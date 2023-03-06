Чемпионка России — без медали финала. Из-за Туктамышевой, компонентов и скромных надбавок?

Финал Гран-при России в женском одиночном катании был обречён закончиться драмой. Вся сильнейшая разминка в произвольной программе метила на пьедестал, а там всего три места: больше не предусмотрено правилами. Чисто не откатался никто, а борьба шла с четверными прыжками и тройными акселями. Хотелось наградить каждую, но медали в итоге получили Аделия Петросян, Камила Валиева и Елизавета Туктамышева.

Золото Петросян ни у кого вопросов не вызвало. Но отсутствие в призах чемпионки России Софьи Акатьевой развязало очередную волну недовольства. 15-летняя воспитанница Тутберидзе справилась с тремя ультра-си, но оказалась лишь на четвёртом месте.

От Камилы и Лизы её отделяет меньше балла, и вторая оценка, безусловно, сыграла не последнюю роль в исходе турнира. Впрочем, если бы Соня не рисковала с четвёртым ультра-си, то спокойно могла взять серебро.

Как наказывали за недокруты Акатьеву, Валиеву, Туктамышеву и Горбачёву

Акатьева в произвольной финала Гран-при справилась с тремя ультра-си: каскадом тройной аксель — тройной тулуп, четверным тулупом в комбинации с двойным акселем и ещё одним сольным трикселем. Набрала 164,69 балла, но Валиева и Туктамышева с менее сложным контентом уступили ей немного: 162,79 балла и 160,52 балла соответственно. Отставание после короткой преодолеть не удалось: не хватило 0,67 балла до Камилы и 0,52 — до Лизы. Как же так вышло?

Соня слишком сильно рисковала. Видимо, в погоне за Петросян, а вовсе не за Валиевой и Туктамышевой пошла на сольный четверной тулуп во второй половине программы, однако не докрутила и практически упала. Равновесие удержала чудом, приземлившись в позицию «пистолетика». Недокрут у неё был и на четверном тулупе в начале программы. В обоих случаях он составил более четверти оборота, но менее половины, поэтому базовая стоимость этих квадов снизилась на 20%. И хотя первый четверной тулуп она выехала, судьи обязаны были снизить ей GOE (надбавки за качество исполнения). Четверо судей поставили ей –1, двое – по нулям, а один поощрил на +1. В итоге снижение вышло небольшое: –0,46. Могло быть и хуже.

Полная трансляция финала Гран-при России доступна в Okko.

Так, Алину Горбачёву за недокрут в четверть на сольном четверном сальхове наказали строже: –1,16. Хотя нередко подобные недочёты не приводят к отрицательным GOE, что мы увидели в произвольных Туктамышевой и Валиевой. Лизе за тройной риттбергер с недокрутом в четверть большинство арбитров поставили нулевые надбавки, один оценил прыжок на +1 и лишь седьмой самый строгий судья поставил –1. Камиле за каскад с недокрученным на четверть тройным флипом четверо судей поставили +1, двое — нули. –1 выставил тот же самый строгий седьмой судья.

Но нельзя сказать, что Горбачёву «топили». Есть такое понятие, как стартовая GOE, которая только при определённых ошибках должна быть обязательно отрицательной. Недокруты в четверть и менее половины оборота к этой группе ошибок не относятся, поэтому, если в целом прыжок визуально был исполнен хорошо, судьи могут поставить плюсовые надбавки и уже потом снижать их на –1, –2 и т. д., как указано в руководстве по оценке качества исполнения и компонентов программы.

«Окончательная GOE элемента находится, когда рассматриваются прежде всего положительные аспекты исполнения, которые приводят к нахождению стартовой GOE для оценки. Затем судья снижает эту стартовую GOE согласно Указаниям по снижению в случае возможных ошибок, и результат является окончательной GOE данного элемента», — говорится в Коммюнике №2474 международной федерации фигурного катания (ISU).

Так что получить положительную или нулевую надбавку при недокруте в четверть реально, если есть за что похвалить прыжок.

