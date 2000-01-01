Четверной прыжок или заплыв с акулами? Бесстрашная Туктамышева рвётся к медали ФГП

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Как изменилась Туктамышева в сезоне-2022/2023
Как изменилась Туктамышева в сезоне-2022/2023
Императрица показала класс молодому поколению, взяв бронзу на чемпионате России. И это ведь Лиза ещё не расчехлила свои квады!
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Елизавета Туктамышева не перестаёт удивлять! В 26 лет фигуристка навязывает конкуренцию юным соперницам и даже обыгрывает их. На двух этапах Гран-при ученица Алексея Мишина взяла золото.
Елизавета Туктамышева не перестаёт удивлять! В 26 лет фигуристка навязывает конкуренцию юным соперницам и даже обыгрывает их. На двух этапах Гран-при ученица Алексея Мишина взяла золото.
Такое удалось лишь двум участницам — самой Императрице и Камиле Валиевой. Причём по сумме баллов Туктамышева не сильно отстала от Валиевой с учётом квадов последней: 486,38 против 474,57.
Такое удалось лишь двум участницам — самой Императрице и Камиле Валиевой. Причём по сумме баллов Туктамышева не сильно отстала от Валиевой с учётом квадов последней: 486,38 против 474,57.
На чемпионате России Лиза снова оказалась позади Камилы, но это было неважно. Спортсменка завоевала бронзу и стала первой совершеннолетней медалисткой турнира за последние восемь лет.
На чемпионате России Лиза снова оказалась позади Камилы, но это было неважно. Спортсменка завоевала бронзу и стала первой совершеннолетней медалисткой турнира за последние восемь лет.
Туктамышева находится в отличной форме, стабильно прыгает тройной аксель и не планирует на этом останавливаться. Все ждут от неё четверной тулуп.
Туктамышева находится в отличной форме, стабильно прыгает тройной аксель и не планирует на этом останавливаться. Все ждут от неё четверной тулуп.
Пока попытки его исполнения были неудачными: Лиза дважды упала с элемента на чемпионате России по прыжкам. Тем не менее эксперты и тренеры фигуристки уверены, что она сможет приземлить этот ультра-си.
Пока попытки его исполнения были неудачными: Лиза дважды упала с элемента на чемпионате России по прыжкам. Тем не менее эксперты и тренеры фигуристки уверены, что она сможет приземлить этот ультра-си.
Татьяна Мишина предположила, что спортсменка зайдёт на квад-тулуп как раз в финале Гран-при. Там Туктамышева поборется за медаль, но ей придётся непросто.
Татьяна Мишина предположила, что спортсменка зайдёт на квад-тулуп как раз в финале Гран-при. Там Туктамышева поборется за медаль, но ей придётся непросто.
Не только из-за опасных соперниц, но и из-за недавно перенесённой болезни. С чемпионата Санкт-Петербурга она снялась как раз по состоянию здоровья.
Не только из-за опасных соперниц, но и из-за недавно перенесённой болезни. С чемпионата Санкт-Петербурга она снялась как раз по состоянию здоровья.
Сейчас Лизе главное не пасовать. Алексей Мишин рассказывал, что его подопечная мечтает поплавать с акулами в Мексике — вряд ли прыгнуть четверной и выиграть золото более рискованно.
Сейчас Лизе главное не пасовать. Алексей Мишин рассказывал, что его подопечная мечтает поплавать с акулами в Мексике — вряд ли прыгнуть четверной и выиграть золото более рискованно.
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Смотри финал Гран-при России по фигурному катанию в Okko! Женские и мужские прокаты, спортивные пары и танцы на льду.
Четверной прыжок или заплыв с акулами? Бесстрашная Туктамышева рвётся к медали ФГП
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