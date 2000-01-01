«Полетела куда, ох! И ещё на ножку, вот так вот!» Что говорили фигуристы в финале Гран-при

«Зато 3D-эффект». Лучшие цитаты финала Гран-при
О чём только не говорили фигуристы и тренеры после прокатов в финале Гран-при России! Обсудили всё: ошибки, травмы, взросление и даже запах попкорна.
Игнатов — о запахе в зоне «кисс энд край»
«Я всё время не могу отделаться от мысли о попкорне, которым пахнет здесь», — сказал Макар в «кике».
Диалог Плющенко о травмах с Муравьёвой
«Евгений: «Как нога?»
Софья: «С заклона...»
Евгений: «Терпеть. Терпеть».
Софья: «С заклона страшно очень. Не знаю, мысли какие-то двоякие».
Евгений: «Надо забыть про все травмы».
Софья: «С заклона...»
Евгений: «Терпеть. Терпеть».
Софья: «С заклона страшно очень. Не знаю, мысли какие-то двоякие».
Евгений: «Надо забыть про все травмы».
Валиева — о выезде с прыжка
«Зато 3D-эффект получился на выезде», — сказала Камила Валиева после короткой программы, где упала с тройного акселя.
Соколовская — о неудачной короткой Самарина
«Ничего не буду говорить», — встретила тренер Александра после проката.
Тутберидзе — о заваленном четверном тулупе Акатьевой
«Надо было тогда в лутц идти, ты же чувствовала… Ты даже после дорожки на нас посмотрела, как будто спросила: «Точно надо?» Давай тогда придумаем какую-то аббревиатуру», — сказала Тутберидзе после произвольной Соне.
Семененко — об ошибке на тройном акселе
«Сдрейфил немного», — объяснил Женя проблему.
Мишин — о трикселе Туктамышевой
«Лучший аксель в жизни! Лучший аксель в жизни!» — хвалил Алексей Николаевич Лизу после короткой программы.
Акатьева и Тутберидзе в «кике» после произвольной
Софья: «Полетела-то куда, ох! И ещё на ножку, на ножку вот так вот!»
Этери: «Это сложный выход».
Софья: «Да».
Этери: «Такой нет черты у прыжка, нет?»
Софья: «Ну, в следующем сезоне надо внести, что если выезд в виде волчка...»
Этери: «Это сложный выход».
Софья: «Да».
Этери: «Такой нет черты у прыжка, нет?»
Софья: «Ну, в следующем сезоне надо внести, что если выезд в виде волчка...»
Кондратюк — об игрушечных драконах от болельщиков
«А что это за тема, кстати, с драконами?» — спросили Марка. «Не знаю, — ответил он. — Надо уточнить. Но это из «Как приручить дракона».
Гнилозубов — о падениии Яметовой с тройного сальхова
«Первый раз такое вижу».
«Я тоже», — согласилась Вероника с тренером.
«Я тоже», — согласилась Вероника с тренером.
Соколовская — о росте Самоделкиной
«Пожалуйста, не расти больше, а? Пришла метр 58, а сейчас — метр 66», — попросила Соколовская Соню в «кике».
Мишин в ожидании оценок Ветлугина
«Посмотрим оценки и скажем: «Главное — участие», — обратился Алексей Николаевич к ученику после произвольной.
Гуменник — о прорыве Алиева
«Сейчас Дима — первый. А вчера был какой? Последний», — рассуждал Пётр. (Алиев был предпоследним после короткой программы).
«Полетела куда, ох! И ещё на ножку, вот так вот!» Что говорили фигуристы в финале Гран-при
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