У Валиевой — самое качественное исполнение элементов по мнению судей

GOE — то, благодаря чему Камиле Валиевой и Елизавете Туктамышевой удалось сократить отставание по технике от Софьи Акатьевой в произвольной финала Гран-при. Хотя разрыв по технической базе с учётом ошибок у них был ощутимый. База Сони составила 78,46 балла. У Камилы — 71,82 балла. А у Лизы — 70,89 балла. Но GOE подправили эту картину. Вот как расположились девушки по качеству исполнения элементов в произвольной после применения всех минусов и плюсов:

GOE Валиевой: 16;

GOE Туктамышевой: 13,8;

GOE Муравьёвой: 13,13;

GOE Петросян: 13,06;

GOE Акатьевой: 11,88;

GOE Горбачёвой: 10,74.

Лидерство Камилы здесь нисколько не удивляет. Только за чистые четверные тулупы она получает дополнительно 3,8 балла. И давайте не будем отрицать: четверной тулуп Камилы — это произведение искусства, и высоких надбавок он заслуживает. Круто, что она восстановила его после изматывающего олимпийского сезона и скачка роста. За это ей лично отдельный плюс вне всяких протоколов.

Камила Валиева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Другое дело, что наличие такого инструмента, как GOE, в принципе не вписывается в понятие чистого спорта. Но фигурное катание невозможно однозначно оценивать, как тот же шорт-трек: кто быстрее пересёк финишную линию — тот и победитель. Можно лишь попытаться минимизировать влияние этих надбавок на итоговый результат.

Возможно, чтобы не было подобных расхождений, стоит определить чёткое наказание за каждую ошибку без какого-либо коридора снижений. Как при падениях: если упал, пусть и очень красиво, в музыку, и быстро поднялся — всё равно получаешь –5 и точка.

С плюсовыми надбавками сложнее. Убрать совсем? Но ведь у разных фигуристов один и тот же чистый прыжок визуально производит разное впечатление. И если за красоту и изящество не полагается никаких поощрений, то и стараться станет ни к чему. Разве это выход?

Полная трансляция финала Гран-при России доступна в Okko.

А если бы все откатались чисто…

Конечно, выходя на лёд спортсмены всегда рассчитывают откататься чисто и знают, какую минимальную оценку могут получить, если всё получится. Жаль, что безупречный прокат с ультра-си в произвольной — не слишком частое явление.

Но давайте всё же пофантазируем, что сильнейшая разминка девушек в финале Гран-при сделала всё безукоризненно. Никто не падал, не ошибался на выездах, никаких недокрутов. Базовая техника почти у всех фигуристок оказалась выше:

84,86 — стоимость произвольной Петросян;

81,5 — стоимость произвольной Акатьевой;

76,31 — стоимость произвольной Валиевой;

76,07 — стоимость произвольной Горбачёвой;

70,89 — стоимость произвольной Туктамышевой;

68,81 — стоимость произвольной Муравьёвой.

То есть призёрами при чистых прокатах стали бы Петросян, Акатьева и Валиева. Но точно не в таком порядке. Нет сомнений, что Камила обошла бы Соню за счёт более высоких надбавок за качество исполнения и компонентов. А вот Аделию — маловероятно. Если только фантазировать ещё дальше: что и короткую программу девушки откатали бы чисто.

Компоненты Туктамышевой выросли после чемпионата России. У Акатьевой тоже

Из фантазий вернёмся в суровую реальность. Помимо GOE, в фигурном катании есть такой «зверь», как вторая оценка за компоненты. В ней Соне Акатьевой пока не позволяют опередить более опытных и именитых соперниц.

Но это не должно повергать в шок. Традиционно компоненты растут с опытом и титулами спортсменки. Благодаря обретению титула чемпионки России у Сони они уже подросли, и назвать их скромными язык не повернётся. В Красноярске Соня заработала во второй оценке за произвольную 73,43 балла, в Санкт-Петербурге — 74,35. Просто всё равно компоненты Акатьевой естественным образом не могут переплюнуть компоненты чемпионки мира Туктамышевой и чемпионки Европы Валиевой.

