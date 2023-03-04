Ученица Тутберидзе сотворила сенсацию в ФГП. А ведь она чудом попала на этот турнир!

Аделия Петросян оказалась на турнире в Петербурге благодаря многочисленным снятиям, а теперь бьётся за победу с Туктамышевой и Валиевой.

Финал российской серии Гран-при многие ожидали со скепсисом. Во многом этому поспособствовали снятия с соревнований сильных фигуристов, например, женский турнир лишился Александры Трусовой, Анастасии Зининой и Ксении Синицыной. Тем не менее борьба уже в первый день получилась очень насыщенная и плотная, и это неудивительно, ведь на одном льду вновь встретились призёры чемпионата России — 2023 Софья Акатьева, Камила Валиева и Елизавета Туктамышева.

Однако захватить промежуточно лидерство в короткой программе ни одна из этих фигуристок не смогла. Сенсацию сотворила Аделия Петросян, которой вообще не должно было быть на этом турнире. Ученица Тутберидзе формально не отобралась в финал Гран-при, так как пропустила один из этапов, но из-за многочисленных снятий всё-таки заполучила путёвку в Санкт-Петербург. И теперь рвётся к победе!

Петросян поразила мощным прокатом

Открывала женский турнир Софья Самоделкина. Ученица Светланы Соколовской выглядела очень взволнованной, что отразилось и на её прокате. Фигуристка уверенно исполнила двойной аксель и тройной флип, однако затем сорвала тройной лутц, оставшись без каскада. Показалось, что Софа катала совсем без настроения и не смогла показать весь спектр эмоций в своей программе. В итоге девушка получила скромные 61,28 балла — побороться за медали теперь будет очень сложно.

Следом на лёд вышла Аделия Петросян. Ученица Этери Тутберидзе выдала очень вдохновенный и при этом сильный прокат. Фигуристка идеально исполнила тройной аксель, тройной лутц и каскад флип — тулуп, причём элемент ультра-си получился настолько легко, будто она прыгает его уже много лет. Петросян катала очень одухотворённо и даже подпевала своему музыкальному сопровождению. Тренеры остались очень довольны своей ученицей, понравился прокат и судьям, которые не поскупились на баллы: 85,62 — невероятно высокая оценка. Под впечатлением оказались и болельщики, крикнувшие с трибуны «Аделия лучшая».

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После такого мощного проката выступать было сложно, но новоиспечённая чемпионка России среди юниоров Алина Горбачёва с давлением справилась. Ученица Софьи Федченко драйвово откатала свою «Круэллу», идеально справившись со всеми прыжками. Судьи оценили прокат Алины в 73,69 балла — отличный результат для проката без ультра-си!

Валиева оказалась неидеальна

Далее на лёд вышла лучезарная Камила Валиева. Ученица Тутберидзе встретила трибуны широкой улыбкой, но, как только зазвучала музыка, быстро вошла в лиричный образ. Первым элементом у Камилы стоял тройной аксель, с которым она, к сожалению, не справилась. Но после падения фигуристка не потеряла самообладания и исполнила оставшиеся элементы на высшем уровне. После проката Валиева выглядела очень расстроенной. Тренеры сразу же начали разбор ошибок с фигуристкой, после чего она немного приободрилась и в «кисс энд край» уже сидела с улыбкой. За свой прокат Камила получила 78,97 балла, позволяющие ей бороться за победу на турнире.

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Уже привычно качественный прокат выдала Вероника Яметова. Фигуристка идеально справилась со своей эпичной программой и вновь поразила болельщиков эффектным шпагатом. Трибуны тепло встретили спортсменку, а судьи поставили ей очень хорошие баллы — 72,64. Немного похуже откатала Анна Фролова, исполнив свой прыжковый контент без видимых ошибок, но с недокрутами. Судьи поставили ей 68,58 балла. Зажигательный прокат выдала Ксения Гущина. Фигуристка отлично справилась с контентом без ультра-си и набрала 71,27 балла.

Муравьёва и Акатьева упали с трикселя

Третьей девушкой, собравшейся покорять в короткой программе тройной аксель, стала Софья Муравьёва. Но, как и Камиле Валиевой, ей этот элемент не удался — случилось падение. Тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп были исполнены идеально, артистизм у Софьи тоже был на высшем уровне. Однако фигуристка всё равно очень расстроилась и после проката постучала себя по голове. Тренеры поддержали свою ученицу объятиями, а Евгений Плющенко похвалил Муравьёву за эмоциональность. Судьи не стали строго наказывать девушку за ошибку, поставив ей чуть меньше баллов, чем Валиевой — 77,94.

Не удался тройной аксель в короткой программе и Софье Акатьевой. Чемпионка России начала свой прокат с падения с элемента ультра-си, но тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп исполнила на высшем уровне. Сильно расстроилась Софья из-за ошибки, что сказалось и на настроении её программы. Сразу после проката Этери Тутберидзе начала разбирать недочёты с ученицей, а болельщики поддержали Акатьеву словами «Соня, ты лучшая». За свой прокат фигуристка получила 76,40 балла, что оставляет ей отличные шансы на борьбу.

Туктамышева покорила публику

Чистый прокат без ультра-си выдала София Захарова, за что ей поставили 70,19 балла. А следом за ней на лёд вышла Елизавета Туктамышева, которую в родном «Юбилейном» встретили овациями, как настоящую императрицу. Начала прокат фигуристка с роскошного тройного акселя, но затем сдвоила второй прыжок в каскаде лутц — тулуп. Тройной флип девушка исполнила уверенно, чего нельзя сказать о вращениях, где Лиза потеряла уровни. Но сам прокат у Туктамышевой получился очень драйвовый и страстный — публика была в восторге!

Смотри финал Гран-при России по фигурному катанию в Okko!

Алексей Мишин же первым делом похвалил свою ученицу за триксель, сказав, что это был «лучший аксель в жизни», а затем Лиза начала объяснять тренеру в «кисс энд край» причины своих ошибок. Несмотря на недочёты, судьи очень щедро оценили Императрицу, поставив ей 81,09 балла. Круче сегодня была только Аделия Петросян.

Закрывала женскую короткую программу Виктория Федянина. Фигуристка выдала яркий прокат, но упала с тройного флипа, из-за чего получила совсем низкую оценку — 59,41 балла. Пока что она идёт последней.

По итогам первого соревновательного дня фигуристки расположены в таблице очень плотно, что означает, что нас ждёт захватывающая битва в произвольной. Хоть Аделия Петросян и заработала себе приличный задел в баллах, Туктамышева, Валиева, Акатьева и Муравьёва победу просто так не отдадут.