель — двойной аксель Сони в начале произвольной принёс ей 11,62 балла.

И не забываем, что двумя последними прыжками в произвольной Соня зачем-то прыгнула сольные двойной и тройной флип. Двойной флип, цена которому каких-то 1,98 балла.

По компонентам Садкова, разумеется, уступила Титовой: 62,48 — у Даши и 63,94 — у Сони. Выше вторая оценка только у победившей Жилиной — 66,62.

Можно, конечно, выдвинуть теорию, что против Софьи Титовой устроили заговор и судьи специально рисуют ей недокруты. А потом прикрываются хорошими компонентами, чтобы никто не заподозрил их в махинациях.

А можно работать дальше и не терять баллы хотя бы на непрыжковых элементах.