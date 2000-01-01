«Полетела куда, ох! И ещё на ножку, вот так вот!» Что говорили фигуристы в финале Гран-при

Акатьева и Тутберидзе в «кике» после произвольной

Софья: «Полетела-то куда, ох! И ещё на ножку, на ножку вот так вот!»

Этери: «Это сложный выход».

Софья: «Да».

Этери: «Такой нет черты у прыжка, нет?»

Софья: «Ну, в следующем сезоне надо внести, что если выезд в виде волчка...»