Соне к тому же не повезло, что она так и не смогла поехать на юниорский чемпионат мира: сначала из-за пандемии, потом — из-за отстранения наших спортсменов от международных стартов. Единственный опыт её состязания за пределами внутренних турниров исчисляется двумя этапами юниорского Гран-при ISU без финала. Этого мало, к сожалению, чтобы побеждать второй оценкой. Пока Соне приходиться отстаивать свои баллы, не допуская ни малейшей промашки. А если промашка случается, как было в финале Гран-при России, то её неминуемо настигает расплата.

Софья Акатьева с тренерами Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Однако у той же Аделии Петросян, которая стала золотой медалисткой финала Гран-при России, компоненты в произвольной ниже, чем у Сони, почти на балл. И дело явно не только в падении Аделии с тройного акселя. Соня сама практически упала с четверного тулупа, но у неё титул чемпионки России, тогда как Аделия ни разу за два года не попала на пьедестал главного старта страны. На первенстве России в прошлом году была пятой и вообще долгое время держалась в тени, а Соня успела обрести определённую славу и милое народное звание «Суперсоник».

Про то, что компоненты волшебной Софьи Муравьёвой также ниже, чем у Акатьевой, и говорить не стоит. Хотя это тот случай, когда возмущения Евгения Плющенко были бы оправданы.

Компоненты Валиевой в произвольной, кстати, как и положено, снизились в финале Гран-при из-за наличия падения по сравнению с чемпионатом России: 75,97 балла — в Питере и 77,44 — в Красноярске. Выше 9,5 никто из судей ей не ставил. Разумеется, это тоже очень много, но при одном падении всё-таки допустимо.

Камила Валиева Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

А вот то, что практически идентичные компоненты с произвольной чемпионата России (75,91) получила в финале Гран-при Туктамышева (75,83) — странно. В конце декабря в её прокате не было никаких заминок, ничто не нарушало канву исполнения. А в «Юбилейном» досадная ошибка при приземлении с тройного акселя всё-таки имела отрицательное влияние на общее впечатление от программы. Но именно Лиза оказалась единственной, кому некоторые судьи поставили во второй оценке 9,75.

Тем не менее валить всё на компоненты — неправильно. Нужно признать, что риск Акатьевой с четырьмя ультра-си в произвольной не оправдался. Чистый тройной лутц — тройной тулуп даже в первой половине программы принёс бы ей больше баллов, чем четверной тулуп с недокрутом и двойным акселем. Этого балла хватило бы на серебряную медаль. Хватило бы и чистого тройного флипа во второй половине программы вместо второго четверного тулупа, с которого Соня из-за недокрута почти упала, нивелировав его ценность.

Чемпионка России определённо шла ва-банк, метя на первое место и рисковала, чтобы обойти Петросян с четырьмя ультра-си. Не Валиеву или Туктамышеву. Её задачей было победить, а не занять любое призовое место.

Короткая программа всегда имеет значение

Отдав Туктамышевой третье место в финале Гран-при, судьи разбили предубеждение, что их симпатии всегда на стороне девочек Тутберидзе. Наоборот: они не позволили захватить весь подиум одиночницам из одного тренерского штаба. Ещё недавно постоянно раздавались возгласы негодования, что с «хрустальными» девочками невозможно бороться, а теперь у нас недовольны, как с ними сражается взрослая Лиза и выходит из этой борьбы с наградой.

Хотели же зрелое женское осознанное катание. Так пожалуйста: Императрица знает толк в этом деле и уверенно демонстрирует заработанное годами кропотливой работы величие.

Полная трансляция финала Гран-при России доступна в Okko.

И, опять же, не стоит забывать, что, как бы обидно ни было за Соню, в короткой программе она упала с тройного акселя, который не докрутила. Из-за этого базовая стоимость элемента снизилась до 6,4 балла. Валиева с трикселя тоже упала, но он был докручен. А ещё 0,3 балла Соня потеряла, сделав последнее вращение в короткой на третий, а не на четвёртый уровень. Базовая техника снизилась почти на два балла. А итоговая потеря составила драгоценные 1,1 балла.

В произвольной Соня сделала всё, чтобы догнать соперниц. Даже больше, чем того требовалось. И не хватило ей не судейских симпатий, а ставки на наиболее надёжный контент.